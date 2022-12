Die DJ-Funktion von Tidal ist so, als würde man Freunden das AUX-Kabel zu seinen Ohren geben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Tidal hat eine Funktion angekündigt, die DJ genannt wird und den Leuten tatsächlich die Kontrolle darüber gibt, was man hört - genau wie ein echter DJ.

Die Funktion, die jetzt nur für Tidal-Kunden verfügbar ist, die für die HiFi-Plus-Stufe bezahlen, erfordert, dass man sich für das Early Access Program anmeldet. Eine Beta-Version der Tidal-App für iPhone oder Android ist ebenfalls erforderlich, um DJ zum Laufen zu bringen.

Sobald das erledigt ist, können Nutzer auf eine neue DJ-Schaltfläche tippen, um eine Session zu aktivieren und sie dann über einen Link mit anderen Personen zu teilen. Wenn die Leute den Link öffnen, können sie die Musik hören, die der DJ ausgewählt hat - allerdings nur in Standardqualität und nicht in der für Abonnenten erforderlichen HiFi-Qualität. Aber es ist ja noch nicht so weit, und es handelt sich nicht ohne Grund um eine Beta-Version.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das Ganze funktioniert über das Internet, und anders als wenn man jemandem das AUX-Kabel im Auto gibt, müssen sich die beiden nicht am selben Ort befinden. Oder sogar im selben Land. Das könnte praktisch sein, um im Büro mitzuhören, wenn Sie und Ihr Team das wollen. Aber letztlich ist nicht ganz klar, wie nützlich diese Funktion sein wird.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Das wird die Zeit zeigen, wie immer. Sie können sich übrigens jetzt für das Early Access Program anmelden, falls Sie das noch nicht getan haben, und Sie erhalten anschließend Anweisungen für die Teilnahme an den Beta-Apps. Seien Sie einfach nicht derjenige, der alle verarscht, okay?

Schreiben von Oliver Haslam.