All diese unglaublichen Bilder wurden von einer künstlichen Intelligenz namens Dall-e 2 gemacht

(Pocket-lint) - Wir haben einige verschiedene Bildsysteme gesehen, die künstliche Intelligenz einsetzen, um Bilder allein auf der Grundlage von Nutzervorschlägen zu erzeugen. Einige dieser Systeme sind viel besser als andere.

DasImagen-Tool von Google zum Beispiel ist so gut, dass das Unternehmen der Öffentlichkeit keinen Zugang dazu gewährt, weil es missbraucht werden könnte. DALL-E 2 ist ein weiteres beeindruckendes Beispiel für die Anwendung von KI auf Bilder.

Dabei handelt es sich um ein Forschungsprojekt, bei dem KI zur Erstellung von Originalbildern auf der Grundlage einer vom Benutzer eingegebenen Textbeschreibung eingesetzt wird. Die KI ist in der Lage, verschiedene Kunstwerke in unterschiedlichen Stilen und mit verblüffenden Details zu erstellen. Sie kann sogar Bilder bearbeiten, um andere Objekte hinzuzufügen, und dabei bereits vorhandene Schatten, Reflexionen und mehr berücksichtigen.

Die Ergebnisse sind der Wahnsinn. Wir haben eine ganze Reihe der besten Beispiele zusammengetragen, um sie zu zeigen. Wenn Sie mehr sehen möchten, folgen Sie @openaidalle auf Instagram und @OpenAI auf Twitter.

Wir finden diese Art von Bildern sowohl besonders beeindruckend als auch verrückt. Bei diesem Bild eines Hundes handelt es sich nicht um ein Foto, das ein Mensch von seinem vierbeinigen Freund gemacht hat, sondern um ein von der KI erstelltes Bild.

Es ist das Ergebnis einer einfachen Anfrage nach:

"Porträt eines Basset Hound, 8k, Foto".

Hier ist ein weiteres Bild, bei dem Dall-e 2 gebeten wurde, ein Foto zu erstellen. Diesmal eine Instagram-würdige Aufnahme eines köstlich aussehenden Bacon-Sandwichs, das offenbar teilweise zerlegt wurde.

Wir sind beeindruckt von der Detailtreue, mit der Dall-e 2 aufwarten kann. Es ist nicht nur ein überzeugendes kleines Schiff, sondern der Realismus wird durch die realistischen Beleuchtungs- und Bokeh-Effekte noch verstärkt.

"Diorama eines Flaschenschiffs, detailliert, Bokeh"

Was wäre, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen könnten, um neue Technologien zu entwickeln? Stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach ein paar Wörter einfügen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie neue Geräte aussehen könnten, bevor Sie versuchen, sie überhaupt zu bauen.

Bei der Erstellung von Bildern muss Dall-e 2 auch die Umgebung berücksichtigen. Spiegelungen, Schatten und andere Teile des Bildes werden ebenfalls bearbeitet, um sicherzustellen, dass das Endergebnis den Kriterien entspricht. Ein schwebender Stuhl braucht einen Schatten.

Altes trifft auf Neues mit einem Bild, das aussieht wie ein altes Ölgemälde von einem unserer Vorfahren, der ein VR-Headset trägt und ins Metaverse geht.

Dall-e 2 ist in der Lage, alle Arten von beeindruckenden Bildern zu erstellen. Darunter auch verblüffende digitale Kunstwerke von seltsamen Kreaturen.

"Ein Schmetterling auf der Schnauze eines schlafenden Drachens, digitale Kunst"

Nicht alle erstellten Bilder sind fotorealistisch. Einige sind einfache Bilder, die in einem bestimmten Stil gestaltet sind.

In diesem Fall ging es um das Bild eines Astronauten, der sich in einem tropischen Resort im Weltraum im Vaporware-Stil entspannt.

Uns gefällt die Idee, dass eine künstliche Intelligenz kreativ wird und Kunstwerke erstellt, die leicht als von einer realen Person erstellt durchgehen könnten.

In einer anderen Vision treibt unser Astronautenfreund gerade ein wenig entspannenden Sport.

