TikTok Live-Abonnements starten sehr bald

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut eigener Ankündigung wird TikTok in Kürze eine neue Funktion in die Beta-Phase einführen - Live Subscription. Das System ermöglicht es Fans, einen Schöpfer gegen Bezahlung zu abonnieren, um exklusiven Zugang und Kosmetik zu erhalten.

Das System wird jedem bekannt vorkommen, der schon einmal auf Twitch zugeschaut oder gestreamt hat, denn es ähnelt stark den Abonnements auf dieser Plattform.

Die Ankündigung erfolgte auf der Live Creator-Seite von TikTok hier, und die Funktion soll ab dem 26. Mai eingeführt werden, so dass es nicht mehr lange dauert, bis sie für einige Nutzer live ist.

Abonnenten erhalten Zugang zu neuen Emotes und Abzeichen sowie zu einem Chat nur für Abonnenten, der möglicherweise etwas weniger chaotisch sein könnte als die öffentlichen Kommentar-Streams unter den Videos beliebter Creators.

Aus der Sicht der Ersteller bedeutet dies auch die Möglichkeit einer weiteren Einnahmequelle neben Sponsoring und Werbung - eine willkommene Ergänzung, wenn man bedenkt, wie groß TikTok geworden ist.

Es ist unklar, wie hoch der Anteil der monatlichen Abonnements ist, den TikTok einnimmt, bevor es das Geld an die Kreativen weitergibt, aber die Pakete werden offenbar bei 4,99 Dollar monatlich beginnen und bis zu 24,99 Dollar kosten. Die Abonnements werden nur für Creators mit mindestens 1.000 Followern verfügbar sein.

Die Änderung kommt zu einer Zeit, in der TikTok Gerüchten zufolge auch die Möglichkeit untersucht, Minispiele in seiner App zu hosten, eine Änderung, die auch die Art und Weise verändern könnte, wie Nutzer ihre Zeit verbringen, während sie durch ihre For You-Seite scrollen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.