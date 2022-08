Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sie versuchen, Ihr Telegram-Konto zu löschen, können aber nicht herausfinden, wo die Option vergraben ist? Keine Sorge. Pocket-lint erklärt Ihnen in diesem Leitfaden, wie es geht. Denken Sie daran, dass beim Löschen Ihres Kontos alle Ihre Daten dauerhaft entfernt werden. Sie können Ihr Konto stattdessen auch deaktivieren.

Aber das ist nicht das Thema dieser Anleitung. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Telegram-Konto ein für alle Mal loswerden können.

Leider gibt es bei Telegram keine Option, die Sie in den Einstellungen der App ankreuzen können. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie Ihr Telegram-Konto aus dem Internet löschen können. Das ist die schnellste und einfachste Methode.

Öffnen Sie dies Telegram-Webseite. Geben Sie die Handynummer ein, die mit Ihrem Telegram-Konto verbunden ist. Drücken Sie auf Weiter. Geben Sie den Code ein. Ein Bestätigungscode wird Ihnen über Telegram und nicht per SMS zugesandt.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihr Telegram-Konto zugreifen können, um den Code abzurufen. Drücken Sie Auf Anmelden. Klicken Sie auf Konto löschen. Klicken Sie auf Mein Konto löschen. Bestätigen Sie.

Denken Sie daran, dass Telegram Ihr Konto standardmäßig löscht, wenn es sechs Monate lang inaktiv ist. Sie können diese Einstellung anpassen, um festzulegen, wie lange Telegram warten soll, bevor es Ihr Profil löscht. Sie können die Wartezeit auf ein Jahr festlegen.

Nein. Sie können Ihr Telegram-Konto nicht über die Telegram-Mobil-App löschen. Sie müssen sich auf der Telegram-Website anmelden.

Nein, sobald Sie Ihr Konto gelöscht haben, können Sie nicht mehr darauf zugreifen.

