Bei 102 der schlimmsten Photoshop-Fehler aller Zeiten trauen Sie Ihren Augen nicht

(Pocket-lint) - Technologie kann eine wunderbare, herrliche Sache sein. Es kann auch vollständig und vollständig missbraucht werden, insbesondere wenn es sich in der Hand von Trotteln befindet.

Adobe Photoshop ist ein Paradebeispiel für ein Tool, mit dem Fotos und Bilder spektakulär aussehen können, bei falscher Verwendung jedoch auch die bizarrsten und, seien wir ehrlich, lustigsten Momente entstehen.

Wir haben einige der schlimmsten Beispiele für "Photoshopping" im Internet zusammengestellt - von der geradezu komischen bis zur leicht störenden Manipulation des menschlichen Körpers.

Es gibt schreckliche Bilder von Prominenten und Fälle, in denen Unternehmen die Realität aus schändlichen Gründen unerklärlich verändert haben. Schauen Sie sich die umfangreiche Sammlung an und genießen Sie die Idiotie der Photoshopper, die ehrlich gesagt keine Ahnung hatten, was sie taten.

Es gibt kein besseres modernes Cock-up als ein Photoshop-Cock-up.

Freakhaft lange Finger

Wir wissen, dass X-23 in Logan Krallen im Wolverine-Stil hat, aber wir haben nicht bemerkt, dass ihre Finger auch super lang waren. Dieses offizielle Plakatbild behauptet etwas anderes.

Das ist Flugzeug falsch

Würden Sie mit einem fehlenden Vorderrad in ein Flugzeug steigen? Wir sind uns nicht sicher, ob wir das tun würden. Die Landung wäre sicherlich rau.

Zwei rechte Fe

Fünfte Harmonie. Zwei rechte Füße. Sagte Nuff. Dies ist einer der klassischen Photoshop-Fehler, bei denen Sie genau hinschauen müssen, um ihn zu sehen, aber wenn Sie dies tun, werden Sie nicht enttäuscht.

Eine Mutter, zu der man aufschauen kann

"Wenn ich groß bin, möchte ich so unglaublich groß sein wie du Mama!" Wir würden uns vorstellen, dass dieser junge Bursche viel Nackenbelastung bekommt, wenn er aufschaut, um mit seiner Mama zu sprechen.

Zeltbewohner

Wir begrüßen das Erscheinen einer Drohne in dieser vom W Magazine veröffentlichten Aufnahme, aber anscheinend wurden Gigi Hadid und Kendall Jenner ohne Knie geboren. Es gibt auch eine körperlose Hand, die aus dem Zelt schwebt und eine davon auf die Schulter klopft

Befreie den Nippel

Chrissy Tiegan, das hier aufgenommene Model, twitterte als Antwort: "Ich habe keine Brustwarzen. Ich ziehe sie jeden Morgen mit Scharfschützen an und vergesse manchmal

Ein Photoshopping zur Waffenshow

Trainierst du überhaupt? Dieser Typ tut es eindeutig. Aber nur der linke Arm. Niemals das Richtige. Noch nie.

Faules Bein

Sonnenliegen unterstützen nur einbeinige Modelle. Es ist ziemlich beeindruckend, ein Foto bearbeiten zu können und jemanden, der eindeutig entspannt ist, schrecklich unangenehm aussehen zu lassen.

Die Winkel sind alle falsch

Der Hals dieser Gitarre scheint durch ein Durcheinander von Haaren auf eine Weise zu verschwinden, die es unmöglich hätte tun können. Ein weiteres Wunder von Photoshop.

Familiengesichter

An multikulturellen Familien ist sicherlich nichts auszusetzen. Photoshopping-Gesichter sind jedoch nicht der beste Weg, um sie zur Geltung zu bringen. Papas Gesicht ist auch gruselig bearbeitet, die Beleuchtung ist alles falsch.

LeBron schweben lassen

Der professionelle Basketballspieler LeBron James ist anscheinend nicht nur unglaublich groß und erstaunlich in seinem gewählten Sport, sondern er ist auch in der Lage, Tricks zu schweben. Oder zumindest auf Fotos zu erscheinen, ohne seine Beine zu zeigen.

