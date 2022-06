Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - TikTok hat einen neuen Filter namens TikTok Avatars eingeführt, der Memoji-ähnliche animierte Figuren über Ihr Gesicht legt. Diese versuchen, Ihren Gesichtsausdruck zu imitieren, während Sie sprechen und sich bewegen. Hier finden Sie alles, was Sie über diese Funktion wissen müssen, einschließlich der Anleitung, wie Sie darauf zugreifen und sie nutzen können.

Die am 9. Juni 2022 angekündigten TikTok-Avatare sehen ähnlich aus wie die Memoji-Funktion von Apple und funktionieren auch so. Die TikTok-App nutzt die Kamera Ihres Handys, um Ihr Gesicht zu erkennen, und überlagert dann eine animierte Figur, die Ihre Bewegungen nachahmt. Sie können mit diesem virtuellen Filter aufnehmen, und er spiegelt Ihren Mund, Ihre Mimik und vieles mehr.

Um den neuen TikTok Avatars-Filter auszuprobieren, öffnen Sie die neueste Version der TikTok-Mobil-App und folgen Sie dann diesen Schritten:

Drücken Sie unten in der Mitte auf die Schaltfläche + (Aufnehmen/Hochladen), um die Aufnahme eines TikToks zu starten. Tippen Sie auf die Schaltfläche Effekte unten rechts auf dem Aufnahmebildschirm. Suchen Sie in der Lupe in den TikTok-Effekten nach "Avatar". Scrollen Sie dann nach unten, bis Sie den Effekt "TikTok Avatare" finden, und wählen Sie ihn aus.

Es gibt zwei Dutzend vorgefertigte TikTok-Avatare, aus denen Sie wählen können, sobald Sie die Funktion während einer Videoaufnahme auswählen, oder Sie können Ihre eigenen erstellen. Bei TikTok können Sie Ihren Hautton, Mund, Nase, Augen und sogar Schmuck ändern - allerdings ist die Auswahl nicht sehr groß. TikTok sagt, dass es mit einem"Creator Diversity Collective" zusammenarbeitet, um seine Avatare zu verbessern und zu aktualisieren.

Derzeit können Sie TikTok-Avatare in Videos, die Sie öffentlich oder mit Ihren Followern teilen, sowie in Videos, die Sie in Ihren Storytimes posten, erstellen und teilen.

Hier sind ein paar Beispiele:

Ich weiß nicht, ob das neu ist oder mein alter Millenial-Arsch es gerade erst entdeckt hat, aber diese TikTok-Avatare, die man erstellen kann, sind irgendwie lustig pic.twitter.com/a8PYb6Htnd- wondermundo (@wondermundo) June 9, 2022

TikTok hat jetzt AR-Avatare. Technisch beeindruckend, aber es braucht mehr Anpassungsmöglichkeiten. pic.twitter.com/sN4Lia2Xcq- Peter Gasston (@stopsatgreen) June 8, 2022

Schreiben von Maggie Tillman.