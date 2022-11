Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Instant-Messaging-Plattform Signal hat ihre Stories-Funktion für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, aber keine Sorge. Sie können sie auch abschalten.

Stories scheinen in fast jeder App, die wir auf unseren Telefonen installiert haben, verfügbar zu sein, denn Instagram, Facebook und andere sind auf den Zug aufgesprungen. Jetzt hat Signal dasselbe getan und Sie können kurze Videos von Ihren Freunden ansehen und Nachrichten von Ihrer Oma lesen, alles in derselben App.

Signal hat die Funktion bereits mit einigen Leuten getestet, aber jetzt wurde bestätigt, dass sie für alle verfügbar ist. Die flüchtigen Videos und Bilder werden in einem neuen Tab am unteren Rand des Startbildschirms der App angezeigt. Natürlich können Sie sich die von anderen geteilten Geschichten ansehen, aber Sie können auch eigene Bilder, Videos und Text-Updates teilen - vorausgesetzt, Sie verwenden Signal 6.0 oder höher auf dem iPhone oder Android. Signal sagt, dass die App-Updates bald im App Store und Google Play Store verfügbar sein sollten, falls sie es nicht schon sind.

Sie möchten sich nicht mit Geschichten in Ihren Nachrichten befassen? Kein Problem, denn Signal weiß, dass manche Leute das so sehen könnten. Aus diesem Grund können Sie die Funktion in den Einstellungen der App komplett deaktivieren. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Entscheidung nicht für alle sichtbar ist. Das könnte zu seltsamen Situationen führen, in denen sich die Leute fragen, warum du dir ihre ach so lustigen Videos nicht ansiehst. Das müssen Sie ihnen dann schon selbst sagen.

Für diejenigen, die Stories verwenden möchten, hat Signal eine Reihe von Optionen hinzugefügt. Sie können festlegen, wer Ihre Stories sehen soll, und sie an alle Ihre Kontakte senden, die die App verwenden, oder sie nur in einer 1:1-Konversation senden. Was auch immer für Sie funktioniert.

Signal weist auch darauf hin, dass Sie Stories manuell vor bestimmten Personen verbergen können, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, mit denen konfrontiert zu werden, mit denen Sie sich nicht beschäftigen wollen.

Schreiben von Oliver Haslam.