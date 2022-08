Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - MyFitnessPal, die beliebte Ernährungs- und Fitness-App, die Millionen von Menschen täglich nutzen, um ihre Mahlzeiten zu protokollieren und ihre Makros zu verfolgen, lässt die Nutzer jetzt für eine Funktion zahlen, die sie lange Zeit kostenlos angeboten hat. Ab dem 1. Oktober 2022 müssen Sie MyFitnesPayl Premium - die werbefreie Abonnementstufe der App - für 19,99 US-Dollar pro Monat abonnieren, wenn Sie den Barcode-Scanner nutzen möchten.

Jahrelang konnten Nutzer mit kostenlosen Konten diese Funktion nutzen, um Pakete zu scannen und ihre Mahlzeiten einfach zu protokollieren. Sie möchten nicht nach einer bestimmten Digorno-Pizza in der riesigen Lebensmitteldatenbank der App suchen? Das ist kein Problem. Drehen Sie die Pizzaschachtel um, öffnen Sie die MyFitnessPal-App, tippen Sie auf den Barcode-Scanner und scannen Sie los. Die App ruft sofort die offiziellen Nährwertangaben der Pizza ab und fügt sie zu Ihrem Ernährungstagebuch hinzu. Der Vorgang dauert nur eine Sekunde und ist unglaublich einfach.

Ab diesem Herbst müssen diejenigen von Ihnen, die sich auf die App verlassen, um zu verfolgen, was Sie essen, sei es aus medizinischen Gründen oder einfach zum Abnehmen, für die Nutzung des Scanners bezahlen. Oder Sie können weiterhin ein kostenloser Nutzer sein. Das würde bedeuten, dass man alles, was man isst, manuell in der MyFitnessPal-Datenbank nachschlagen müsste, und man müsste sich vergewissern, dass die Informationen in der Datenbank korrekt sind. Das liegt daran, dass MyFitnessPal jedem Nutzer auf seiner Plattform erlaubt, einen Beitrag zu seiner Lebensmitteldatenbank zu leisten, und manchmal sind diese Daten nicht korrekt. Das Scannen von Barcodes war schon immer die einfachste und zuverlässigste Methode zur Erfassung von Lebensmitteln.

Denken Sie daran, dass die Nutzung von MyFitnessPal früher völlig kostenlos war. Under Armour übernahm es 2015 und verkaufte es dann 2020 an das Risikokapitalunternehmen Francisco Partners. Während dieser Zeit wurde die App umgestaltet und ist heute nur noch eine Hülle ihres früheren Selbst. Die interessantesten Funktionen sind alle kostenpflichtig. Möchten Sie individuelle Kalorien- und Makronährstoffziele festlegen? Abonnieren Sie Premium. Willst du Makros für jede Mahlzeit sehen? Premium. Kalorienziele pro Mahlzeit? Premium.

Wenn man sich die Reaktionen der Nutzer auf Twitter und Reddit ansieht, dann sieht es nicht gut aus. Viele scheinen unglaublich unglücklich über die Änderung zu sein.