Gegenstze ziehen sich an?

Sie sagen, Paare sehen oft ähnlich aus, aber das ist lächerlich. Vielleicht konnten sie keine Dame finden, die auf dem Foto zu sehen war, also haben sie das männliche Model gebeten, eine Perücke anzuziehen? Wir sind uns nicht sicher, was passiert ist, aber wir lieben es.

Ein Mehrwinkelschuss?

Ein genauer Blick auf dieses Foto zeigt anscheinend jemanden, der sich im Maisfeld unter dem Athleten niederlässt. Wir nehmen an, dass sie versucht haben, Fotos aus mehreren Blickwinkeln aufzunehmen, aber das Ergebnis ist viel gruseliger.

Eine interessante Passform

Die Passform der Hose dieser Frau ist aus. Sieht sicher nicht besonders bequem aus.

Papa ist nicht im Bilde

Eine ziemlich traurige Aufnahme eines Familien-Selfies, bei dem Dad vom Foto entfernt wurde. Eine haarige Hand bleibt als Beweis seiner Existenz.

Ein magischer Sprungschuss

Dieser Basketballspieler hat anscheinend einen so starken Sprung, dass er die Realität verzerrte. Ein Spieler sitzt beiläufig und beobachtet die Aktion von einem nahe gelegenen Platz aus und ist so beeindruckt, dass er den Kopf verloren hat.

Eine Hand zum Feiern

Aus irgendeinem Grund entschied der Herausgeber dieses Fotos, dass nur zwei Fußballer benötigt wurden und einer entfernt wurde. Die zusätzliche Hand ist wie üblich ein verräterisches Zeichen für den Fehler.

Durchsichtige Spieler

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Spieler während eines Spiels unsichtbar machen. Sicher würden sie die Oberhand haben.

Zugabe nach dem Shooting

Wir gehen davon aus, dass sie kein Baby finden konnten, das in die Trage passt, als das ursprüngliche Fotoshooting für diese Babytrage stattfand. Vielleicht dachten sie, es wäre einfacher, später in Photoshop zu arbeiten, als sich über den Aufwand Gedanken zu machen, ein Kind dazu zu bringen, still zu bleiben.

Wer fehlt?

Wir haben das Gefühl, dass jemand hastig aus diesem Foto herausgeschnitten wurde. Der alles verzehrende rote Nebel, der an ihren Beinen frisst, ist der erste Hinweis. Die zweite ist die unerklärliche zusätzliche Hand oben rechts.

Ist das ein Doppelgnger-Zwilling?

Ist das ein Doppelgänger-Zwilling oder eine Panne in der Matrix? Man könnte sich verzeihen lassen, dass dieser Kleine ein echter Zwilling war, der in einem Rucksack getragen wurde, bis man sieht, dass Brad Pitt auch ein zusätzliches Bein hat.

Schmusezeit

Als sie jünger war, war Miley Cyrus anscheinend wirklich gut darin, Umarmungen zu geben. Zum Teil dank ihrer zusätzlichen Arme.

Multi-Finger-Kstlichkeiten

Wir hoffen, dass dies ein Photoshop-Problem ist und kein zusätzliches Fingerwachstum. Es ist sicherlich eines dieser Fotos, auf denen man es nicht mehr sehen kann, wenn man es einmal gesehen hat. Wir können nicht aufhören zu suchen.

Geisterhafte Erscheinung?

Auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen, was mit diesem Foto nicht stimmt, bis Sie bemerken, dass die Dame anscheinend ihren Arm vermisst oder vielleicht ein Geist ist?

High Seven

Dieser weist mehrere Fehler auf. Es ist die Filmware, die einfach weiter gibt. Eine Hand mit sieben Fingern, zusätzliche Hände, wo es keine geben sollte, und einige gruselige Anhänge. Es ist ein wahres Kunstwerk.

Ein Handmdchenmrchen

Es scheint, dass sogar romantische Geschichten verborgene Freuden haben. Diese Prinzessin hat viel mehr zu bieten als nur ihr Aussehen. Ein zusätzliches Glied wird sich sicherlich als nützlich erweisen. Nicht klassisch schön, aber auch nicht langweilig.

