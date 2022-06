UK Data Reform Bill will die lästigen Cookie-Pop-ups auf Webseiten abschaffen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das britische Ministerium für Kultur, Medien und Sport hat die Änderungen skizziert, die es im Rahmen des vorgeschlagenen Gesetzes zur Datenreform vornehmen will - und es hat Cookies im Visier.

Seit die EU 2018 ihre GDPR-Vorschriften durchgesetzt hat, müssen Sie beim Besuch einer neuen Website oft die Erlaubnis geben, Cookies zu akzeptieren. Für diejenigen, die es nicht wissen: Cookies sind Datenschnipsel, die es einer Website ermöglichen, sich daran zu erinnern, dass jemand sie schon einmal besucht hat.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung sollten die Nutzer geschützt werden, indem man ihnen die Kontrolle über diese Daten gab, was dazu führte, dass bei jedem Besuch einer neuen Website Pop-ups erschienen.

Der Data Reform Bill will diese Pop-ups abschaffen, aber es sieht nicht so aus, als würde die britische Regierung den Datenschutz einfach abschaffen: Stattdessen schlägt sie ein "Opt-out-Modell" vor, das vom Browser gesteuert werden kann, so dass man nicht jedes Mal ein Kästchen anklicken muss, sondern die Website, die man besucht, die Antwort bereits kennt.

Dieses "Opt-Out-Modell" wird jedoch wahrscheinlich dazu führen, dass die Nutzer Cookies akzeptieren, und es ist kein Zufall, dass das Datenreformgesetz an anderer Stelle darauf abzielt, "die Macht der Daten nutzbar zu machen".

Ziel ist es, den Internetnutzern die Kontrolle über ihre Daten zu erhalten, ihnen aber einen reibungsloseren Weg beim Surfen zu bieten, frei von Pop-ups oder Bannern.

Wenn der Browser diese Kontrolle übernimmt, muss das Vereinigte Königreich natürlich mit den Entwicklern dieser Browser zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ein funktionierendes System vorhanden ist.

"Bevor die gesetzlichen Änderungen in Kraft treten, wird die Regierung mit der Industrie und der Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Technologie effektiv und leicht verfügbar ist, so dass die Menschen ihre Online-Cookie-Präferenzen so einstellen können, dass sie sich automatisch abmelden.

Der Haken an der Sache ist, dass dies möglicherweise nie funktionieren wird, und da viele Websites bereits Änderungen vornehmen, um den GDPR-Anforderungen der EU im Jahr 2018 zu entsprechen, werden zusätzliche Arbeiten zur Unterstützung der Wünsche des Vereinigten Königreichs möglicherweise einfach nicht stattfinden.

Der Wunsch, Cookies zu entfernen, ist sicherlich verlockend, aber es muss sichergestellt werden, dass die Kontrolle über die Daten beim Nutzer bleibt.

Schreiben von Chris Hall.