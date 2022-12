EE Pocket-lint Awards 2022: Musik-Streaming-Dienst des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Musik-Streaming-Landschaft hat sich im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren stark verändert. Die großen Anbieter konkurrieren darum, die am besten ausgestatteten Dienste anzubieten, und so werden Jahr für Jahr alle möglichen neuen Funktionen und Inhalte in eine unserer wohl meistgenutzten Apps integriert.

2022 sahen wir, wie die Unternehmen darum rangen, mehr exklusive Inhalte hinzuzufügen, seien es Live-Übertragungen und Podcasts von Spotify, exklusive Live-Konzerte, Musikvideos und Interviews bei Apple Music oder räumliche Audioinhalte bei Amazon Music - es gab eine Menge Entwicklungen, da jeder Anbieter versucht, mehr Abonnenten zu gewinnen.

Unsere Top-Entscheidungen für die EE Pocket-lint Awards 2022 hatten alle einen Grund, in die engere Wahl zu kommen, und nachdem wir uns einer Jury aus erfahrenen Tech-Journalisten und Experten gestellt haben, haben wir unsere diesjährige Nummer eins gekürt.

Bester Musik-Streaming-Dienst des Jahres: Apple Music

Apple Music ist vollgepackt mit Funktionen, wobei Apple auch viel Wert auf exklusives Material wie Radioshows, Podcasts und Interviews mit Ihren Lieblingskünstlern sowie auf Musikvideos und - natürlich - Musik legt.

Viele der Alben und Songs sind in verlustfreien Audioformaten verfügbar, um eine höhere Klangqualität zu erzielen. Außerdem wurde die Spatial Audio-Funktion, die auf Dolby Atmos basiert, in großem Umfang eingeführt. Ein kompatibles Paar Kopfhörer - wie die AirPods - verleiht dem Apple Music Hörerlebnis eine weitere Dimension.

Sehr gut bewertet: Spotify

Spotify ist Marktführer in der Welt des Streamings und ist mit so ziemlich jedem internetfähigen Musikabspielgerät kompatibel. Ob Telefon, Smartwatch, Amazon Echo, Nest Audio, Fernseher oder Computer - Sie können Spotify darauf nutzen. Und mit Spotify Connect kannst du alles von einem Gerät aus steuern.

Spotify bietet auch eine große Auswahl an Premium-Tarifen an, darunter Einzel- und Studententarife sowie einen Familientarif für bis zu 6 Abonnenten und ein einzigartiges Duo-Konto, mit dem Paare den Dienst nutzen können, ohne für einen Familientarif zu bezahlen.

Das Beste vom Rest

Natürlich waren Apple Music und Spotify in diesem Jahr nicht die einzigen Kandidaten. Bevor wir uns auf unsere beiden Lieblingsdienste geeinigt haben, hatten wir eine Reihe anderer Anbieter in der engeren Auswahl, von denen jeder ein Lob verdient hat.

Dazu gehörte Amazon Music Unlimited, das 360 Reality Audio plus verlustfreie Alben in CD-Qualität" und ein wirklich günstiges Einzelgeräte-Abo bietet. Es gibt auch Deezer mit seiner eigenen SongCatcher"-Funktion zum Markieren und Erkennen von Songs, die in der Nähe abgespielt werden, sowie YouTube Music mit seinem videofokussierten Dienst und - natürlich - den HiFi-Champion: Tidal.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Chris Hall.