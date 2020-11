Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Unabhängig davon, ob Sie offiziell von zu Hause aus arbeiten oder Zeit in ein verrücktes Quarantäneprojekt versenken, sind die Apps von Adobe unverzichtbar - und das Creative Cloud-Abonnement ist in der Black Friday- Verkaufsprämie jetzt noch günstiger.

Wenn Sie sich vor dem 27. November die Zeit nehmen, einen Plan auf der Adobe-Website zu erstellen, können Sie Ihren monatlichen Zugriff auf Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign und Premiere Pro sparen. Wenn Sie in den USA sind, bietet das Unternehmen eine erhebliche Preissenkung an, wodurch die monatlichen Kosten von 53 USD auf 40 USD gesenkt werden. Wenn Sie Schüler oder Lehrer sind, sind die Pläne noch günstiger und werden für eine begrenzte Zeit auf 16 USD pro Monat reduziert.

• Sehen Sie sich das Angebot für Adobe Creative Cloud Black Friday (USA) an.

Es sind nicht nur einzelne Wölfe, die an der Aktion teilnehmen können. Der All Apps-Plan von Adobe für die Teamnutzung ist für 59,99 USD (ab 79,99 USD) erhältlich, und die Nutzung einzelner Apps ist auf 24,99 USD (ab 33,99 USD) reduziert.

Wenn Sie in Großbritannien sind und einen Plan über Adobe UK erstellen müssen, ist eine ähnliche Speicherung ebenfalls verfügbar. Stattdessen wird Creative Cloud für 39,95 £ (ab 49,94 £) erhältlich sein, aber alle Apps- und Single App-Pläne sind gleich geblieben.

Vergessen Sie jedoch nicht, dass es nicht nur um den Creative Cloud-Plan geht. Adobe hat auch Photoshop Elements 2021 im Black Friday-Verkauf, das als Sofort-Kauf-App fungiert, anstatt dass Ihr Zugriff von Ihrem fortgesetzten Abonnement abhängt.

Schreiben von Conor Allison.