Adobe bringt native Unterstützung für Apple Silicon in Premiere Pro

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer Betaphase hat Adobe eine endgültige Version von Premiere Pro für Apple Silicon (M1)-basierte Macs sowie eine neue Sprach-zu-Text-Funktion veröffentlicht.

Speech to Text unterstützt 13 Sprachen und Sie können den Text nach der Transkription problemlos korrigieren oder bearbeiten. Speech to Text erstellt automatisch Beschriftungen auf der Timeline. Adobe sagt, dass Speech to Text wieder seine eigene Adobe Sensei AI-Technologie verwendet.

Adobe sagt, dass es eine deutliche Produktivitätssteigerung gibt, wenn Sie Text für Untertitel per Sprache hinzufügen können (vorausgesetzt, Sie haben die Untertitel nicht von woanders erhalten).

Die neueste Version folgt auf den Teaser von Adobe im letzten Monat , in dem die Creative Cloud-Apps von Adobe auf Apple M1-Chips im Vergleich zu den entsprechenden Intel-Prozessoren bis zu 80 Prozent schneller laufen (mit anderen Worten, nicht die höherwertigen Intel-Chips, die wir in vielen Pro- Level-Macs).

Der Wert für Premiere Pro ist 77 Prozent besser, mit 50 Prozent besseren Startzeiten.

Adobe gibt an, dass M1-Support im April bzw. Mai erhalten wurde. Und M1-Unterstützung für . Die Integrationsfunktionen von After Effects in Premiere Pro, wie Dynamic Link- und Motion Graphics-Vorlagen, wurden bereits für M1-betriebene Macs optimiert.

Photoshop, Premiere Rush und Audition sind bereits nativ für Apple M1, ebenso wie Lightroom, das M1-basierte Macs unterstützt hat seit Dezember . Die Affinity-Apps von Rival Serif waren im November aktualisiert .

Adobe After Effects für Apple Silicon wird noch in diesem Jahr in die öffentliche Beta eintreten.

Die Geschwindigkeitstests wurden mit dem 13-Zoll-MacBook Pro durchgeführt, vermutlich weil es das einzige Apple-Modell ist, das sowohl mit Intel- als auch mit Apple-Chips erhältlich ist.

Beide Konfigurationen verfügen über 16 GB RAM und 2 TB SSDs und stellen den Apple M1 gegenüber dem Intel Core i5 der 10. Seitdem hat Intel verbesserte Core-Chips der 11. Generation für Laptops herausgebracht.

Holen Sie sich das großartige Ivacy VPN für weniger Geld mit diesem fantastischen Weihnachtsangebot von Pocket-lint International Promotion · 20 Juli 2021