Eine frische neue Frisur

Es ist nicht zu leugnen, dass die Haarbearbeitung schwierig ist. Dieser Designer scheint auf halbem Weg aufgegeben zu haben und ein schreckliches Durcheinander hinterlassen zu haben.

Eine Hand fr Phelps

Michael Phelps, der am meisten dekorierte Olympier aller Zeiten, wurde einmal gefragt, ob er seine 28 olympischen Medaillen mit leistungssteigernden Medikamenten gewonnen habe. Niemand hat jemals gefragt, ob er eine zusätzliche Hand beim Gewinnen hat. Enthüllt dieses Foto eine neue Wahrheit für seine Schwimmkünste? Oder ist es nur ein weiteres in einer langen Reihe von Photoshop-Gaffs?

Keine Schwimmhilfe

Zwei Hände plus ein Arm sind verblüfft. Schwimmwindeln helfen natürlich nicht beim Auftrieb, daher muss jemand da sein, um sich an der Zange festzuhalten. Dieser Elternteil hat anscheinend unglaublich flexible Arme.

Arbeiten Sie niemals mit Kindern oder Tieren

Das alte Sprichwort lautet: Arbeiten Sie niemals mit Kindern oder Tieren. Vielleicht sollte es niemals "an" Kindern oder Tieren arbeiten. Diese junge Dame hat während des Bearbeitungsprozesses fast die Hälfte ihres Körpers verloren.

Flexible Finger

Wir haben in dieser Liste bereits viele Fehler mit Händchen haltenden Personen gesehen, aber was ist mit diesen Fingern los? Seltsam flexibel bis zum Erschrecken.

Beine kleben

Sie haben von dünnen Beinen und Beinen gehört, die so groß sind wie Baumstämme, aber was ist mit seltsam verzerrten Zahnstochern? Wir sind uns nicht sicher, ob diese Beine das Körpergewicht eines Menschen tragen würden.

Der Beinknochen ist verbunden mit ...

Diese Beine gehen weiter und bleiben dann kurz stehen. Ziemlich beeindruckend kann sie so aufstehen.

Unerklrliche Winkel

Diese Person hat es nicht nur geschafft, ihren Körper in ein figurbetontes Outfit zu quetschen, sondern sie beugt sich auch in unerklärlichen Winkeln. Wenn Sie zu lange auf diesen starren, werden Ihre Augen und Ihr Kopf verletzt.

Das sieht unangenehm aus

Wir sind uns bewusst, dass junge Leute agil und flexibler sind als wir älteren Leute, aber das ist nur dumm. Worauf stützt er sich? Wo ist seine Hüfte geblieben? Mehr Fragen als Antworten.

Flat-Magen-Syndrom

Probleme mit fehlenden Bauchnabel scheinen auf dieser Liste ziemlich weit verbreitet zu sein. Wir sehen eine schmerzhafte Menge von ihnen. Unrealistisches Körperbild gibt es auch zuhauf.

Eine Hand fr Highlander

Highlander ist ziemlich bekannt für seine Fähigkeiten mit einer Klinge, aber anscheinend ist es ein weiteres verstecktes Talent, sein Schwert zu halten, ohne seine Finger tatsächlich darum zu wickeln.

Allergische Reaktion?

Es ist nicht klar, was hier passiert, aber es sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus. Diese Dame muss wahrscheinlich so schnell wie möglich einen Notarzt aufsuchen.

Papa ldt noch

Es ist wie etwas aus den Tagen des DFÜ-Internets, als man warten musste, bis das vollständige Bild geladen war. Dieses seltsame Familienfoto scheint nur einen Bruchteil von Papa zu zeigen.

Er ist hinter mir, nicht wahr?

Die Besetzung der Komödie "This Is Spinal Tap" aus dem Jahr 1984 erscheint in diesem Photoshop-Fehler, bei dem ein zusätzlicher Darsteller anscheinend aus dem Bild herausgeschnitten wurde, aber dennoch helfen möchte.

