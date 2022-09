Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Lied gehört haben und wissen, wie es heißt, es aber nicht zuordnen können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es herauszufinden.

Es gibt nichts Frustrierenderes, als eine Melodie zu hören, die gesungen, gepfiffen, gesummt oder gespielt wird, und Sie können sich nicht erinnern, wie sie heißt. Vielleicht möchtest du es einfach nur zu deiner Spotify-Wiedergabeliste hinzufügen oder selbst dazu jammen.

Mit dieser Anleitung kannst du herausfinden, wie der Song heißt und von wem er ist.

Brummen beim Suchen mit Google

Die Google-Suche wird immer besser, und die schlauen Köpfe bei Google wissen genau, wie ärgerlich es ist, wenn man den Namen eines Songs vergisst. Erst recht, wenn man den Song in der Wiederholungsschleife im Kopf hat, aber nicht mehr weiß, wo man ihn gehört hat.

Mit der cleveren Funktion "Summen für die Suche", die über die Google App und den Google Assistant auf Ihrem Android-Telefon verfügbar ist, können Sie das betreffende Lied summen, pfeifen oder singen, um die gewünschten Antworten zu erhalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit Google nach einem Lied zu suchen:

Entsperren Sie Ihr Telefon und gehen Sie auf den Startbildschirm. Wenn Sie den Assistant so eingestellt haben, dass er auf Sprachbefehle reagiert, sagen Sie "Ok Google". Wenn er antwortet, sagen Sie "Was ist das für ein Lied?". Dann summen oder singen Sie das Lied oder lassen Sie Google es hören, wenn es bereits in der Nähe abgespielt wird.

Wenn Sie Google Assistant nicht auf diese Weise eingerichtet haben, öffnen Sie stattdessen die Google-App, klicken Sie auf die Mikrofon-Schaltfläche und fragen Sie "Was ist das für ein Lied?", damit Google zuhören kann.

Automatische Abfrage von Songinformationen mit Google

Bei einigen modernen Android-Telefonen mit Android 10 und höher ist es tatsächlich möglich, automatisch Songinformationen zu erhalten, ohne Google zu fragen.

Sie müssen diese Funktion zwar aktivieren, aber wenn sie einmal läuft, können Sie Ihr Telefon einfach öffnen und die Songinformationen sehen.

So schalten Sie diese Einstellungen ein:

Entsperre dein Handy und gehe zu den Einstellungen Suchen Sie nach Ton und Vibration und klicken Sie darauf Finde "Aktuelle Wiedergabe". Klicken Sie dann auf "Lieder erkennen, die in der Nähe gespielt werden".

Dadurch wird Ihr Handy so eingestellt, dass es nach Liedern Ausschau hält und Ihnen diese Informationen sofort anzeigt. Sie sollten die Songinformationen auf dem Sperrbildschirm, aber auch in der Benachrichtigungsleiste sehen können. Öffnen Sie die Benachrichtigungen und erweitern Sie sie, um mehr über den Song zu erfahren.

Sobald diese Einstellung aktiviert ist, haben Sie auch Zugriff auf den "Verlauf der aktuellen Wiedergabe", in dem alle Songs aufgelistet sind, die Sie auf Ihrem Telefon gehört haben. Um darauf zuzugreifen, befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei der Aktivierung dieser Einstellung und suchen Sie dort nach dem Verlauf. Wenn du auf einen bestimmten Song klickst, kannst du ihn in Spotify, YouTube oder YouTube Music öffnen und ihn auch an anderer Stelle teilen.

Amazon Alexa Song-ID

Wenn du ein Amazon Alexa-Gerät zu Hause hast und Musik abspielt, die du nicht kennst, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Wenn du bereits Musik von Spotify oder Amazon Music abspielst und dir der Song gefällt, du ihn aber nicht kennst, kannst du einfach sagen: "Alexa, was ist das für ein Song?", und die Sprachassistentin wird es dir sagen.

Sie können aber auch die Song-ID-Funktion von Alexa aktivieren. Das ist eine Einstellung, die Sie aktivieren können und die Ihnen jedes Mal, wenn die Wiedergabe beginnt, den Namen des Liedes und des Interpreten anzeigt. Dies funktioniert nur mit Amazon Music, kann aber eine gute Möglichkeit sein, ohne viel Aufwand herauszufinden, um welchen Song es sich handelt.

Um diese Einstellung zu aktivieren, sagen Sie einfach "Alexa, schalte die Song-ID ein" und schon ist alles erledigt.

Einen Songnamen mit dem iPhone finden

Wenn Sie ein Apple iPhone verwenden, können Sie den Titel, den Sie gerade hören, auch damit finden. Über das Kontrollzentrum von Apple hast du Zugriff auf diese Funktion.

Das bedeutet, dass du Shazam in dein Kontrollzentrum einbinden kannst, um einfachen Zugriff zu haben. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Apple iPhone Drücken Sie auf Kontrollzentrum Suchen Sie die Musikerkennung Tippen Sie auf das "+" daneben Verschieben Sie die Musikerkennung mithilfe der drei Linien auf der rechten Seite an eine geeignete Stelle im Kontrollzentrum. Wenn dann ein geheimnisvoller Song abgespielt wird, öffnen Sie das Kontrollzentrum und klicken Sie auf das Symbol Der Name des Liedes wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Shazam auf dem Desktop

Shazam war früher die beste App, um herauszufinden, wie ein Song heißt. Sie können sie immer noch auf Android- und iOS-Geräte herunterladen. Da die App aber inzwischen hauptsächlich in iPhones integriert ist, lohnt sie sich vielleicht nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit.

Sie können jedoch das Shazam-Plugin für Chrome verwenden, um herauszufinden, um welchen Song es sich handelt, wenn Sie ihn hören, während Sie im Internet surfen. Wenn du dir einen Film auf Netflix ansiehst oder ein paar YouTube-Videos im Browser anschaust und einen Song hörst, den du nicht identifizieren kannst, dann kann Shazam dir helfen.

Einfach das Plugin herunterladen und bei Bedarf verwenden. Einfach.

