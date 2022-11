Wir haben diese seltsamen und wunderbaren Bilder mit Dalle-2 von OpenAI erstellt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In letzter Zeit sind verschiedene KI-Technologien aufgetaucht, die mithilfe von künstlicher Intelligenz interessante und überzeugende Bilder erstellen können.

Google hat eine in Form von Imagen, aber die bekannteste ist Dalle-2 von OpenAI. Dabei handelt es sich um ein System, das in der Lage ist, realistische Bilder und Kunstwerke auf der Grundlage von beschreibenden Begriffen zu erstellen, die vom Benutzer eingegeben werden.

Dalle-2 ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich, d. h. jeder kann es kostenlos nutzen (bis zu einer bestimmten Anzahl von Anwendungen). Wir haben also die KI getestet, um zu sehen, welche Bilder wir erstellen können. Scrollen Sie weiter, um zu sehen, was wir erschaffen haben. Wir haben die Begriffe, die wir zur Erstellung der Bilder verwendet haben, beigefügt, damit Sie sehen können, wie nah die KI an der Erfüllung der Anfrage war.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Kinderzeichnung

Dalle-2 ist interessant, weil man ihm nicht nur sagen kann, was es erstellen soll, sondern auch, welchen Kunststil man haben möchte. Und genau das haben wir getan:

"Kinderkreidezeichnung eines Monsters auf einer Wand wie ein Graffiti".

Doughnut-Haus

Du kannst auch deiner Fantasie freien Lauf lassen. Wenn du also hungrig bist, dann verwandle einfach Lebensmittel in Objekte:

"Ein Haus, das nur aus Ringkrapfen mit rosa Glasur und Streuseln besteht."

Neue Google Pixel-Uhr

Wir dachten, es wäre lustig, eine Vorstellung von zukünftigen intelligenten Geräten zu bekommen und davon, wie eine KI sie sehen könnte. Leider hat sie die Haare der Frau besser getroffen als die Uhr.

"Die neue Google Pixel-Uhr mit leuchtenden Farben wird von einer stylischen Frau mit lockigem Haar getragen."

Batmans neues Fahrzeug

Sie können Ihre Anfragen so spezifisch formulieren, wie Sie möchten, bis hin zur Epoche, dem Stil oder einfach dem Thema.

"Ein neues Batmobil im Stil der 1990er Jahre, das vom Joker bewundert wird".

Ballon-Monster

Was ist eines der am wenigsten furchterregenden Dinge, die Sie jemals sehen werden? Ein Luftballon-Monster? Wir dachten uns, das könnte eine lustige Alternative zu einer der anderen riesigen Kreaturen sein, die Japan in der Vergangenheit angegriffen haben.

"Ein riesiges grünes Ballontier greift Tokoyo an."

Konzept BMW

Wir lieben die Konzeptautos, die von verschiedenen Marken vorgestellt werden. Designer und Ingenieure entwerfen alle Arten von Zukunftsdesigns für Autos. Aber wie kann die KI sich die Zukunft vorstellen?

"Ein futuristisches Konzept eines autonomen, selbstfahrenden BMW auf einer ruhigen Straße.

Weltraum-Affe

Was wäre, wenn wir Affen statt Menschen auf den Mars schicken würden? Wie sähe das wohl aus? Nun, laut Dalle-2 würde das zu einigen ziemlich mürrisch aussehenden Affen führen. Verständlicherweise.

"Hochauflösendes Foto eines Affen-Astronauten auf dem Weg zum Mars."

Keime

Vor kurzem haben wir über den Nikon-Wettbewerb für Mikrofotografie berichtet, bei dem großartige Fotos von den kleinsten Dingen in unserer Welt gemacht werden. Wir wollten sehen, was Dalle-2 schaffen kann.

"Preisgekrönte Fotos von Mikroorganismen".

Ein explodierendes Telefon

Niemand möchte, dass seinem Smartphone so etwas passiert, aber wir haben im Laufe der Jahre schon genug Horrorgeschichten erlebt.

"Ein Handy, das überhitzt und auf einem Holztisch explodiert ist.

Blühende Rosen

Manchmal muss man sich eine Auszeit nehmen, um an den Rosen zu riechen, auch wenn diese Rosen nicht echt sind und von der KI erschaffen wurden.

Es ist PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX von Rik Henderson · 10 Kann 2022 Die PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX läuft die ganze Woche über auf Pocket-lint.

"Eine Makroaufnahme eines Rosenstrauchs in voller Blüte.

Hunde in einem U-Boot

Dalle-2 scheint ziemlich gut darin zu sein, Cartoon-Bilder zu kreieren. In diesem Fall eine amüsante Vision eines Hundepaares, das sich unter dem Meer amüsiert.

"Ein Cartoon-Hund in einem gelben U-Boot tief unter dem Meer".

Konzeptfahrzeuge

Konzeptautos sind oft ein wenig ausgefallen. Und genau das macht den Spaß an ihnen aus, denn die Designer haben oft etwas mehr Freiheit bei ihren Kreationen. Warum also nicht auch die KI ein wenig Spaß haben lassen?

