Damals und heute: Eine Vision von Prominenten, die mit ihrem jüngeren Selbst rumhängen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein relativ neuer Trend war, dass sich die Menschen der Herausforderung des Jahrzehnts stellten - Bilder von sich selbst vor Jahren im Vergleich zu heute zu veröffentlichen, um zu zeigen, wie viel oder wie wenig sie sich im Laufe der Jahre verändert haben.

Ein Meister von Photoshop nahm die Herausforderung jedoch in eine andere Richtung an. Ard Gelinck begann, Bilder von Prominenten und bekannten Gesichtern neben Bildern ihres früheren Selbst auf Instagram zu veröffentlichen.

In einigen Fällen sind Jahrzehnte seit den Originalfotos vergangen, die Vergleiche sind etwas ganz Besonderes. Reisen Sie mit uns durch die Geschichte und präsentieren Sie eine Auswahl unserer Favoriten.

Pünktlich zur Amtseinführung von US-Präsident Biden schuf Ard dieses brillante Photoshopping, das einen jungen Joe Biden aus dem Jahr 1967 zeigt, der neben seinem älteren Ich abgebildet ist. Wir fragen uns, ob der jüngere Joe eine Vorstellung von seinen Zukunftsaussichten hatte. Wir lieben es, dass sich sein Lächeln im Laufe der Zeit nicht verändert hat.

Brad Pitt ist einer dieser Schauspieler, die nicht nur kaum zu altern scheinen, sondern mit jedem Jahr besser werden. Hier sehen wir ihn mit seinem viel jüngeren Ich posieren. Der bemerkenswerte Unterschied ist die Stimmung der 80er Jahre auf dem Originalfoto.

Wir genießen diese Bilder wirklich, bei denen Ard nicht nur aktuelle Photoshopping-Bilder erstellt hat, sondern das Thema als Kind aufgenommen und einen Vergleich von Jahrzehnten später erstellt hat. Der Comedian Chris Rock sah schon als Kind so aus, als hätte er Spaß gemacht.

Wir werden gerne zugeben, dass wir in Gillian Anderson verknallt waren, als sie Dana Skull in The X-Files spielte. Jetzt ist sie in Komödien wie Sexualerziehung, die Dinge haben sich für die Schauspielerin sehr verändert, aber sie ist genauso großartig. Tatsächlich könnte dieses Bild ein Beweis dafür sein, dass nicht nur Männer mit dem Alter besser werden.

Viele Jahre sind vergangen, seit Macaulay Culkin als Kevin McCallister in Home Alone auftrat, aber er hat immer noch den gleichen schelmischen Look. Wir fragen uns, welchen Rat ein erwachsener Macaulay seinem jüngeren Ich geben würde.

Wir waren gründlich enttäuscht, als The Good Place zu Ende ging, aber es wärmt unser Herz, Ted Danson in jeder Gestalt auf dem Bildschirm zu sehen, und ehrlich gesagt ist dieses Bild von ihm, gemischt mit einem alten von Cheers, auch fantastisch.

Bill Murray kehrt in die Rolle von Peter Venkman in Ghostbusters Afterlife zurück und wir sind aufgeregt. Der Mann, der Mythos, die Legende ist jedermanns Favorit, besonders das Internet . Dieses Bild von ihm Seite an Seite mit sich selbst erstreckt sich über Jahrzehnte und ist fast so fantastisch wie er.

Kürzlich als "atemberaubend" bezeichnet, ist Keanu Reeves eine weitere hübsche Schauspiellegende, die von Mythen und urbanen Legenden umgeben ist. Wir wissen, dass er für den neuen Bill & Ted-Film, einen weiteren Matrix-Film und natürlich mehr John Wick auf die Leinwand zurückkehren wird. Hier sehen wir einen alternden, aber nicht weniger fröhlichen Keanu Seite an Seite mit seinem jüngeren Ich.

Dieser gelegentliche Vergleich zeigt, dass Pierce Brosnan ein weiterer dieser frustrierend gutaussehenden Männer ist, der mit zunehmendem Alter immer besser wird. Was für ein Blick. Wohl einer der besten Bond-Schauspieler hat es noch.

