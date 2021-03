Adobe aktualisiert seine Creative Cloud-Video-Apps mit neuen Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Adobe hat seine Creative Cloud-Video-Apps mit einer Reihe neuer Funktionen aktualisiert. Die neuen Funktionen werden am selben Tag bereitgestellt, an dem Adobe angekündigt hat, dass Photoshop nun nativ auf Apple M1-basierten Macs ausgeführt wird .

Die Apps wurden auf eine Version 2021 umgestellt und enthalten einen neuen Untertitel-Workflow in Premiere Pro, mit dem Untertitel schneller hinzugefügt und angepasst werden können. Sie können jetzt auch komplette Racks mit Audioeffekten zwischen Spuren kopieren.

In After Effects gibt es verschiedene neue Funktionen für die Effizienz, nicht zuletzt eine öffentliche Betaversion des Multi-Frame-Renderings. Laut Adobe können Benutzer damit beim Exportieren von Kompositionen mit Multicore-CPUs bis zu 300% schneller rendern. Adobe sucht nach öffentlichem Feedback zu dieser Funktion.

Es gibt auch eine optimierte Render-Warteschlange, um das Erkunden zu vereinfachen.

Premiere Rush auf Desktop und Handy erhält 24 neue Farbvoreinstellungen, während ein schnellerer Warp-Stabilisator in Premiere Pro und After Effects ebenfalls verfügbar ist. Laut Adobe sollte dies den Benutzern einen 4-fachen Geschwindigkeitsgewinn bieten, um Verwacklungen in 4K Ultra HD-Filmmaterial zu reduzieren.

In Adobe Audition können Sie jetzt auch problemlos neues Audio direkt in eine Audiodatei aufnehmen, ohne es manuell einschneiden zu müssen.

Premiere Pro und After Effects sind jetzt vollständig für die Remote-Zusammenarbeit mit Creative Cloud Libraries für die gemeinsame Nutzung von Assets sowie für Teamprojekte für die teamübergreifende Arbeit vorbereitet.

Schreiben von Dan Grabham.