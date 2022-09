DALL-E wird nun genutzt, um weitere berühmte Gemälde zu zeigen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir haben bereits einige sehr interessante Anwendungen von KI-Bildtools gesehen. Jetzt wird die Technologie von OpenAI genutzt, um mehr außerhalb des Rahmens von klassischen Gemälden zu zeigen.

Diese neue Funktion von DALLE-E ist als "Outpainting" bekannt und ermöglicht es Benutzern, ein Originalbild zu nehmen und dann die künstliche Intelligenz zu veranlassen, die Grenzen des Werks zu erweitern. In diesem Fall fügt DALL-E dem Gemälde zusätzliche visuelle Elemente hinzu, indem es den ursprünglichen Stil übernimmt und die Grenzen erweitert.

-

Interessante Beispiele von Outpainting in Aktion zeigen glaubwürdige Umgebungen zu bekannten Porträtgemälden und mehr. Wir haben einige davon zu Ihrem Vergnügen gesammelt.

Hier wurde die Übermalungsfunktion verwendet, um Johannes Vermeers Das Mädchen mit dem Perlenohrring in ein Bild mit einer viel breiteren Leinwand zu verwandeln. Die erweiterte Ansicht zeigt viel mehr von ihrer Umgebung.

Auf den ersten Blick wirkt das Ganze sehr glaubwürdig und passt wunderbar zum ursprünglichen Stil des Gemäldes.

DALL-E: Einführung von Outpainting



Erweitern Sie Ihre Kreativität und erzählen Sie eine größere Geschichte mit DALL-E-Bildern in beliebiger Größe



blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) August 31, 2022

Wenn Sie noch keinen Zugang zu DALL-E haben, können Sie den Übermalungsmodus in Aktion sehen und sich einen Eindruck davon verschaffen, wie er funktioniert. Das Werkzeug ermöglicht es, Elemente des Gemäldes zu ändern, während die Leinwand erweitert wird, sodass verschiedene Werke mit demselben Bild erstellt werden können.

Mit dem neuen "Outpainting"-Feature von DALL-E 2 haben wir das größte Kunstwerk der Welt erweitert... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) September 1, 2022

Hunde beim Pokern ist eine wunderbare Serie von Gemälden, die den besten Freund des Menschen bei einer klassischen menschlichen Freizeitbeschäftigung zeigen. Aber wenn Sie sich schon immer gefragt haben, was hinter dem Rahmen der Originalleinwand liegt, dann könnte DALL-E die Antwort sein.

Hier hat M.G. Siegler, General Partner von Google Ventures, DALL-E benutzt, um das klassische Gemälde "Ein Freund in Not" von Cassius Marcellus Coolidge aus dem Jahr 1903 zu übermalen. In der Gesamtansicht des Raums sind noch mehr Welpen zu sehen, die sich amüsieren. Wir könnten uns vorstellen, dass sie sich in einer altmodischen Kneipe amüsieren.

Mit dem neuen "Outpainting"-Feature von DALL-E 2 haben wir das größte Kunstwerk der Welt erweitert... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) September 1, 2022

Die Outpainting-Funktion kann anscheinend für alle möglichen Dinge verwendet werden und dient nicht nur dazu, die Seiten eines Landschaftsbildes zu erweitern, sondern kann auch mehr von dem zeigen, was oben und unten ist.

Hier sehen wir mehr von der Umgebung des Paramount Pictures-Logos. Würde es wirklich so aussehen? Es fühlt sich an wie eine verträumte Vision von sanften Wolken und einem schönen Sonnenuntergang.

Vincent Van Goghs "Sternennacht" bekommt eine ganz neue Ästhetik, wenn es durch DALL-E läuft. Das Bild war schon vorher ziemlich skurril, aber jetzt gibt es einen Dinosaurier, ein Raumschiff und etwas, das aussieht wie ein am Himmel schwebendes Gebäude.

Diese Funktion von DALL-E erweitert nicht nur die Grenzen von Bildern, sondern kann auch zum Kombinieren von Bildern verwendet werden.

