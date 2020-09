Was ist Amazon Music Unlimited und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited ist der Musik-Streaming-Dienst von Amazon, der mit Spotify und Apple Music konkurriert.

Hier finden Sie alles, was Sie über Amazon Music Unlimited wissen müssen, einschließlich der Kosten, des verfügbaren Standorts, der werbefreien Funktion, der Funktionsweise und der angebotenen Funktionen.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Musik-Streaming-Diensten: Internetradio-ähnliche Dienste, die nach Ihren Wünschen zufällig Musik für Sie abspielen, wie z. B. Pandora in den USA , und On-Demand-Dienste, mit denen Sie bestimmte Titel wie Spotify und abrufen und abspielen können Apple Music .

Amazon Music Unlimited fällt in die letztere Gruppe, bietet jedoch eine Reihe verschiedener Funktionen, darunter verschiedene Preisoptionen, die es von seinen Mitbewerbern abheben.

Es ist für alle verfügbar, aber es gibt einen Preisanreiz für Kunden, die Amazon Prime bereits abonniert haben.

£ 7.99 / Monat oder £ 79 / Jahr für Prime-Mitglieder

£ 9.99 / Monat für Nicht-Prime-Mitglieder

£ 3.99 / Monat Echo-Abonnement

£ 14.99 / Monat oder £ 149 / Jahr Familienplan

£ 4.99 / Monat für Studenten

Amazon Music Unlimited steht Amazon Prime-Mitgliedern für 79 GBP pro Jahr in Großbritannien oder 79 USD pro Jahr in den USA zur Verfügung. Alternativ können Sie monatlich zu einem Preis von £ 7,99 / $ 7,99 bezahlen.

Das macht es billiger als seine beiden engsten Konkurrenten, Apple Music und Spotify, die beide 9,99 GBP pro Monat für ihre ähnlichen Dienste verlangen (Spotify hat natürlich eine kostenlose, werbefinanzierte Stufe). Wenn Sie jedoch kein Amazon Prime-Abonnement haben, kostet es dasselbe - 9,99 £ pro Monat.

Ein Amazon Prime-Abonnement kostet in Großbritannien 79 GBP pro Jahr und in den USA 99 USD. Sie können jedoch Millionen von Artikeln am nächsten Tag kostenlos liefern (bei vielen sogar am selben Tag, abhängig von Ihrem Standort). Sie erhalten auch Zugriff auf Amazon Prime Video, Prime Reading und viele andere Anreize.

Wenn Sie ein Amazon Echo-Gerät besitzen, können Sie den kompletten Amazon Music Unlimited-Service für nur 3,99 £ (3,99 $) pro Monat erhalten, um auf einem einzelnen Echo-Gerät zu spielen - mit oder ohne Prime-Mitgliedschaft. Amazon hat mehrere Echo-Modelle, die Sie alle in unserer separaten Funktion vergleichen können. Es gibt auch einen Studentenplan für 4,99 £ (4,99 $) pro Monat, unabhängig davon, ob Sie ein Prime-Mitglied sind oder nicht.

Amazon Music Unlimited bietet auch einen Familienplan an. Wenn Sie kein Prime-Abonnent sind, können bis zu sechs Personen ein eigenes Konto für 14,99 £ / 14,99 $ pro Monat einrichten. Dies entspricht der Familienplanoption von Apple Music und dem Familienplan von Spotify . Prime-Mitglieder können den jährlichen Familienplan für £ 149 / $ 149 pro Jahr nutzen, was einem zweimonatigen Rabatt entspricht.

Besuchen Sie die Amazon Music Unlimited-Website hier (für Großbritannien) oder hier (für die USA) .

Sie können sich zunächst für eine kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden, unabhängig davon, ob Sie ein Prime-Mitglied sind oder nicht.

Sie müssen sich mit Ihren Amazon-Anmeldeinformationen anmelden und Amazon autorisieren, Ihre Standardkarte oder eine andere hinterlegte Karte nach Beendigung Ihrer Testversion zu belasten. Ihr Abonnement verlängert sich monatlich. Sie können die Verlängerung jedoch jederzeit kündigen, indem Sie unsere Amazon Music-Einstellungen hier (für Großbritannien) oder hier (für die USA) aufrufen .

Wenn Sie Echo verwenden, bitten Sie Alexa auf dem von Ihnen ausgewählten Echo-Gerät, die Testversion von Amazon Music Unlimited zu starten.

Amazon Music Unlimited ist in Großbritannien, den USA, Deutschland, Österreich, Japan, Belguim, Bolivien, Bulgarien, Chile, Kolumbien, Costa Rixa, Zypern, der Tschechischen Republik, Ecuador, El Salvador, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Island, USA erhältlich. Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Panama, Peru, Polen, Portugal, Slowakei, Schweden, Uruguay.

Auf Amazon Music Unlimited kann über die Amazon Music App für Fire-, iOS- und Android-Geräte sowie Mac und PC zugegriffen werden. Sie können auch über einen Web-Player in Ihrem Browser und über die Echo-Geräte des Unternehmens darauf zugreifen.

Sie können Musik auch über ein Sonos-System oder einen Roku-Media-Streamer abspielen. Amazon hat es sogar möglich gemacht, Musik in ausgewählten Autos zu streamen, einschließlich BMW, Ford und Mini.

Amazon Music Unlimited ähnelt Apple Music und Spotify darin, dass es Millionen von Songs bietet, die Sie bei Bedarf werbefrei anhören können. Es bietet auch eine Empfehlungs-Engine, die auf Algorithmen und handverlesenen Wiedergabelisten basiert, und Sie können über mobile Apps und das Web darauf zugreifen.

Amazon treibt die Integration seines Music Unlimited-Dienstes in Echo und den Alexa-Sprachassistenten voran. Echo-Besitzer haben nicht nur Zugriff auf eine günstigere Version des Dienstes (verfügbar auf jeweils einem Echo-Gerät), sondern können auch Songs nur mit ihrer Stimme anfordern. Sie können ein bestimmtes Lied, einen bestimmten Künstler, ein bestimmtes Album oder eine bestimmte Wiedergabeliste streamen, und Alexa kann sogar das "neueste Lied" eines Künstlers abrufen oder Musik basierend auf Stimmung, Zeit, Aktivität usw. abspielen.

Alexa kann auch Songs aus Textausschnitten finden. Obwohl der vergünstigte Echo-Plan auf nur ein Gerät beschränkt ist (Sie können ihn nicht auf Ihrem Telefon, PC, Tablet oder sogar mehr als einem Echo-Gerät verwenden), bietet er dieselben Funktionen, einschließlich des vollständigen Musikkatalogs und der Empfehlungen. Wenn Echo-Besitzer Music Unlimited nicht erhalten, ist der Prime Music-Service von Amazon mit einer Bibliothek von zwei Millionen Songs verfügbar.

Amazon Music Unlimited verfügt über eine einzigartige Funktion namens Side-by-Side. Es synchronisiert den Kommentar der Künstler mit Racks aus ihren Katalogen. Es umfasst Künstler wie The Chainsmokers, Jason Aldean, Lindsey Stirling, Norah Jones, OneRepublic und Kongos.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.