"Das seltsamste Konzeptauto, das je von Menschen entworfen wurde.

Ente gegen Schildkröte

Nachdem wir gesehen haben, was Google Imagen leisten kann, dachten wir, es wäre interessant, die Ergebnisse mit denselben Begriffen zu wiederholen. Die Ergebnisse sind nicht ganz so beeindruckend, aber immer noch sehr unterhaltsam.

"Eine verchromte Ente mit goldenem Schnabel, die sich mit einer wütenden Schildkröte in einem Wald streitet.

Roboter in einer Kunstgalerie

In einem anderen Beispiel von Google wurden in einer überfluteten Galerie ein paar komische Roboter gesehen. Was würde Dalle-2 mit einer solchen Anfrage machen?

"Eine Kunstgalerie, die Monet-Gemälde ausstellt. Die Kunstgalerie ist überflutet. Roboter fahren mit Paddelbrettern durch die Kunstgalerie".

Corgi am Times Square

Wenn Hunde Hüte tragen und sich wie Menschen verhalten, ist das im echten Leben immer lustig. Wir finden es toll, dass die künstliche Intelligenz diese Freude auf dem einen Bild verkörpert, während sie den Hund auf dem anderen Bild sehr mürrisch macht.

"Ein Foto von einem Corgi-Hund, der auf dem Times Square Fahrrad fährt. Er trägt eine Sonnenbrille und einen Strandhut."

Der Mond aus Käse

Wir waren ehrlich gesagt etwas enttäuscht, denn wir hatten uns etwas Kreativeres erhofft, als wir uns den Mond aus Käse wünschten. Aber vielleicht müssen Sie Ihre Wünsche etwas genauer formulieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

"Der Mond aus Käse".

Ein Weltraum-Waschbär

Bei diesem Exemplar haben wir zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt, wenn auch nur auf subtile Weise. Ein Waschbär schaut von außen nach innen und einer macht das Gegenteil.

"Ein Foto von einem Waschbären, der einen Astronautenhelm trägt und nachts aus dem Fenster schaut.

Eine explodierende Vase

Wir sind große Fans von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und Zeitlupenergebnissen. Deshalb haben wir uns gefragt, was Dalle-2 wohl machen würde, wenn wir es bitten würden, etwas Ähnliches zu machen.

"Eine Glasvase voller Blumen explodiert in Zeitlupe vor einer bunten Wand und überall zerspringt Glas.

Ein Auto im Cyberpunk-Stil rast auf dem Times Square vor der berittenen Polizei davon

Als wir um diese Szene baten, gab Dalle-2 den Polizeibeamten aus irgendeinem Grund Weltraumhelme. Machen Sie daraus, was Sie wollen.

"Ein Auto im Cyberpunk-Stil rast auf dem Times Square vor der berittenen Polizei davon."

Bunte Computer

Einer der Höhepunkte dieser KI-Technologie ist die Art und Weise, wie sie neue Kunstwerke auf der Grundlage des Stils eines menschlichen Künstlers erstellen kann. Auch wenn dieser Künstler vielleicht noch nie ein solches Bild gemalt hat.

"Ein Gemälde eines Computers aus den 90er Jahren im Stil von Claude Monet".

Vater ist wütend

Zugegebenermaßen sieht Darth Vader auf einigen dieser Bilder etwas seltsam aus, aber das Gesamtthema ist immer noch in etwa das, was wir uns erhofft haben.

"Darth Vader schimpft wütend mit einem Stormtrooper, der an seinem Schreibtisch weint."

Teddyzeit

Teddybären haben etwas Amüsantes an sich, wenn sie Abenteuer erleben. Diese beiden pelzigen Kreaturen amüsieren sich auf Skateboards im öffentlichen Raum.

"Ein schicker Teddybär auf einem Skateboard in der Nähe des Arc de Triomphe."

Katzenmonster

Es hat uns Spaß gemacht, mit den Möglichkeiten von Dalle-2 zu experimentieren, wenn es um Cartoon-Kunstwerke geht. Hier werden Katzen zu Seemonstern und das ist ehrlich gesagt ziemlich nervtötend.

"Ein Katzen-Seeungeheuer, das während eines Sturms ein Fischerboot zerstört."

Kybernetische Menschen im Pop-Art-Stil

Auch wenn das Endergebnis manchmal ein wenig zu wünschen übrig lässt, muss man bewundern, wie vielseitig die KI sein kann. Wie viele Menschen könnten so viele verschiedene Kunststile schaffen?

"Ein kybernetischer Mensch, gemalt im Pop-Art-Stil."

Aliens im Weißen Haus

Es scheint, dass die künstliche Intelligenz keine Vorstellung davon hat, wie Außerirdische aussehen könnten. Wir finden es allerdings interessant, dass sie anscheinend wie Geister aussehen können, die mit Weltraumquallen reisen.

"Außerirdische Besucher im Weißen Haus im Stil von Mars Attacks!"

Schreiben von Adrian Willings.