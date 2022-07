Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Europäische Union hat zwei Gesetzesentwürfe verabschiedet, die große Technologieunternehmen zu mehr Verantwortung und Rechenschaftspflicht im Internet zwingen sollen.

Der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Services Act (DSA) werden ab dem 1. Januar 2024 (beginnend mit dem DSA) in Kraft treten. Firmen wie Meta, Google und Apple müssen dann einige weitreichende betriebliche Änderungen vornehmen, wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen weiterhin in den EU-Mitgliedstaaten anbieten wollen.

Die DMA soll es kleineren Unternehmen ermöglichen, besser mit Big Tech zu konkurrieren, indem sie beispielsweise von größeren Firmen verlangt, ihre Plattformen interoperabler mit kleineren Konkurrenten zu machen. Messaging-Plattformen müssen beispielsweise besser zusammenarbeiten. WhatsApp, Fscebook Messenger, Snapchat und Co. müssen kleineren Chat-Plattformen die Möglichkeit geben, sich auf Software-Ebene stärker zu integrieren, als sie es derzeit tun.

Außerdem wird gefordert, dass Marken, die derzeit App-Stores betreiben, Entwicklern und anderen Drittanbietern erlauben müssen, ihren Kunden Angebote außerhalb der Apps selbst anzubieten.

Was die DSA betrifft, so verlangt der Gesetzentwurf mehr Maßnahmen, wenn es um die Moderation von Diensten geht. Dies wird sicherlich Auswirkungen auf Twitter, Instagram, Facebook und andere Social-Media-Plattformen haben, die weiterhin in Europa tätig sein wollen.

Darüber hinaus wird ein Teil der gezielten Werbung verboten, während andere besser kontrolliert werden müssen. Auch die Verwendung personenbezogener Daten für gezielte Werbung ist nach dem Gesetz nicht mehr erlaubt.

Die Strafen für Verstöße gegen die neuen Vorschriften können massiv sein. Die EU kann Geldbußen in Höhe von bis zu 10 % des weltweiten Umsatzes des Unternehmens in den vorangegangenen 12 Monaten verhängen. Bei wiederholter Nichteinhaltung kann die Strafe bis zu 20 Prozent betragen.

Da das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU ist, sind weder die DMA- noch die DSA-Vorschriften hier anwendbar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Beschränkungen, wie in den USA, weltweite Auswirkungen auf die verschiedenen betroffenen Unternehmen haben werden.

