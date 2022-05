Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Viele Nutzer von Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken ändern ihre Profilbilder in cartoonartige, künstlerische Porträts von sich selbst. Das liegt daran, dass eine neue App - offiziell "NewProfilePic Picture Editor" genannt - in den Charts des Google Play Store und des Apple App Store ganz oben steht, weil sie es unglaublich einfach macht, Ihre Selfies in Kunstwerke zu verwandeln.

Hier finden Sie alles, was Sie über die New Profile Pic Bildbearbeitungs-App wissen müssen, einschließlich der Frage, ob die App nach Meinung von Experten sicher für Sie ist.

New Profile Pic schoss im Mai 2022 mit Hunderttausenden von Downloads an die Spitze der Handy-App-Charts.

Überall teilen Menschen ihre mit New Profile Pic bearbeiteten Fotos in den sozialen Medien. Die App nutzt künstliche Intelligenz, um einfach und schnell Profilbilder zu erstellen, die aussehen, als wären sie gemalt worden. Doch genauso schnell wie die Popularität der App explodierte, begannen im Internet Gerüchte zu kursieren, dass die App irgendwie mit Russland oder dem Kreml in Verbindung steht.

Das ist ganz einfach. Laden Sie zunächst die App auf Ihr iPhone oder Android-Telefon herunter.

Öffnen Sie New Profile Pic und erteilen Sie die üblichen Berechtigungen.

Die App bittet um die Erlaubnis, Ihre Aktivitäten im Internet zu verfolgen, um personalisierte Werbung zu schalten. Sie können jedoch verlangen, dass die App Sie nicht verfolgt. Sie bittet auch um die Erlaubnis, Benachrichtigungen zu senden, und später um die Erlaubnis, auf Ihre Fotos zuzugreifen. Es wird behauptet, dass alle Fotos, die Sie in der App bearbeiten, anonym auf die Server des Unternehmens zur Verarbeitung hochgeladen werden.

Sie können den Zugriff auf ausgewählte Fotos in Ihrer Bibliothek oder auf alle Ihre Fotos erlauben.

Sobald Sie alle Berechtigungen geregelt haben, wird der Hauptbildschirm der App geöffnet und Sie werden aufgefordert, ein Foto auszuwählen. Sie können ein Foto mit der Kamera Ihres Geräts aufnehmen oder eines aus Ihrer Kamerarolle und Ihren Favoriten auswählen. Wenn Sie nicht Ihre eigenen Fotos verwenden möchten, gibt es eine Option für Prominente. Darunter können Sie nach dem Namen eines Prominenten suchen, um ein Foto von ihm zu finden, das Sie in Neues Profilbild bearbeiten können.

Nachdem Sie Ihr Foto aufgenommen oder ausgewählt haben, bietet Ihnen New Profile Pic vier verschiedene Stile zur Auswahl an. Unter dem ersten Stil gibt es drei weitere Ästhetiken, die Sie ausprobieren können. Weitere Optionen finden Sie auch unter dem zweiten und vierten Stil. Profi-Tipp: Tippen Sie alle Stile schnell hintereinander an, um sie zu bearbeiten. Wenn sie fertig sind, können Sie zwischen ihnen hin- und herschalten. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Stile verarbeitet und auf Ihr Foto angewendet sind. Der erste Stil ist unser Favorit. Er verwandelt Ihr Foto in ein hyperrealistisches, gemaltes Porträt.

Alle Stile bis auf den zweiten unterstützen Bilder mit mehreren Personen. Der zweite Stil kann nur auf Selfies mit einer Person angewendet werden.

Hinweis: Die Option Fotolabor, die Sie sehen, verweist Sie auf eine andere App des Entwicklers, die Sie ausprobieren können.

Sie sind also mit Ihrem Foto fertig und möchten es speichern und freigeben. Tippen Sie einfach auf die grüne Schaltfläche zum Speichern und Freigeben am unteren Rand des Bildschirms! Damit hast du die Möglichkeit, es lokal auf deinem Gerät zu speichern oder an Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat und andere auf deinem Gerät installierte Apps zu senden.

Ja, die Nutzung der New Profile Pic App ist kostenlos. Im Moment scheint es keine kostenpflichtigen Funktionen oder Abo-Stufen zu geben. Es gibt jedoch Werbung. Sie wird zwischen der Auswahl des Stils eingeblendet.

Es scheint keine Möglichkeit zu geben, Wasserzeichen auf bearbeiteten Fotos in der New Profile Pic-App selbst zu entfernen, aber du kannst das Foto auf deinem Gerät nachträglich verkleinern/beschneiden, um das Wasserzeichen loszuwerden, bevor du es weitergibst.

Das Gerücht, dass New Profile Pic mit Russland oder dem Kreml in Verbindung steht, basiert auf Screenshots, die auf Facebook geteilt wurden und angeblich die in Moskau registrierte Website der App(newprofilepic.com) zeigen. Snopes hat sich die App genauer angesehen und festgestellt, dass New Profile Pic von Informe Laboratories entwickelt wurde und das Copyright bei Linerock Investments liegt. Laut den App-Store-Listen im Google Play Store und im Apple App Store ist der Standort des Entwicklers als Tortola auf den Britischen Jungferninseln angegeben.

Ein Sprecher von Linerock Investments hat gegenüber den Medien jedoch bereits bestätigt, dass die Website-Domain der App einst in Moskau registriert war. Das liegt daran, dass der Gründer des Unternehmens in diesem Land gelebt hat. Diese Person ist jedoch inzwischen umgezogen, so dass das Unternehmen nun die Adresse der Domainregistrierung geändert hat, "um jegliche Verwirrung zu vermeiden".

Abgesehen von den Bedenken bezüglich Russland warnen Experten, dass die App New Profile Pic laut The Independent große Mengen an persönlichen Daten sammelt . Pocket-lint hat die App heruntergeladen, um ihre Berechtigungen zu überprüfen. Mit Stand vom 12. Mai 2022 entsprachen die Berechtigungsanfragen, die wir sahen, weitgehend denen anderer beliebter Apps (wie TikTok und Instagram).

Schreiben von Maggie Tillman.