Sogar Signal will Instagram werden, mit ephemeren Geschichten

(Pocket-lint) - Die Messaging-Plattform Signal testet eine neue Funktion, die stark an Instagram und andere Dienste angelehnt ist. Jetzt können Menschen Videos, Bilder und Textnachrichten teilen, die nach 24 Stunden verschwinden.

Signal sagt, dass die neue Funktion bereit für Beta-Tests ist und Inhalte enthält, die Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, "so dass Sie eine neue Möglichkeit haben, auf Signal zu kommunizieren, ohne die Privatsphäre zu gefährden". Die Ankündigung erfolgte über einen Beitrag in den Signal-Foren, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Nutzer Stories komplett deaktivieren können, wenn sie nicht an ihnen interessiert sind. Die Umstellung bedeutet nicht nur, dass man keine eigenen Stories erstellen kann, sondern verhindert auch, dass man mit Stories von anderen bombardiert wird.

Die neue Story-Funktion ist nur für Nutzer der Beta-Version von Signal verfügbar, also keine Panik, wenn du selbst keine Storys siehst oder deine Freunde deine neuesten Storys nicht sehen. Wir können davon ausgehen, dass die Funktion zu gegebener Zeit für alle freigeschaltet wird, vorausgesetzt, der Betatest ist ein Erfolg.

Sobald die Stories verfügbar sind, können die Nutzer sie mit allen ihren Freunden oder bestimmten Gruppen teilen, je nachdem, wie es ihnen passt, sagt Signal.

Stories erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und sind ein wichtiger Bestandteil von Instagram und Facebook, aber die Funktion wurde ursprünglich von Snapchat entwickelt. Während Stories den Videos ähneln, die auf TikTok und anderen Diensten gepostet werden, besteht das Hauptmerkmal darin, dass sie flüchtig sind - sie verschwinden nach einer bestimmten Zeit, normalerweise nach 24 Stunden. Danach sind sie für immer verschwunden.

