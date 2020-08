27 amüsante Bilder von Zeichentrickfiguren in Photoshopping in Renaissance-Gemälden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir lieben die Arbeit erfahrener Photoshopper, die Fotos neu interpretieren oder klassischen Kunstwerken neues Leben einhauchen.

Wir haben bei Design Crowd einen brillanten Photoshop-Wettbewerb entdeckt, bei dem einige talentierte Personen moderne Cartoons und klassische Renaissance-Kunstwerke miteinander kombiniert haben.

Betty Boop fhrt die Leute

In einer viel dunkleren Ausgabe werden Betty Boop und Yosemite Sam anstelle von Lady Liberty hinzugefügt, die das Volk während der französischen Revolution von 1830 anführt. Wir können uns vorstellen, dass Boops Schöpfer Max Fleischer nie daran gedacht hat, über die Körper der Feinde Frankreichs zu klettern.

Go-go-Gadgeto Van Gogh!

Der verstorbene, große Van Gogh fertigte im Laufe der Jahre eine Reihe von sofort erkennbaren und bekannten Gemälden an. Das, auf dem dies basierte, war ein Porträt von Dr. Gachet und wird sowohl hoch geschätzt als auch viel diskutiert . Jetzt enthält es stattdessen eine Ansicht des Inspector Gadget, die verdeckt ist und für ein Porträt posiert.

Der Kuss

Der Kuss war ein Meisterwerk, das Gustav Klimt während seiner sogenannten "Goldenen Periode" geschaffen hatte - er zeigte ein Paar, das sich küsste, dessen Körper verschlungen und in goldene Gewänder gehüllt waren. Das Photoshopping zeigt Disneys Antenne, Sebastian und Flunder. Jeder ist glücklich über die junge Liebe.

Die Schaffung von Bugs

Wir sind uns nicht sicher, ob dies Gotteslästerung ist, aber wir hoffen, dass sowohl Gott als auch der Meister Michelangelo den Humor dieses einen sehen werden. Dieser Photoshopper hat die Erschaffung Adams in etwas ganz anderes verwandelt, wobei Gott Bugs Bunny anscheinend ein oder zwei Karotten anbietet.

Der Tod von Wile E. Coyote

Dies könnte eines der dunkelsten Photoshoppings auf unserer Liste sein. Das Originalbild zeigt den Mord an dem französischen Revolutionsführer Jean-Paul Marat. Jetzt sehen wir Wile E. Coyote in der Badewanne, in der er gestorben ist. Unheimlich? Ja. Clever und interessant? Besonders gern.

Mona Lisa die Prinzessin

Wir haben Mona Lisa in einigen anderen Galerien gesehen, die wir basierend auf den anderen Wettbewerben auf Design Crowd erstellt haben. Sie wurde sowohl als Katze als auch als Affe neu interpretiert, sieht aber noch beeindruckender aus als eine auf Leinwand festgehaltene Disney-Prinzessin.

Der Flirt

Der Flirt war ein Originalgemälde von Eugene de Blaas. Auf dem Originalbild scheint ein Mann eine Dame zu bewegen, die sich auf einer Bank entspannt. Das Photoshopping-Bild lässt es scheinen, als würde er nur Schneewittchens Vogel bewundern.

Das letzte Abendmahl

Bei einer lustigen und einfachen Bearbeitung des Bildes des Letzten Abendmahls sitzt Homer Simpson unbeholfen neben Jesus Christus. Vielleicht fragt er sich, wer den Sohn des Herrn verraten hat.

Bender und die Kartenspieler

Der französische Künstler Paul Cézanne malte einige Bilder von Männern, die Karten spielten. Dies ist sicherlich unser Favorit. Futuramas Bender hilft immer gerne Trotteln, ihr Geld zu verlieren.

Aladdins Gitarrist

Der alte Gitarrist von Pablo Picasso wurde ursprünglich 1903 in einer Zeit gemalt, in der der Künstler durch den Verlust eines engen Freundes durch Selbstmord einen Herzschmerz verspürte. Er malte dieses Bild als Anspielung auf die Unterdrückten, Armen, Kranken und weniger Glücklichen.

Einige Jahrzehnte später stellte JeremyC dieses ikonische Kunstwerk mit dem Genie von Disneys Aladdin neu vor. Er schaut wahrscheinlich nach unten, weil er sich keine Wünsche erfüllen kann.

Die Kartenspieler

Um 1894 malte der französische Künstler Paul Cézanne ein Ölgemälde im postimpressionistischen Stil "The Card Players". Es wird angenommen, dass dieses Gemälde einen Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar hat.

Was wäre, wenn er es stattdessen mit Bugs Bunny und Elmer Fudd gemalt hätte? Wäre es mehr wert?

Cartoon-Hunde, die Poker spielen

Die klassischen Hunde, die Poker spielen, wurden durch Brian Griffin von Family Guy brillant verbessert. Er sieht aber nicht besonders glücklich darüber aus. Vielleicht ist das Gespräch nicht schillernd genug?

Amerikanische Gotik

Eines der bekanntesten Ölgemälde der amerikanischen Moderne wurde nun um zwei der bekanntesten Zeichentrickfiguren erweitert.

Wir lieben die Liebe zum Detail in diesem, es gibt sogar einige zusätzliche Zeichen in den Fenstern im Haus im Hintergrund. Wahrscheinlich ist ein Teil des Mysteriums, das Scooby und Shaggy untersuchen sollen.

Die Geburt der Venus

Sandro Botticellis "Die Geburt der Venus" stammt aus dem Jahr 1484 und soll die Göttin Venus zeigen, die nach ihrer Geburt am Ufer ankommt. Ein großartiges Bild, das auffällig und klassisch gestaltet ist.