Al Pacino hat im Laufe der Jahre viele verschiedene Charaktere gespielt, aber wenn wir die Worte "Sag Hallo zu meinem kleinen Freund" sagen, fällt mir besonders einer ein. Seit seinem Auftritt in Scarface sind mehrere Jahrzehnte vergangen, aber Al Pacino ist immer noch ein regelmäßiger Favorit auf der großen Leinwand. Al Pacino hat in mindestens 60 Filmen mitgewirkt, was eine ziemliche Leistung ist.

Ehemaliger Herr Olympia, Conan der Barbar, Terminator und Gouverneur von Kalifornien. Arnold Schwarzenegger hat viele Erfolge vorzuweisen. Jetzt ist er in all seiner Pracht gesehen, sowohl damals als auch dank der Talente von Ard Gelinck.

Es ist immer eine Freude zu sehen, wie Harrison Ford sein Ding macht, und zweifellos erinnern sich die meisten Menschen gern an ihn, weil er Han Solo gespielt hat. Die jüngsten Franchise-Ausflüge bedeuten, dass wir ab und zu Visionen nicht nur des Schauspielers, sondern auch von ihm im Star Wars-Modus sehen können .

Es ist ein Thema, über das im Internet viel diskutiert wird, aber in unseren Augen ist Sean Connery der beste Bond. Er ist auch ein unglaublicher Schauspieler und ein hübscher Teufel. Dieses Photoshopping von ihm, der neben seinem jüngeren Ich steht, zeigt nur, wie er mit zunehmendem Alter immer besser wird.

Wir sind große Michael J. Fox-Fans und vor allem Back to the Future - was für ein Geek mit Selbstachtung ist das nicht? Dieses Bild von Mr. Fox, wie er mit Marty McFly rumhängt, ist wirklich etwas Schönes.

Es stellt sich heraus, dass Fußballlegende Christiano Ronaldo immer ein freches Grinsen hatte. Wir wetten, als er so jung war, obwohl er nie davon geträumt hat, was die Zukunft für ihn bedeuten würde.

Ein älterer, aber immer noch adretter Tom Cruise ist hier neben seinem jüngeren Ich zu sehen. Viele Jahre sind vergangen, aber Cruise könnte ein Beweis dafür sein, dass einige Männer mit dem Alter besser werden.

Die englische Sängerin und Songwriterin Amy Winehouse ist vielleicht Anfang 2011 auf tragische Weise verstorben, aber hier lebt sie mit zwei wunderschönen Visionen ihrer Vergangenheit auf einem brillant gestalteten Foto weiter.

Der brillante Robert De Niro umarmt sein jüngeres Ich. Ein Rückfall in eine Zeit, in der er einen viel beeindruckenderen Haarschopf hatte. Wir fragen uns, worüber diese beiden Versionen von ihm sprechen würden, wenn sie sich wirklich so treffen könnten.

Ein anderer britischer Singer-Songwriter ist weg, aber nicht vergessen. Dieses Foto ist eine brillante Hommage an den Sänger von Queen, der kürzlich auch in Bohemian Rhapsody, dem großartigen biografischen Start von Rami Malek, gewürdigt wurde.

Richard Gere begann in den 1970er Jahren zu schauspielern, seitdem hat er einen langen Weg zurückgelegt. Im Laufe der Jahrzehnte wurde er sogar einige Male als Sexsymbol angesehen. Dank Ard Gelinck können wir ihn jetzt sehen, wie wir es noch nie zuvor getan haben. Zwischen diesen Fotos liegen wahrscheinlich mindestens zwanzig Jahre oder mehr, aber sie wurden überzeugend zusammen mit Photoshops erstellt.

Wir sind uns nicht sicher, was Tom Sellecks Geheimnis ist, aber dieses Foto nebeneinander scheint zu zeigen, dass sein Schnurrbart mit zunehmendem Alter besser wird. Es ist nicht zu leugnen, dass er großartig ist, und dieses brillante Photoshopping ist ein wunderbares Kunstwerk, von dem wir sicher sind, dass er es lieben würde.

