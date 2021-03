Deezer HiFi ist jetzt für Familien verfügbar - bekannt als Deezer Family HiFi

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Deezer hat angekündigt, dass Sie jetzt die HiFi-Stufe als Teil seines Familienpakets erhalten können. Sie können Streams mit höherer Qualität für zusätzliche 5 USD oder 5 GBP pro Monat erhalten. Dies entspricht dem Preis, den Sie für ein HiFi-Konto gegenüber einem Standard-Premium-Konto zahlen würden.

Deezer Family HiFi ist ab sofort für vorhandene Konten verfügbar und wird zu einem späteren Zeitpunkt für neue Anmeldungen verfügbar sein. Laut Angaben der Deezer Family-Konten können bis zu sechs individuelle Benutzerprofile erstellt werden. Außerdem gibt es Kindersicherungen, um den Zugriff von Kindern einzuschränken.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Sie jetzt drei Monate lang kostenlos von Deezer profitieren können, wenn Sie Deezer Premium, HiFi oder Family abonnieren. Nach den drei Monaten liegen die Abonnements weiterhin bei 9,99 USD / 9,99 GBP oder 14,99 USD / 14,99 GBP pro Monat . Wenn Sie sich für einen der Pläne anmelden, sparen Sie £ 45 auf einem Familien- oder HiFi-Konto oder £ 30 auf einem Premium-Konto. Darüber hinaus sagt Deezer, dass dieses 3-monatige kostenlose Angebot ein dauerhaftes Angebot für neue Benutzer sein wird.

Die Deezer HiFi-Stufe umfasst Downloads in FLAC-Qualität, einen speziellen HiFI-Raum mit kuratierten Inhalten höchster Qualität und Zugriff auf die 360 by Deezer-App, mit der Sie Titel in Sony 360 Reality Audio hören können.

Schreiben von Dan Grabham.