Eher scheinheilig

Dieser nimmt wirklich den Keks. Während die Aufmerksamkeit auf Photoshop rechts scheitert, befinden sich diese Bilder links, oh je.

Denken Sie darber nach

Diese SD-Karte befindet sich in einer Identitätskrise und kann nicht herausfinden, wie groß sie ist. 8 GB auf der Karte, aber nicht in der Reflexion.

Ersparen Sie sich einen Gedanken fr Beyonc

Es scheint, dass selbst die Reichen und Berühmten nicht vor den Katastrophen der fehlgeschlagenen Photoshop-Bearbeitung sicher sind. Hier ist Beyoncé mit drei Armen zu sehen, von denen einer aus ihrem Rücken zu wachsen scheint.

Lassen Sie sich nicht von uns in Atem halten

Auf diesem Foto ist eine Garderobenfehlfunktion im Gange, aber der gute Doktor scheint nicht davon betroffen zu sein. Vielleicht hat er eine Art Timelord-freundliche Hose und die Hosenträger sind nur zur Schau?

Die Illusion von Geschwindigkeit

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Bild den Eindruck erwecken soll, dass sich das Auto bewegt, oder ob das Auto diese sich drehenden Leichtmetallräder hat, die sich weiter bewegen, während Sie stehen?

Alle Finger und Daumen

Dieser Typ ist so glücklich mit seinen geheimen Fluggeschäften, dass er eine zusätzliche Hand bekam. Und bemerkenswerterweise gab er einen doppelten Daumen auf, während er auch schlief. Beeindruckend.

Schattenhafte Probleme

Es dauert einen Moment, bis dieser erkannt wird, aber wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass der Schatten nicht ganz richtig ist. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die die größten Probleme verursachen.

Der dreibeinige Mann

Wie viele Beine braucht man, um einen Fuß zu waschen? Dieser Photoshopping-Fehler scheint ein Lichttrick oder eine Frage der Perspektive zu sein.

Ein Bein vorbei

Beinlos im nicht-traditionellen Sinne des Wortes. Veronica Kay, eine professionelle Surferin, ist auf dem Cover des Stuff Magazins zu sehen, während sie anscheinend auf einem Brett fährt und eines ihrer Beine vermisst.

Fehlende Rder

Dieses Flugzeug von Turkish Airlines scheint der Schwerkraft zu trotzen, da es kein tragendes Vorderrad hat. Wir sind uns nicht sicher, warum es entfernt wurde, aber wir würden uns auch nicht sicher fühlen, wenn wir zum Start einsteigen.

Liebe hlt Hnde

Selbst Präsidenten sind vor dem Photoshopping-Wahnsinn nicht sicher. Dieses Bild von Barack Obama und seiner Frau Michelle scheint ihnen beim Verlassen von Air Force One Händchen haltend zu zeigen, aber sie hat auch eine freie Hand.

Etwas zurckgelassen

Diese Bearbeitung sieht aus wie eines dieser Panoramafotos, die schief gelaufen sind. Einige unglückliche Bearbeitungen haben das, was vermutlich etwas Romantisches sein sollte, in etwas ziemlich Hässliches verwandelt.

Crowd Inception

Wir fragen uns, was auf diesem Foto los war, dass es diese Art der Bearbeitung brauchte. Diese Jungs und Ladies wurden mehrmals hinzugefügt - vielleicht, um die Menge größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich war?

Nicht wie man ein T-Shirt verkauft

Einfach das Branding dort anbringen, niemand wird es bemerken. Wir haben in dieser Liste bisher einige ziemlich rückläufige Fotobearbeitungsbemühungen gesehen, aber diese ist einfach schrecklich.

Ein bunter Fehler

Wir sind uns nicht sicher, warum, aber die Slips dieses Modells sehen aus, als wären sie in Microsoft Paint aufgeklebt worden. Dies ist sicherlich keine der professionellsten Arbeiten, die wir je gesehen haben.

Headspace

Dieser arme Designer musste herausfinden, wie man eine große Menge Kopien auf kleinem Raum zusammenpresst. Wir stellen uns vor, sie waren nur frustriert, gaben auf und streckten den Kopf des Models, um mehr Platz zu schaffen.

