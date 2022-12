Diese 45 fantastischen Bilder wurden von der künstlichen Intelligenz Stable Diffusion erstellt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt inzwischen verschiedene Tools, mit denen Sie Ihre eigenen Bilder mithilfe künstlicher Intelligenz erstellen können. Es handelt sich dabei um leistungsstarke Tools, die mit nur wenigen Worten oder Anfragen überraschend gute Bilder erzeugen.

Wir haben bereits einige hervorragende Bilder gesehen, die mit dem Google-Tool Imagen und auch mit Dalle-2 erstellt wurden. Jetzt ist Stable Diffusion an der Reihe, ein leistungsfähiges Tool, mit dem sich fantastische Bilder erstellen lassen, die ohne weiteres von Künstlern hätten geschaffen werden können.

Ein köstlicher Käsekuchen

Wir haben keinen Zweifel daran, dass diese künstliche Intelligenz schon viele Fotos von Lebensmitteln gesehen hat. Stable Diffusion sollte also keine Probleme haben, ein paar leckere Köstlichkeiten zu erstellen.

Hier haben wir das Tool gebeten, ein Bild von einem köstlichen Käsekuchen mit Schokolade und Himbeeren zu erstellen. Die Ergebnisse sind wirklich lecker.

Ein Foto eines mittelalterlichen Ritters, der im Regen weint

Das Mittelalter war sicherlich eine harte Zeit, kein Wunder also, dass diese Ritter weinen.

Uns gefällt, wie flexibel diese KI-Tools sind. Ob sie nun realistische Bilder oder Gemälde erstellen.

Disneyland gemalt von Van Gogh

Es macht Spaß, mit diesen Werkzeugen zwei verschiedene Stile zu mischen oder ein neues Bild im Stil eines längst verstorbenen Künstlers zu malen.

Wie hier haben wir Stable Diffusion gebeten, ein Foto von Disneyland im Stil von Vincent Van Gogh zu malen. Sie können die Stilelemente von Sternennacht in dem Bild deutlich erkennen.

Apples Augmented-Reality-Brille

Obwohl diese Bilder nicht so toll sind (was passiert mit der Hand des Mannes?), gefallen uns die seltsamen und wunderbaren Visionen von Apples AR-Brille, die die KI hervorgezaubert hat.

Sicherlich anders als alles, was wir bisher gesehen haben, aber auch unwahrscheinlich, dass es sich um ein endgültiges Apple Produktdesign handelt.

Eine futuristische Stadt mitten in der Wüste

Vielleicht haben Sie die Pläne für die futuristische Stadt gesehen , an der Saudi-Arabien arbeitet. Aber so könnte eine künftige Stadt in der Wüste nach Ansicht von AI aussehen.

Es regnet Katzen und Hunde

Wir hatten gehofft, dass bei diesem Bild Katzen und Hunde vom Himmel regnen, aber die Aussicht auf nasse Hunde im Regen ist genauso gut.

Wir sind uns allerdings nicht sicher, was auf dem zweiten Bild los ist. Vielleicht ist die Pfütze zu tief für den Welpen, aber was ist das da hinten?

Alien-Roboter dringen in den Time's Square ein

Wie würde es aussehen, wenn Außerirdische einfallen würden? Niemand weiß das wirklich, und die KI weiß es sicher auch nicht. Wenn man also nach Bildern einer außerirdischen Roboterinvasion fragt, erhält man sicherlich einige seltsame Kreationen.

Brandneue Banksy-Kunstwerke

Die Kunstwerke von Banksy haben einen gewissen Wiedererkennungswert, und obwohl sie nicht echt sind, muss man vielleicht zweimal hinschauen, um das zu erkennen. Die Botschaft der Kunstwerke ist allerdings nicht so klar.

Ein hochauflösendes Foto einer britischen Bulldogge, die einen Zylinder trägt und eine Zigarre raucht

Wie viele Menschen hat auch die künstliche Intelligenz noch keine Hunde gesehen, die Zigarren rauchen oder schicke Kleidung tragen. Daher fällt es ihr schwer, sich vorzustellen, wie so etwas aussehen könnte. Das ist der Grund, warum wir einen Hund sehen, der scheinbar aus seinem Ohr raucht.

Eine moderne Elektroversion eines Oldtimers

Wir haben schon viele verrückte und wunderbare Konzeptauto-Kreationen gesehen, die von menschlichen Designern entworfen wurden. Aber mit KI kann man Vorschläge machen und sehen, was passiert.

Die Ergebnisse könnten in Zukunft durchaus die Entwicklung echter Fahrzeuge inspirieren. Wer weiß, was alles möglich ist?

Ein modernes Foto des Mädchens mit dem Perlenohrring

Sie haben wahrscheinlich das Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Johannes Vermeer gesehen, aber was wäre, wenn die Frau auf dem Gemälde in der heutigen Zeit leben und für Instagram posieren würde?