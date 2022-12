Was ist ChatGPT und warum sollte Sie das interessieren?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Künstliche Intelligenz (KI) wird immer leistungsfähiger, und das in einem noch nie dagewesenen Tempo.

Wahrscheinlich haben Sie schon all die KI-generierten Bilder gesehen, die Menschen mit Tools wie DALL-E erstellen. Diese Bilder waren in letzter Zeit überall in den sozialen Medien zu sehen, mit manchmal komischen, aber immer beeindruckenden Ergebnissen.

Die KI ist aber nicht nur in der Lage, Bilder zu erzeugen, sondern auch unglaubliche Texte zu generieren.

Das mag zunächst nicht so beeindruckend klingen, aber wenn man einige Beispiele liest, ist das, wozu das System in der Lage ist, wirklich verblüffend - wenn auch ein wenig beängstigend, für Journalisten wie uns.

Das neueste textbasierte KI-Projekt mit dem Namen ChatGPT hat die Welt in Aufruhr versetzt. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist der jüngste Spross der GPT-Familie textbasierter KI-Systeme, ein Projekt der OpenAI Foundation. Vielleicht haben Sie schon vom Vorgängerprojekt GPT 3 gehört, das eher wie DALL-E für Text funktioniert und Wörter auf der Grundlage einer Aufforderung wie "Schreib mir ein Gedicht über Kanye West" generiert.

ChatGPT funktioniert eher wie ein Instant-Messaging-Dienst, und wie der Name schon sagt, kann man mit der GPT-KI in Echtzeit chatten. Diejenigen, die ein gewisses Alter haben, erinnern sich vielleicht an SmarterChild auf MSN Messenger oder AOL. Das hier ist dem sehr ähnlich, nur dass es jetzt unglaublich gut funktioniert.

OpenAI sagte bei der Ankündigung: "Das Dialogformat ermöglicht es ChatGPT, Folgefragen zu beantworten, seine Fehler einzugestehen, falsche Prämissen in Frage zu stellen und unangemessene Anfragen zurückzuweisen."

Das System ist während der "Feedback"-Phase für jeden kostenlos zugänglich. Danach plant OpenAI, das von den Nutzern generierte Feedback zu nutzen, um die endgültige Version des Tools zu verbessern.

Eine Einschränkung des aktuellen Systems besteht darin, dass es keinen Zugang zum Internet hat, so dass Sie es nicht um Dinge bitten können, für die Sie normalerweise Google Assistant oder Siri verwenden würden. Wenn Sie ChatGPT nach dem Wetter fragen, antwortet es:

"Es tut mir leid, aber ich bin ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde und nicht in der Lage ist, auf aktuelle Wetterinformationen zuzugreifen. Ich bin nicht in der Lage, das Internet zu durchsuchen oder auf Echtzeitdaten zuzugreifen. Ich kann nur Informationen liefern, die auf dem Text basieren, auf den ich trainiert wurde und der ein festes Stichtagsdatum hat. Gibt es sonst noch etwas, womit ich Ihnen helfen kann?"

ChatGPT ist ziemlich gut in der Selbstzensur und verhindert, dass es fiktive Berichte über Ereignisse liefert. Es ist immer noch möglich, diese Unwahrheiten in Ihren Antworten zu erhalten, aber ChatGPT wird Sie warnen, dass es fiktiv ist, bevor Sie fortfahren.

Wie man auf ChatGPT zugreift

Für ChatGPT ist keine App oder Software erforderlich, Sie besuchen einfach eine Website in Ihrem Browser. Es funktioniert sowohl auf mobilen als auch auf Desktop-Seiten.

Um es auszuprobieren, gehen Sie auf chat.openai.com - Sie müssen ein Konto erstellen, aber das ist kostenlos.

Was ist OpenAI?

OpenAI ist ein Forschungsinstitut, das sich auf künstliche Intelligenz konzentriert. Es wurde 2015 von Elon Musk, Sam Altman und mehreren anderen prominenten Persönlichkeiten der Tech-Branche gegründet.

Elon Musk trennte sich 2017 von OpenAI, da er der Meinung war, dass es einen Interessenkonflikt zwischen dem Institut und Tesla gab, insbesondere im Bereich des autonomen Fahrens.

Das Ziel von OpenAI ist es, den Bereich der KI voranzubringen und ihre sichere und verantwortungsvolle Entwicklung zu fördern. Die Projekte waren traditionell alle quelloffen und nicht gewinnorientiert, auch wenn umstritten ist, ob dies immer noch der Fall ist oder nicht.

Elon Musk sagte auf Twitter: "OpenAI wurde als Open-Source & Non-Profit gestartet. Beides ist immer noch nicht wahr." Wenn Sie jedoch ChatGPT fragen, wird es Ihnen versichern, dass "alle Projekte der Organisation der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt werden."

Was kommt als nächstes für OpenAI?

Wir wissen, dass GPT 4 auf dem Weg ist, und erwarten, dass es eine noch beeindruckendere und wahrscheinlich effizientere Textgenerierungsplattform sein wird.

Im September 2022 kündigte die Organisation Whisper an, ein quelloffenes neuronales Netzwerk, das der Spracherkennung auf menschlichem Niveau nahe kommt. Auch bei diesem Projekt sind Aktualisierungen und Verbesserungen zu erwarten.

Natürlich gibt es auch das unglaubliche DALL-E 2-Bilderzeugungstool, von dem viele schon Beispiele gesehen haben werden. Irgendwann werden wir zweifellos ein noch leistungsfähigeres Tool namens DALL-E 3 sehen.

Was alles andere angeht, müssen wir abwarten.

Schreiben von Luke Baker.