Ein Fu in der Vergangenheit

Wer sollte nicht auf diesem Foto sein? Ihre Beine haben es geschafft. Wenn wir nicht wüssten, dass dies das Ergebnis von schlechtem Photoshopping ist, könnten wir es unserer Liste der besten Geisterfotos im Laufe der Geschichte hinzufügen.

Das ist praktisch

Netter Crop Job Designer. Ich habe gerade die Hand der anderen Person vergessen, nicht wahr? Fairerweise wäre es wahrscheinlich ziemlich schwierig, die zusätzlichen Finger herauszuarbeiten, aber wir glauben, dass es eher ein Versehen ist.

Zwei Tasten

Diese arme Frau. Als ob es nicht schlimm genug wäre, wenn Finger aus ihren Schenkeln wachsen, ist sie anscheinend auch die stolze Besitzerin von zwei Bauchnabel.

Liebe zum Detail ist alles

Sogar die großen Unternehmen können etwas falsch machen. Eine US-amerikanische Microsoft-Website veröffentlichte ein fröhliches Bild amerikanischer Geschäftstypen für eine IT-Kampagne. Als der polnische Arm des Unternehmens sie leitete, ersetzten sie ungeschickt den Kopf, aber nicht die Hand des schwarzen Kollegen. Autsch aus vielen Gründen.

Bewegen Sie Ihre Hnde in der Luft

Sie würden denken, das Bearbeiten einer Silhouette wäre einfacher als einige der anderen Fotos auf dieser Liste, aber es ist trotzdem ein schreckliches Durcheinander. Es ist klar, dass der Gewinner von American Idol nicht nur einen Plattenvertrag erhält, sondern seine linke Hand wiederholt gegen eine Tür geschlagen wird.

Etwas im Wasser

Dies war in der amerikanischen Zeitschrift Maxim. Und sie bitten die Leute, dafür zu bezahlen. Ja wirklich. Wir haben so viele Fragen zu diesem Foto, dass es wahrscheinlich besser ist, einfach nicht zu wissen, was los ist. Unwissenheit ist schließlich Glückseligkeit.

Ein halbes BBQ

Wir fragen uns, ob ein halber Grillabend bedeutet, dass die Burger nur die Hälfte der Kalorien enthalten.

Die Mode der nchsten Saison

Die neueste Handtaschenmode ist es, nur einen Griff herumzutragen, weißt du nicht? Wir können zumindest verstehen, was hier geschah. Die Designer wollten nicht vom Hauptfokus des Fotos ablenken - dem Kleid. Sie haben die Handtasche mit Photoshops herausgenommen, um die Dinge schön und einfach zu halten. Sicherlich wäre ein einfaches Zuschneiden einfacher gewesen?

Die physikalisch herausfordernde Hpfburg

Dieses Hüpfspielzentrum hält Ihre Kinder nicht nur amüsiert, sondern hilft ihnen auch beim Schweben.

Meist armlos

Dies ist entweder eine Vorher-Nachher-Aufnahme einer Frau, die sich von einem schrecklichen Unfall erholt hat, oder eine gewaltige Katastrophe in Photoshop. Ein genauer Blick zeigt einen übrig gebliebenen Schatten, wo sich ihre Hände befanden, vermutlich verursacht durch die Designerin, die versucht, Platz für das Produkt zu schaffen.

Aus in die falsche Richtung

Wenn Sie genau hinschauen, können Sie sehen, dass der Lenker dieses Jungen völlig in die falsche Richtung zeigt. Radfahren ohne Hände ist gefährlich genug, aber das wird bestimmt schlecht enden. Im nächsten Bild sieht man ihn in den Ozean fliegen.

Drastischer Gewichtsverlust

Wir haben in den letzten Jahren von einigen ziemlich verrückten Diäten gehört, aber diese nimmt wirklich den Kuchen - oder das Bein? Wir müssen zugeben, dass ein fehlendes Glied Sie viel leichter machen würde. Ziemlich drastische Maßnahme.

