Das denkt außerhalb des Fotorahmens!

(Pocket-lint) - Bei Design Crowd gibt es einen raffinierten Kreativwettbewerb, der die Teilnehmer dazu ermutigt, Kunstwerke zu schaffen, die traditionellen Bildern einen 3D-Effekt verleihen, damit Dinge "außerhalb der Grenzen passieren".

Wir haben in der Vergangenheit über verschiedene Photoshop-Wettbewerbe berichtet, aber dieser ist ungewöhnlich, da Künstler surreale Kunst schaffen, die den Geist wirklich verwirrt und erfreut.

Oben

Wir haben im Laufe der Jahre einige ziemlich raffinierte Anzeigen gesehen, aber diese stellt sich vor, wie es sein könnte, wenn die Charaktere aus dem Disney Pixar-Film Up es irgendwie geschafft hätten, aus einem Poster in die reale Welt zu gelangen.

Fisch aus dem Wasser

Dieser Eintrag für den Out-of-Bound- Wettbewerb zeigt anscheinend einen stolzen Angelbegeisterten, der aus dem Rahmen seines Polaroid-Fotos herausplatzt. Was wir daran mögen, ist die normal große Hand, die versucht, den riesigen (oder winzigen?) Fisch zu ergreifen, während sie das Konzept der Perspektive des Gehirns wirklich verwirrt.

Das nasse T-Shirt hilft auch, das Bild zu verkaufen, wobei der Mann mit seinem Fang aus den Tiefen des Wassers auftaucht.

Brcke ins Nirgendwo

In diesem Photoshopping-Bild ist eine große Brücke zu sehen, die durch ihren 2D-Rahmen in eine 3D-Ebene platzt. Scheinbar führt es zu nichts oder vielleicht zu einem magischen Land innerhalb des Rahmens, in dem Fahrzeuge entlang der Grenzen seines Innenraums hin und her fahren.

Fantastisch.

Die Serenade

Im Jahr 1910 malte Eugene de Blaas dieses Bild mit dem Titel The Serenade . Es zeigte eine Gruppe bekannter Persönlichkeiten (die regelmäßig in seiner Arbeit auftraten), die redeten und von einem Mann, der an einer Wand saß, serenadiert wurden.

Der Photoshop-Künstler Underworth hat dieses Bild für den Wettbewerb außerhalb der Grenzen neu interpretiert und einige der Frauen außerhalb des Rahmens des Gemäldes positioniert, während er scheinbar immer noch zu denen innerhalb des Gemäldes passt.

Kinder und Ktzchen

Ein weiteres klassisches Ölgemälde, das mit einer anderen Realität verschmilzt. Hier spielen zwei kleine Kinder mit zwei kleinen Kätzchen. Beide lehnen sich lässig gegen die Ölleinwand, die sie einst davon abgehalten hat, sich zu bewegen, aber jetzt scheinen sie sich befreit zu haben, um ihre Possen zu genießen.

Der Kuss

Das ursprüngliche Ölgemälde The Kiss ("Il Bacio") von Francesco Hayez wurde 1859 hergestellt und zeigt ein Paar, das sich mit einem leidenschaftlichen Kuss umarmt. Es gilt als eines der leidenschaftlichsten Bilder der westlichen Kunst.

Von Daniela D für den Design Crowd-Wettbewerb neu erfunden, scheint es den Mann zu zeigen, der im Rahmen gefangen ist, während sein Geliebter ihn mitten in einem Kunstmuseum von außen küsste. Dies sieht eher aus wie ein moderner Fantasy-Film als wie ein jahrhundertealtes Kunstwerk.

Melken Sie es

Hier kann man die Frau, die Milch einschenkt, auf einem nahe gelegenen Telefon plaudern sehen, das sich unerklärlicherweise in das Ölgemälde hinein erstreckt hat. Milch, von der wir nur annehmen können, dass sie nicht trinkbar ist, wird auch wunderbar aus dem Gemälde verschüttet.

Ein Gemlde innerhalb eines Gemldes

Wir freuen uns über diesen Wettbewerbsbeitrag, da nicht nur ein Ölgemälde in die "reale" Welt gelangt, sondern ein Ölgemälde innerhalb eines Ölgemäldes. Erstellen einer magischen Ansicht eines älteren Mannes und eines Jungen, die einen anderen Mann im Rahmen ansehen, der selbst in die Ferne starrt.

Krbis entkommen

Für einen besonderen Halloween-Ausflug außerhalb der Grenzen machte sich Photoshopper glotobarm an die Arbeit und ließ diesen zwielichtig aussehenden Kürbis durch die Wände dieses alten Gemäldes platzen. Sicherlich unheimlich genug, um die Originalbesetzung des Gemäldes zu stören.

Klassische Griechen

Ein weiteres klassisches Ölgemälde, das mit Photoshop großartig optimiert wurde. Hier ist nicht nur der junge Mann zu sehen, der den Rahmen verlässt, sondern auch ein nahegelegener bellender Hund scheint aus dem Rahmen unter seinen Füßen beschworen zu werden. Alles mitten in einer Kunstgalerie.

Schreiben von Adrian Willings.