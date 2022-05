Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit TikTok Spiele spielen, anstatt stundenlang durch Videos zu scrollen. Wie Reuters berichtet, testet die App jetzt Spiele in Vietnam.

TikTok plant einen "großen Vorstoß" in den Bereich der mobilen Spiele und ein leitender Angestellter des Unternehmens bestätigte jetzt Tests von HTML5-Minispielen. Berichten zufolge hat TikTok werbefinanzierte Spiele eingeführt, die auf die Bibliothek der Muttergesellschaft ByteDance zurückgreifen. Denken Sie daran, dass TikTok letztes Jahr eine Partnerschaft mit Feeding America eingegangen ist, um Garden of Good zu entwickeln, ein FarmVille-ähnliches Erlebnis, bei dem die Nutzer Punkte sammeln und damit spenden können. TikTok hat sich auch mit dem FarmVille-Entwickler Zynga zusammengetan, um einen HTML5-basierten Endlosläufer, Disco Loco 3D, für die App zu entwickeln.

TikTok hat auch Streaming-Software für Spiele getestet. TikTok bietet"Live Studio" für PCs an und erlaubt es ausgewählten Entwicklern, Mini-Apps in Videos einzubinden. TechCrunch schlug kürzlich vor, dass TikTok tiefer in das Live-Streaming einsteigen könnte, mit neuen Spielen und Erlebnissen, die den Streamern helfen, mit den Zuschauern in Kontakt zu treten. Ein Beispiel ist ein Pictionary-ähnliches Spiel, ein anderes ist das Einkaufen während Livestreams.

Vermutlich verfolgt ByteDance mit all diesen Maßnahmen das Ziel, den Umsatz zu steigern und die Verweildauer in der TikTok-App zu erhöhen.