Hier wurde die KI mit der Aufgabe betraut, ein Bild eines Astronauten zu erstellen, der im Weltraum Basketball mit Gipsen spielt, aber im Stil einer Kinderbuchillustration.

Das Beeindruckende an diesen KI-gesteuerten Bildsystemen ist die Art und Weise, wie sie mehrere Befehle zu einem einzigen Bild zusammenfügen können.

Diese Teddybären machen kein Picknick, sondern forschen unter Wasser an einer Technologie aus den 1990er Jahren.

Wir alle haben die unglaublichen Zeichnungen und Glyphen der alten Ägypter gesehen, aber wie überrascht wären Sie, dies zu sehen?

"Ein altägyptisches Wandgemälde eines ägyptischen Tiergottes, der einen Computer benutzt"

Wenn Sie sich einige dieser Bilder genau ansehen, werden Sie einige kleinere Probleme feststellen. Allerdings könnten einige der KI-generierten Bilder auch mit einem unzuverlässigen Smartphone aufgenommen worden sein.

Dieses Bild eines skateboardfahrenden Hundes könnte auch einfach auf Instagram gepostet und mit einem raffinierten Filter versehen worden sein.

"Ein skateboardender Hund bei Nacht, Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95"

Dall-e 2 verfügt über ein gewisses künstlerisches Gespür und ist in der Lage, einige großartige Cartoons zu erstellen. Diese sind unterhaltsam und skurril.

"Porträt eines Megalodons, der im Comic-Stil telefoniert"

Man könnte annehmen, dass Dall-e 2 hier eine leichte Aufgabe hatte. Wahrscheinlich hatte die KI eine Menge Keksfotos, aus denen sie lernen konnte. Aber es ist immer noch unglaublich, dass dies nur aufgrund einer Anfrage und nicht aufgrund eines einzigen Fotos, das ein Fotograf aufgenommen hat, entstanden ist.

Einige dieser Bilder sehen aus wie Filter, die in sozialen Medien angewendet werden. In diesem Fall wurde ein Polaroid-Foto angefordert, was die Glaubwürdigkeit noch erhöht.

"Ein Polaroid von einem Vogel, der in die Linse der Kamera schaut"

Eines der weniger leckeren Essensbilder, die Dall-e 2 erstellt hat. Dieses zeigt "eine Schüssel Suppe, die wie ein aus Wolle gestricktes Monster aussieht". Uns wurde gesagt, wir sollen nie mit unserem Essen spielen, aber dieses Essen sieht aus, als würde es mit dir spielen.

Was für ein süßes Hündchen. Ein kleiner flauschiger Hund, der mit den Wolken verschmolzen ist, die von einer künstlichen Intelligenz geschaffen wurden. Ein weiteres Kunstwerk, das leicht als von einem echten Menschen gemacht durchgehen könnte.

Bei all den Fotos, die jeder von seinen Hunden ins Internet stellt, ist es kein Wunder, dass die KI realistische Bilder wie dieses erstellen kann, wenn sie dazu aufgefordert wird.

Weder dieser Hund noch diese Katze sind echt, und auch ihre Liebe zueinander ist nicht echt. Die Tatsache, dass man Besonderheiten wie Tierrassen und Aktionen eingeben kann und trotzdem tolle Ergebnisse erhält, ist erstaunlich.

Dieses Bild sieht aus wie eines der kitschigen Archivbilder, die man sieht, wenn man nach Bildern über den Aufbau eines Unternehmens sucht. Nur hat die KI es mit den Wurzeln, die in die Hand der Person hineinwachsen, noch roher gemacht.

Dieses Mal wurde Dalle-2 gebeten, ein Foto von einer Kuh zu machen, die zufällig auch ein Hip-Hop-Star ist, der im Studio eine Hitsingle produziert. Diese Kuh ist ein cooler Kerl.

Wir mögen dieses Bild, weil es nicht nur überzeugend ist, sondern auch einen leichten 3D-Effekt hat. Als ob man eine 3D-Brille aufsetzen könnte und es zum Leben erwachen würde.