Eine helfende Hand

Wenn Sie die mysteriöse Hand bemerken, können Sie dieser fast verzeihen, dass sie ziemlich beeindruckend ist. Der Besitzer der körperlosen Hand ist sonst nirgends zu sehen.

Vampirkind

Ein anderes armes Kind verwandelte sich in ein schreckliches dämonisches Tier. Wir haben im Laufe der Jahre einige ziemlich abscheuliche Kinderfotos gesehen, aber dieses beißt wirklich.

Das Tardis-Zelt

"Dad, wir scheinen das Zelt über einem Sinkloch gebaut zu haben!"

Falschgeld

Sie können die falsche Schreibweise von "hundert" verzeihen, wenn Sie einen Scheck erfunden haben, der keinen Schatten wirft. Wir lieben auch das Spiegelbild im Auto. Stellen Sie sich das Original-Fotoshooting vor - "Stellen Sie sich einfach mit breiten Armen hin und wir werden später in Photoshop einchecken".

Sex verkauft sich

Wir alle wissen, dass sich Sex verkauft. Vielleicht hat dieser Designer nur gedacht, dass das Hinzufügen von Dekolleté und zusätzlichem Make-up zu diesem Modell ausreichen würde, um einige Gitarren zu verkaufen?

Auswackeln

Wenn Sie eine Perücke verkaufen möchten, achten Sie darauf, dass die Aufmerksamkeit auf die Perücke gelenkt wird, nicht auf die wackelige Haut und Hand.

Beine elf

Wir fragen uns, ob dies so unangenehm ist, wie es aussieht. Wir können nicht einmal sagen, welches Bein überhaupt dort sein soll.

Reflexionsfreie Spiegel

Wie wir immer vermutet haben, sind Kim und Kanye tatsächlich Vampire. Jetzt haben wir endlich den Beweis. Oder vielleicht sind dies nur neue Spiegel, die das Spiegelbild der Menschen nicht wirklich zeigen.

Ein kleines Monster

Achtung, diese Windeln verwandeln Ihr Kind in ein Monster. Wir wissen, dass Kinder manchmal kleine Schrecken sein können. Dieser ist besonders beängstigend.

Giraffenhals

Es sind nicht nur die Beine, die die Dehnungsbehandlung erhalten. Auch die Hälse sind offenbar offen für Verlängerungen. Nun, zumindest kann sie jetzt Blätter von hohen Ästen essen.

Klauenhand

Es gibt nichts Sexuelleres als eine Kralle zu haben. Er. Wir sind uns nicht sicher, wie das passiert ist oder was dem Designer durch den Kopf ging. Vielleicht hofften sie, dass Ihr Auge von anderen Dingen abgelenkt würde.

Das spannt die Dinge

Ein weiterer Fall von unnötig langen Beinen. Lächerlich lange Schienbeine und High Heels, die deine Knöchel vor Qual schreien lassen würden. Wir können nur hoffen, dass es sich eher um einen Photoshop-Fehler als um eine schreckliche Deformität handelt.

Hummerkrallen

Du sollst den Hummer kochen, nicht in einen verwandeln. Dieses Photoshopping hat den Handschuhen dieser armen Frau etwas Schreckliches angetan.

Klumpen und Beulen

Mit dem Torso dieses Victorias Secret-Modells ist alles Mögliche los, und wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen.

In Weihnachtsstimmung geraten

Wer hat die Weihnachtsmützen vergessen? Keine Sorge, wir können sie anschließend einfach in Photoshop bearbeiten. Warum sich die Mühe machen, auf Requisiten zu spritzen, wenn Sie die Fotos anschließend einfach bearbeiten können?

Flexible Gelenke

"Wenn wir jetzt nur Ihren Daumen verschieben, ergibt sich ein besseres Bild." Es mag plausibel sein, dass diese Dame doppelt gelenkig oder unglaublich flexibel ist, aber wir haben das Gefühl, dass mehr dahinter steckt.

Etwas fehlt

Wir haben von Leuten gehört, die einen flacheren Magen wollen, aber das ist wirklich ziemlich lächerlich. Diese Frau hat dank der Arbeit des Photoshoppers ihren gesamten Bauchnabel verloren.

