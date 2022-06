Diese KI verwandelt auf beeindruckende Weise Worte in Bilder

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt eine Reihe interessanter Systeme künstlicher Intelligenz, die entwickelt wurden, um Bilder auf der Grundlage von Befehlen zu erstellen. Wir haben bereits über Googles Imagen-Tool geschrieben, das dies auf so beeindruckende Art und Weise tut, dass das Unternehmen es aus Angst vor Missbrauch nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Es gibt jedoch auch andere Systeme, die Generative Adversarial Networks und KI verwenden, um ähnliche Bilder zu erzeugen. Eines dieser Systeme ist DALL-E 2 und DALL-E mini, die im Internet für Aufsehen sorgen.

DALL-E 2 selbst ist ein künstliches System, das behauptet, realistische Bilder und Kunstwerke allein auf der Grundlage einer Benutzereingabe in natürlicher Sprache zu erstellen. Einige von ihnen sind bemerkenswert, amüsant und beeindruckend. Wir haben einige der besten, die wir gesehen haben, zu Ihrem Vergnügen zusammengestellt.

Wenn du Stranger Things gesehen hast, weißt du, was der Demogorgon ist. Aber was macht die Kreatur in ihrer Freizeit? Dieser Benutzer hat sich vorgestellt, dass es gerne ein paar Reifen schießt.

Trotzdem ziemlich einschüchternd. Stell dir vor, du müsstest dich mit dieser Bestie auf dem Spielfeld messen. Wir sind von den Bildern, die hier entstanden sind, beeindruckt. Sie sind nicht perfekt, aber das passt gut zu dem fiktiven Monster und seinem Leben im Upside Down.

Was uns an diesen KI-Generationen gefällt, ist die Anzahl der verschiedenen Anforderungen, die man an seine Bildanfrage stellen kann und die trotzdem in das Ergebnis einfließen.

Dieser wollte einen riesigen Hamster in Godzilla-Größe sehen, der einen Sombrero trägt und Tokoyo angreift. Und das auch noch, während er von einer Dashcam aufgezeichnet wird.

Sie haben wahrscheinlich schon viele Memes von Meta-CEO Mark Zuckerberg gesehen, aber haben Sie ihn jemals als Dummy gesehen?

Dieser Anblick ist sicherlich erschreckend und würde gut in einen Horrorfilm über soziale Medien passen.

Die Leute scherzen oft darüber, dass sie mehr Zeit zum Spielen hätten, wenn sie nicht so lästige Dinge wie Essen, Trinken oder andere Aufgaben im echten Leben erledigen müssten. Jetzt können wir mit Hilfe der KI sehen, was passiert, wenn man das auf die Spitze treibt.

Wir finden es amüsant, dass die KI die grünen Farben von Razer als Schwerpunkt für diese Gaming-Windeln gewählt hat.

Ist es das, was Mutter meinte, als sie sagte, dass wir unser Grünzeug essen müssen? Wenn du es nicht isst, wird es atomar. Es ist deine Aufgabe, die Menschheit vor der Bedrohung durch den Riesenbrokkoli zu retten.

Wir haben in den letzten Jahren einige besondere Ereignisse in Fortnite gesehen, daher würde es uns nicht überraschen, eines mit einem Luftschiff epischen Ausmaßes zu sehen (auch wenn es nicht neu wäre). Die Hindenburg-Katastrophe im Spiel zu sehen, könnte allerdings ein bisschen zu viel sein.

Es macht uns Spaß zu sehen, wie Menschen fiktive Charaktere mit realen Aktivitäten zum Leben erwecken. Vor allem ziemlich mittelmäßige Tätigkeiten, die unter ihrem Niveau liegen, wie das Lesen einer Zeitung.

Es gibt Gerichtsverhandlungen, bei denen keine Kameras zugelassen sind und die eine künstlerische Darstellung des Geschehens erfordern. Wir denken, dass dieses Bild perfekt zeigt, wie es aussehen könnte, wenn eine Flasche in den Zeugenstand tritt.

Wenn du kein richtiges Vier-Gewinnt-Spiel hast, warum machst du dann nicht dein eigenes? Wir stellen uns vor, dass das ziemlich chaotisch ist, aber wenigstens kann man es danach essen.

Einige dieser KI-Kreationen sind etwas abstrakter als andere, aber fairerweise muss man sagen, dass das Konzept dieser Kreation von Anfang an ziemlich abstrakt war.

Uns gefällt, dass Darth Vader die gleichen Pinguinfüße hat wie Pingu. Er passt genau ins Bild.

Die Ägypter hatten einige interessante Kunstwerke, und viele glauben bereits, dass sie Außerirdische waren, so dass es durchaus vernünftig ist, ein Abbild von Deep Punk an ihren Wänden zu sehen.

Eines Tages werden unsere Lebensmittel sehr wahrscheinlich in 3D gedruckt werden. Es gibt einige Fälle, in denen dies bereits geschieht, aber wie würden die Italiener über Pasta aus dem Drucker denken?

Es scheint, als hätte die KI Schwierigkeiten mit Schädeln und Skelettknochen, aber zumindest hat sie versucht, hier das richtige Gefühl zu erzeugen. Wenn das Skelett doch nur einen Körper hätte, mit dem es Spaß machen könnte. Sehen Sie, was wir da gemacht haben?

Einige dieser KI-Kreationen sind erschreckend. Hier hat jemand um eine Ansicht eines Teletubby gebeten, der sowohl verrostet als auch mit Seepocken bedeckt ist. Das Endergebnis würde Kindern Alpträume bescheren.

Hier hat der Nutzer um einen SpaceX-Start in Kombination mit Big Ben gebeten. Uns gefällt, dass es zunächst wie eine SpaceX-Rakete neben der hoch aufragenden Uhr aussah, sich dann aber in Big Ben als Rakete selbst verwandelte.

Wir stellen uns vor, dass man Sonic the Hedgehog mit einer Trail-Cam nur als blauen Fleck zu sehen bekommt, aber vielleicht kann man ihn in einer Auszeit unvorbereitet erwischen, und das wäre das Ergebnis.

Wenn Darth Vader zu einer MRT-Untersuchung müsste, würde er dann seinen Helm aufbehalten? Oder würde das behandelnde Klinikpersonal es wagen, ihn zu bitten, ihn abzunehmen? Wie würden die Scans aussehen? Wir werden es nie erfahren.

Wir lieben diesen Film in mehrfacher Hinsicht, nicht nur wegen der von Künstlern erstellten Grafiken, sondern auch wegen des Konzepts, dass Snoopy Snoop verklagt. Amüsantes Zeug.

Wir sind uns nicht sicher, ob Monet gewusst hätte, was ein Müllcontainer ist, aber uns gefällt, wie gut die KI seinen Stil in ein modernes Bild übersetzt hat.

Ein weiterer Künstler hat seinen Stil von der KI nachbilden lassen. Wir glauben, dass dies die genaueste Nachbildung ist, zu der die KI fähig ist.

Schreiben von Adrian Willings.