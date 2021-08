Diese Photoshop-Künstler haben Haustiere in köstliche Lebensmittel verwandelt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir lieben die Arbeit erfahrener Photoshopper und die Design Crowd-Wettbewerbe umfassen einige wirklich talentierte Arbeiten von Menschen aus der ganzen Welt.

In einem Wettbewerb wurden Teilnehmer mit dem treffenden Namen " Pet Food " herausgefordert, eine urkomische Tier-Futter-Kreuzung zu schaffen. Die Ergebnisse sind manchmal köstlich. meistens immer komisch und überraschend gut auch.

Schlangenwurst

Sicher nicht die Art von Wurst, die Sie auf Ihrem Teller haben möchten, aber Schlangenwurst ist sicherlich eine amüsante Idee. Obwohl wir wetten, dass es wie Hühnchen schmeckt.

Schnecke und Ensaymada

Eine seltsame und wunderbare Kombination aus zuckerhaltigen Leckereien und schleimiger Schnecke. Dieser Photoshopper hat eine Kombination aus Schnecke und Ensaymada geschaffen. Wir fragen uns, was Leute, die gerne Schnecken essen, davon halten würden.

Granatapfel Hirsch

Dank der Zugabe von Granatapfelfrüchten unter seinem Fell ist dieses Reh jetzt in mehr als einer Hinsicht süßer.

Rote Pandanuss

Leider steht der Rote Panda derzeit auf der Liste der gefährdeten Arten, von denen weniger als 10.000 in freier Wildbahn leben. Sie nehmen auch aufgrund von Lebensraumverlust und -fragmentierung, Wilderei und Inzuchtdepression weiter ab.

Wenn der bescheidene rote Panda eine Haut so stark hätte wie Kokosnüsse, könnten sie vielleicht effektiver überleben.

Hippopumpernickel

Wir könnten uns vorstellen, dass es nicht sehr nützlich wäre, zur Hälfte aus Brot zu bestehen, wenn Sie die meiste Zeit im Wasser leben. Dieses Nilpferd würde ziemlich matschig werden, aber wir mögen die Arbeit, die der Redakteur mit den Bildern gemacht hat.

Miwi-Frucht

Pelzig, Kürbis, süß und saftig. Diese Vision einer Kiwi-Frucht-Mausrasse ist eigentlich ziemlich glaubwürdig und auch urkomisch.

Karotten-Goldfisch

Diese Goldfisch-Karotten-Kombination sieht aus, als wäre sie mit einem pflanzlichen Propellersystem angebaut worden. Perfekt, um sich in seiner winzigen Schüssel schnell fortzubewegen.

Fischkatze

Katzen lieben Fische, nicht wahr? Köstliche kleine Klappersachen, die sie sind. Aber diese Katze ist sich nicht sicher, ob sie Fishcat gutheißt.

Eine seltsame und wunderbar aussehende Kreatur, die sowohl aus Fell als auch aus Schuppen besteht. Auf die Bäume zu klettern genauso wie ein Bad im Meer ohne viel Aufhebens.

Robbensuppe

Das mag leider auch glaubhaft sein. Es würde uns nicht überraschen zu hören, dass irgendwo auf der Welt Menschen Suppe mit Robben aßen.

Wir können uns jedoch vorstellen, dass es keine lebende Robbe enthält, die ein wenig bedrückt aussieht.

Wurst Dackel

Diese Liste wäre nicht vollständig ohne einen Dachsund, der jetzt in eine Wurst verwandelt wird, oder?

Dieser kleine Welpe sieht jedoch sicherlich nicht sehr erfreut darüber aus.

Clownfisch Lachs

Man muss sich diesen genau ansehen, um die Liebe zum Detail zu schätzen. Hier hat der Photoshop-Künstler Clownfish mit einem Look verschmolzen, der einem Lachsfilet ähnelt.

Froschsuppe

Diese Suppe sah schon ziemlich sumpfig aus, jetzt ist sie mit einem Käferaugen von noch weniger ansprechend. Möchten Sie immer noch kauen?

Krabbenkuchen

Sie haben von Krabbenkuchen gehört, aber haben Sie schon einmal gesehen, wie Sie durch die Straßen schlendern? Du hast jetzt. Komplett mit Geburtstagskerzen für Nachtsicht.

Erbsenvögel

Das Sprichwort sagt "...wie zwei Erbsen in einer Schote", was normalerweise bedeutet, dass Menschen sich so ähnlich sind, dass sie in ihrem Gehäuse wie identische Erbsen sind.

Das trifft auch auf diese winzigen Küken zu, die sich in ihrer Schote versteckt haben.

Zuckerstange Schlange

Eine andere Kreatur, die Sie nicht auf Ihrem Teller oder in diesem Fall - in Ihrem süßen Vorrat finden möchten.

Die Zuckerstangenschlange lässt diese Schlange irgendwie noch bedrohlicher aussehen als normal.