Die künstliche Intelligenz zaubert die Bilder auf überzeugende Art und Weise zusammen. Hier unterhalten sich Batman und Captain American ernsthaft auf einem Dach.

Eine neue Version eines anderen Firmenlogos, das mit der Outpainting-Funktionalität erstellt wurde.

Dieses Mal sieht es so aus, als hätte Quaker Oats ein Rebranding hinter sich, und zwar ein augenöffnendes.

Hatten Sie als Kind schon einmal so ein Bild und haben sich gefragt, wie es wohl wäre, wenn es noch größer wäre? DALL-E hat aus dem, was ohnehin schon wie ein abstraktes Gemälde aussah, noch mehr herausgeholt, um noch mehr Wege zu schaffen.

Das Abbey-Road-Albumcover der Beatles ist wohl eines der bekanntesten und wiedererkennbarsten Albumbilder aller Zeiten.

Wenn der Fokus des Originalbildes nicht so stark auf den Bandmitgliedern gelegen hätte, was hätten wir dann gesehen?

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts malte der französische Künstler Jacques-Louis David einige Bilder von Napoleon Bonaparte bei der Überquerung der Alpen.

Jetzt wurde das eng gerahmte Porträt erweitert, um mehr von dem zu zeigen, was sich im Hintergrund abspielt. Man könnte glatt annehmen, dass dies auch das ursprüngliche Kunstwerk war.

Wir haben schon einige interessante Ansichten über Mona Lisa gesehen. Dazu gehört der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um ihr ein breiteres Lächeln zu verleihen, und die Neuinterpretation der Mona Lisa als moderne Influencerin. Wir haben jedoch nie wirklich darüber nachgedacht, was Leonardo da Vinci jenseits der Grenzen der Porträttafel gemalt haben könnte.

Was für eine interessante Welt wäre das heute, wenn er diese Sehenswürdigkeiten in den frühen 1500er Jahren gesehen hätte.

Hier sehen Sie eines der berühmtesten Bilder aller Zeiten, das übermalt wurde. Das Originalbild wird normalerweise mit einem Ausschnitt gezeigt, der sich auf den unbekannten Demonstranten konzentriert, der die Kolonne von 59 Panzern aufhält.

Jetzt können Sie eine breitere Ansicht sehen, die sich von den ursprünglichen größeren Aufnahmen der Gegend unterscheidet. Dennoch ist es glaubwürdig und interessant.

Michelangelos Originalgemälde, das die Decke der Sixtinischen Kapelle schmückt, zeigte ursprünglich eine Darstellung von Gott und Adam. Eine Darstellung der Erschaffung des Menschen, aber Gott hat auch Elefanten erschaffen. Vielleicht ist diese Übermalung also eine Alternative.

Wir haben bereits gesehen, dass die Übermalung nicht nur für Gemälde geeignet ist. Es funktioniert auch mit echten Fotos, Logos und mehr.

Hier wurde eines der berühmtesten Memes der Gegenwart erweitert, um eine chaotische Straße zu zeigen, die den abgelenkten Freund und die anderen umgibt.

Diesmal scheint der Nutzer der KI etwas mehr kreative Freiheit gegeben zu haben, und es ist sicherlich nicht das überzeugendste Bild, das wir je gesehen haben, aber es ist urkomisch.

Salvador Dalís Das Fortbestehen der Erinnerung ist eines der bekanntesten seiner Werke. Die Übermalung der Ränder durch DALL-E sorgt für noch mehr Faszination mit geheimnisvollen Frauen und noch mehr Uhren.

Wir haben im Laufe der Jahre einige interessante Bearbeitungen und Neuinterpretationen von American Gothic gesehen, aber diese hier ist sicherlich eine surreale Vision des klassischen Gemäldes.

Ein weiteres Meme, das eine Übermalung erfährt. Jetzt sehen wir mehr von dem, was in der Umgebung passiert ist, denn das "Disaster Girl" ist darauf abgebildet, wie es das brennende Haus angrinst.

Schreiben von Adrian Willings.