Clint Eastwood ist vielleicht 90 Jahre alt, aber er ist immer noch im Schauspiel und auch stark. Er begann in den 1950er Jahren zu schauspielern und begann später auch Regie zu führen und zu produzieren - über die Jahrzehnte eine ziemlich brillante Filmografie. Dieses erstaunliche Photoshopping-Bild zeigt einen verwitterten, aber nicht zerbrochenen Clint Eastwood, dessen junges Ich glücklich und mürrisch für die Kamera posiert.

Wachs drauf, Wachs runter. Jahre, Jahre frei. Eine brillante "damals und heute" Vision der Schauspiellegende Ralph Macchio, bekannt für seine Rolle in The Karate Kid. Es sieht eher aus wie ein Foto eines stolzen Vaters und seines Sohnes, aber wir lieben es, wie die jüngere Version in die Ferne zu schauen scheint und sich vielleicht fragt, was in seiner Zukunft vor uns liegt.

Der frische Prinz tritt es mit einer passenden und gebooteten erwachsenen Version von sich. Wir freuen uns sehr über die kleinen Details dieses Photoshoppings - wie die Kulisse, die es so erscheinen lässt, als wären beide beim selben Fotoshooting.

Ein klassischer Schnappschuss von Julia Roberts während ihrer Rolle in Pretty Woman. Komischerweise zeigte das Originalfoto, wie Julia Roberts Co-Star Richard Gere umarmte, aber dank der Leistungsfähigkeit von Photoshop umarmt sie jetzt eine ältere Version von sich.

Henry Winkler ist vielleicht am besten als Fonzie aus der Sitcom Happy Days der 1970er Jahre bekannt, aber sein Lächeln ist heute genauso beeindruckend wie vor all den Jahrzehnten. Dies ist ein fröhlicher Kerl, der auch noch Schauspielkünste hat - wir haben ihn 2018 in HBOs "Barry" geliebt.

Der Actionheld-Star und die Schauspiellegende Mel Gibson sind eine weitere Ergänzung dieser Liste von brillant gutaussehenden Männern, die mit dem Alter gerade besser geworden sind. Wir lieben auch die erfreulichen Ergebnisse dieses Photoshoppings. Es mag nicht so überzeugend sein wie die anderen, aber es ist trotzdem schwer, hinter den durchdringenden Blick zu sehen.

Sie sagen, dass Sie mit diesem Mann niemals in ein Flugzeug, Boot oder Raumschiff steigen sollten, da er kein großartiger Reisebegleiter ist. Er ist jedoch ein großartiger Schauspieler. Er macht auch ein weiteres großartiges "damals und heute" Foto.

Dieses Photoshopping scheint perfekt abgestimmt zu sein, wenn man bedenkt, dass die Liebe zu Rocky wieder entfacht und mit dem Spin-off-Film Creed neu gestartet wird. Sylvester Stallone wirft auch weiterhin großartige Schläge.

Wir hatten schon immer eine Schwäche für Michael J. Fox. Er hatte dank seines Kampfes gegen Parkinson kein leichtes Leben, aber er lässt sich nicht davon abhalten, großartige Dinge zu tun. Dieses Photoshopping ist nicht ganz so fantastisch wie der Mann, aber sicherlich eine gute Hommage an ihn.

Eine durchaus erfreuliche Vision eines jungen Harry Potter (alias Daniel Radcliffe) mit seinem älteren und weltlicheren Selbst. Wir genießen dieses Photoshopping sehr und wie es präsentiert wird, wenn der junge Radcliffe größer über seinem älteren Ich sitzt.

Dies ist ein Foto von damals und heute, das sich wirklich von den anderen abhebt. Irgendwie sieht der jüngere George Clooney fast nicht einmal wie derselbe Mann aus.

Ok, dieser Film ist technisch gesehen keine Berühmtheit mit einer jüngeren Version von sich selbst, aber er verdient es immer noch, auf der Liste zu stehen, da er den neuesten Bond-Schauspieler mit einem der bekanntesten Schauspieler unserer Zeit zeigt. Sean Connery ist leider im Jahr 2020 verstorben, aber dieses Bild ist eine brillante Hommage an ihn und eine großartige Aussicht auf zwei großartige Anleihen.

Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die erstaunlichen Werke von Ard Gelinck. Schauen Sie unbedingt auf seiner Seite vorbei und folgen Sie ihm in Zukunft, um mehr zu erfahren.

Schreiben von Adrian Willings.