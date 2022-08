Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Manchester City war schon oft einer der aktivsten Premier-League-Vereine, wenn es um die Einführung neuer Technologien ging.

Der Verein war einer der ersten, der in seinem Stadion - dem Eithad - W-LAN installierte und mit speziellen Fan-Apps für Android Wear und Co. den Weg ebnete. Jetzt hat sich der Verein dem Metaverse zugewandt, um das dritte Trikot für die Saison 2022/23 zu präsentieren.

Mithilfe von Roblox, dem Spiel/Dienst der Wahl für viele große Unternehmen, die sich mit virtuellen Erlebnissen beschäftigen, hat Man City in Zusammenarbeit mit Puma das dritte Trikot der Mannschaft enthüllt - ein gelb-blau gestreiftes Trikot, das ab heute erhältlich ist.

Die tatsächlichen Farbnamen lauten laut Hersteller "fizzy light" und "Parisian night", während bei dem Metaverse-Event die Puma- und die Land of Games-Arena in Roblox nachgebildet wurden.

Das Heimtrikot von Man City wurde ebenfalls in das Erlebnis integriert. In den nächsten zwei Wochen (bis zum 16. August 2022) erhalten Nutzer, die das Spiel Football Rush besuchen und gewinnen, eine digitale Version des neuen dritten Trikots. Das Trikot wird auch im Puma-Ausrüstungsshop für die Verwendung in Roblox zum Verkauf angeboten.

"Es ist aufregend, dass wir mit Puma zusammenarbeiten können, um heute die Einführung unseres ersten Trikots im Metaverse anzukündigen. Als Verein suchen wir ständig nach neuen Wegen, um innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und die neuesten Technologien zu nutzen, um uns selbst herauszufordern und sicherzustellen, dass wir alle Bereiche unserer Fangemeinde ansprechen, insbesondere unser jüngeres Publikum, das die nächste Generation von Fans darstellt", sagte die Einzelhandelsdirektorin des Vereins, Serena Gosling.