Jetzt wurde es mit einem ziemlich selbstgefälligen Thaddäus-Tentakel aktualisiert, es ist sicherlich ganz anders.

Rugrats mit Flgeln

Erinnerst du dich an die Rugrags? Phil und Lil, die lebenslustigen Kleinen. Stellen Sie sie sich jetzt als kleine Engel vor.

Eine ganz andere Vision als Raphael Puttis Cherubs From the Sistine Madonna.

Ein Portrt von Rick Castiglione

Dieses klassische Gemälde von Raphael zeigte ursprünglich Baldassare Castiglione, den Grafen von Casatico, der auch ein italienischer Höfling, Diplomat, Soldat und ein bekannter Autor war. Rick Sanchez hingegen ist ein betrunkener Wissenschaftler mit wilden Augen, verrückten Ideen und einem noch verrückteren Leben. Er sieht jedoch in feinen Roben und Kleidungsstücken viel wichtiger und interessanter aus.

Die Damen warten

"Las Meninas" (auch bekannt als "Die wartenden Damen") wurde 1656 während des spanischen Goldenen Zeitalters gemalt - einer Zeit, in der Kunst und Literatur blühten. Dieses besondere Gemälde gilt als eines der wichtigsten Gemälde der westlichen Kunstgeschichte und als eines der am meisten analysierten Bilder aller Zeiten. Es ist ein komplexes und rätselhaftes Gemälde, das besonders Historiker fasziniert. Die Zugabe von Aschenputtel ist auch klug, da es nur dazu dienen würde, die Leute mehr zum Reden zu bringen.

Die Conestabile Madonna und Eeyore

Das Originalgemälde der Conestabile Madonna ist ein kleines, aber ikonisches und sofort erkennbares Gemälde des italienischen Renaissancekünstlers Raphael. Das Hinzufügen von AA Milnes Eeyore sorgt für ein amüsantes Update des klassischen Bildes. Wir sind mit dem Aufwand einverstanden, den dieser Photoshopper unternommen hat - das Hinzufügen von Texturen, um Eeyore an die ursprüngliche Arbeit anzupassen. Jetzt sieht Madonna so aus, als würde sie einen kleinen Esel stillen, während sie ein Buch liest.

Feuerstein auf der Strae

Was wäre, wenn alle Lieblingsfiguren der Steinzeit in einer moderneren Zeit leben würden? Sie fahren mit ihrem archaischen fußgetriebenen Auto die Straße hinunter und scheinen in einem auf Leinwand festgehaltenen Drive-by-Porträt festgehalten zu sein. Dieser hatte uns gekitzelt.

Durch eine sternenklare Nacht fliegen

Vincent van Goghs Arbeit ist ein fester Favorit für die Bearbeitung in diesen Photoshop-Wettbewerben. Dies ist eine wirklich einfache und dennoch brillante Kombination, bei der Peter Pan und seine Begleitung durch die Sternennacht fliegen. Es ist tatsächlich überzeugend, wenn man das skurrile magische Thema der Flucht kleiner Kinder berücksichtigt.

Junge Prinzessin mit einem Strau Vgel

Das Originalgemälde von Francois Boucher aus dem Jahr 1760 stammt aus Frankreich und zeigt eine junge Dame mit mehreren Rosen.

Jetzt wurde es mit einer schneeweißen Atmosphäre mit niedlichen Vögeln anstelle der Rosen neu interpretiert.

Tarzan als Johannes der Tufer (Louvre)

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, besser bekannt als Salaì, war einer von Leonardo da Vincis Schülern und persönlichen Freunden. Er war gemalt, wie hier zu sehen , und posierte mit einem Lächeln ähnlich wie Mona Lisa. Später wurde das Bild von einem Photoshop-Künstler mit der Ähnlichkeit von Disneys Tarzan reminiert.

La Charite mit Calvin & Hobbes

William-Adolphe Bouguereau malte 1878 das Originalbild von La Charite, das eine junge Frau zeigt, die mehrere Kinder stillt. Dieses Bild war eines der teuersten Bouguereau-Bilder, die jemals verkauft wurden, als es bei einer Auktion 3,6 Millionen US-Dollar erzielte.

Wir sind Bouguereau hätte nie gedacht, dass Calvin & Hobbes in Zukunft in seiner Kunst auftreten würden.

Portrt einer Frau und eines Tieres

Irgendwann um 1506 fertigte der italienische Maler Raphael ein Bild einer Frau an, die mit einem Einhorn saß. eine Kreatur, die in der mittelalterlichen Romantik als Symbol der Keuschheit angesehen wurde. Es war interessant, später von einem anderen Künstler mit einem Katharinenrad und einem Umhang übermalt zu werden.

Dies wurde dann mit Belle and the Beast im Design Crowd-Wettbewerb neu interpretiert.

Jessica Rabbit als Mona Lisa

Wir wetten, Sie haben Mona Lisa noch nie in einem so frechen Licht gesehen. Bei dieser Neuauflage des klassischen Gemäldes wird Lisa del Giocondo durch Jessica Rabbit ersetzt.

Der Rock of Doom mit Betty Boop

Das Originalgemälde "The Rock of Doom" zeigte Perseus, wie er Andromeda entdeckte, der an einen Felsen gekettet war, wo sie aufgrund des Zorns von Poseidon einer Seeschlange geopfert werden soll.

Hier ist Betty Boop an ihrer Stelle zu sehen, verlegen von ihrer Lage und in der Hoffnung, befreit zu werden.

Die Feuersteingotik

Die amerikanische Gotik wird erneut mit einem anderen Cartoon-Paar neu interpretiert. Diesmal sind Wilma und Fred Flintstone anstelle des ursprünglichen Paares zu sehen.

Schreiben von Adrian Willings.