Sparen Sie Geld bei teuren Fotoshootings

Warum brauchen wir zwei separate Aufnahmen? Lassen Sie uns einfach eine Augenmaske über die erste schlagen. Job erledigt. Diese Photoshopping-Katastrophe ist ein klarer Fall, bei dem es darum geht, Geld zu sparen.

Beine, die weiter und weiter und weiter gehen

Wir haben gehört, dass Supermodels lange Beine haben müssen, aber das ist einfach albern. Es ist schwer genug für junge Damen, die versuchen, unrealistischen Körperbildstandards gerecht zu werden. Wie sollen sie solche Beine bekommen?

Absolut beinlos

Wie es aussieht, hat sich dieser Hai bereits mit den Beinen dieser Dame verabschiedet. Sie scheint jedoch nicht in Phasen zu gehen, was beeindruckend ist.

Eine Frage der Perspektive

Dies ist ein ganz besonderes Photoshopping, bei dem die Perspektive entweder furchtbar verzerrt ist oder mit der Welt etwas furchtbares nicht stimmt.

Der Lehrling

Geisterhafte Hundebesitzer

Diese beiden Hundebesitzer scheinen mit ihrem Hund die Treppe hinaufgeschwommen zu sein. Einige gruselige Bearbeitung genau dort.

Familienportrts sind schief gegangen

Wenn Sie einen professionellen Fotografen dafür bezahlt haben, ein paar Schnappschüsse von Ihrer Familie zu machen, erwarten Sie einige beeindruckende Ergebnisse. Diese Familie hat mehr als das, was sie erwartet hatten. Die Bilder wurden ziemlich schnell viral und die Familie fand tatsächlich auch Humor in der ganzen Sache .

Die Wahrheit manipulieren

Manchmal wird Photoshop für schändlichere Zwecke verwendet, beispielsweise um die Wahrheit einer Situation zu manipulieren. Sie sagen, Sie sollten nicht alles glauben, was Sie lesen. Sie sollten auch nicht alles glauben, was Sie sehen.

Schwertspiel

Wir sind keine Experten im Schwertkampf, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie keinen solchen halten, wenn Sie Ihre Hände in Topform halten möchten.

Brtiger Mann

Eine der besten (schlechtesten) Photoshopping-Anzeigen für ein T-Shirt, das Sie wahrscheinlich jemals sehen werden. Der Höhepunkt davon ist, dass der Mann auf dem Foto nicht einmal einen Bart hat.

Spieler?

Es gibt so viele Probleme mit diesem Bild, dass es schwer ist zu wissen, wo ich anfangen soll. Die Controller am Fernseher sind zunächst einmal riesig, dann macht ihr Ellbogen seltsame und wundervolle Dinge und wo soll sie überhaupt hinschauen? Es tut unseren Augen weh, diesen überhaupt anzusehen.

Spiegelbild

Wie etwas aus einem Horrorfilm ist das Spiegelbild dieses kleinen Mädchens erschreckend.

Eine helfende Hand

Es ist wirklich wichtig, Kinder zu beaufsichtigen, während sie im Bad sind. Jemand hat das beim Erstellen dieses Bildes vergessen und versucht, es zu korrigieren, indem er einen Arm nachträglich einfügt. Sie vergaßen jedoch den Rest des Körpers.

Eine nasse Landung

Natürlich sollte diese Bearbeitung die potenziellen Ansichten und Freuden zeigen, die NYC zu bieten hat, aber in dieser Höhe würde die Realität ganz anders aussehen. Im Wesentlichen landet dieses Flugzeug im Hudson River.

Blasen

Wir leben jetzt in einer Welt, in der Gesichtsbedeckungen die Norm sind und sich jeder daran anpasst. Wir denken, dass diese Anzeige etwas irreführend sein könnte - viel Glück beim Blasen von Blasen durch eine Plastikmaske.

Gekleidet, um zu beeindrucken

Wir sind uns nicht sicher, was mit dieser Anzeige los ist, es sei denn, M & S versucht, Menschen mit Behinderungen in seine Werbung einzubeziehen.

Schreiben von Rik Henderson und Adrian Willings.