(Pocket-lint) - Der Sohn von Kim Kardashian hat kürzlich landesweit Aufmerksamkeit erregt, weil er auf Roblox etwas gesehen hat, was er nicht hätte sehen sollen. Ob das wirklich passiert ist , ist um stritten - schließlich handelte es sich um eine Szene aus einer Reality-Show - aber vielleicht fragen Sie sich das auch: Was ist Roblox? Oder vielleicht kennen Sie jemanden, der viel Zeit auf Roblox verbringt, vielleicht sogar Ihr Kind. Wie auch immer Ihre Situation aussehen mag, hier erfahren Sie, wie Roblox funktioniert, ob es sicher ist und einige Tipps.

Besuchen Sie Roblox im Internet: www.roblox.com

Roblox ist eine Online-Plattform, die im Mai letzten Jahres 43 Millionen aktive tägliche Nutzer erreichte. Das Unternehmen behauptet, dass über die Hälfte der US-amerikanischen Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren das Spiel spielen. David Baszucki ist der Mitbegründer und CEO von Roblox, das 2006 zunächst als Website gestartet wurde. Heute ist Roblox auf einer Reihe verschiedener Geräte zugänglich.

Roblox ist ein Ort, an dem sowohl Kinder als auch Erwachsene Kontakte knüpfen und Spiele spielen können. Es hat auch einen einzigartigen Kunststil, den manche als "Cartoon" oder zweidimensional beschreiben würden.

Die Spiele in Roblox werden ausschließlich von der Roblox-Community erstellt. Sogar du kannst ein Spiel in Roblox erstellen. Aber wenn Sie Roblox einfach nur zum Spielen mit Freunden verwenden möchten, können Sie das auch tun. Es ist sogar ganz einfach, mit Freunden zu spielen, denn es gibt mehrere Multiplayer-Spiele und soziale Funktionen wie Messaging.

Eine sehr wichtige Sache, die man über Roblox wissen sollte, sind die Avatare. Das ist die Art und Weise, wie Sie in der Spielwelt erscheinen. Jeder erhält automatisch einen Avatar, eine menschenähnliche Figur, die standardmäßig Ihr Aussehen in allen Roblox-Spielen widerspiegelt. Sie können Gegenstände und Anpassungen für Ihren Avatar verdienen oder sie mit der virtuellen Währung Robux kaufen, die Sie mit Ihrem realen Geld erwerben müssen. Sie brauchen also eine Kreditkarte, die mit Ihrem Konto verbunden ist, um Robux zu kaufen.

Avatare können mit einer breiten Palette von Körperteilen, Accessoires, Kleidung, Hautfarben, Animationen und vielem mehr individuell gestaltet werden. So haben Sie unzählige Möglichkeiten, Ihre individuelle Persönlichkeit und Ihren Stil auf der Plattform zum Ausdruck zu bringen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, oder wenn du Inspiration brauchst, findest du im Internet zahlreiche Ressourcen, darunter Pinterest.

Es gibt ein paar Dinge zu wissen, wie das Messaging auf Roblox funktioniert.

Um einem Freund eine Nachricht zu senden, gehen Sie zu Ihrem Freundesbereich und klicken Sie auf den Namen Ihres Freundes. Dadurch gelangen Sie zu seinem Profil. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nachricht" oben auf der Seite, die den Benutzernamen und die Informationen zu Freunden und Followern enthält.

Wenn Sie mit der Person, der Sie eine Nachricht senden möchten, nicht befreundet sind, können Sie trotzdem eine Nachricht senden, sofern Sie und die Person dies in ihren Privatsphäre-Einstellungen erlaubt haben.

Wenn die Person, der Sie eine Nachricht senden möchten, eine Schaltfläche "Nachricht" hat, die nicht anklickbar ist, sind ihre Datenschutzeinstellungen möglicherweise nicht so eingerichtet, dass private Nachrichten zugelassen werden.

Auf Roblox gibt es eine große Auswahl an Spielen. Es gibt zum Beispiel Hindernisparcours (Obbys), Ego-Shooter und Puzzlespiele.

Wenn Sie ganz neu bei Roblox sind,klicken Sie hier, um ein Konto zu eröffnen.

Es ist kostenlos, ein Roblox-Konto zu erstellen, und die meisten Spiele auf der Plattform können kostenlos gespielt werden. Einige Spiele erfordern jedoch einen kostenpflichtigen Zugang.

Ja. Bei den Anzeigen kann es sich um Bilder handeln, die Spieler hochladen, um ihre "Orte, Kleidung, Modelle, Aufkleber, Gruppen usw." zu bewerben. Laut Roblox werden diese oben und an den Seiten von Roblox.com angezeigt. Wenn man auf das Bild klickt, wird man zu der beworbenen Sache weitergeleitet.

Du musst für Spiele und andere Dinge in Roblox mit der virtuellen Währung Robux bezahlen.

Einige Spiele auf Roblox bieten zum Beispiel käufliche Upgrades in Form von Spielpässen (einmalige Freischaltungen und Entwicklerprodukte), die mehrfach gekauft werden können. Diese sind wie In-App-Käufe. Aber Sie kaufen sie mit Robux, die mit echtem Geld gekauft werden müssen.

Sie können Robux von hier aus kaufen. Wenn Sie Robux kaufen, erhalten Sie eine "begrenzte, nicht erstattungsfähige, nicht übertragbare, widerrufbare Lizenz" zur Nutzung der virtuellen Währung auf Roblox.

Roblox bietet auch ein monatliches Abonnement an, das Roblox Premium genannt wird und Vorteile wie ein monatliches Roadbook-Stipendium und ein Abzeichen neben Ihrem Namen freischaltet. Wenn Sie sich für das Premium-Abonnement entscheiden, müssen Sie zustimmen, dass Sie über 18 Jahre alt sind und dass Sie Roblox erlauben, Ihr Konto jeden Monat zu belasten, bis Sie das Abonnement kündigen.

Sie können Roblox verwenden und Roblox-Spiele im Internet sowie auf Ihrem PC, Mac, iOS, Android und Xbox spielen. Einige Spiele werden nur für den PC unterstützt.

Die meisten Spiele, die Sie auf Roblox sehen, insbesondere auf der Startseite, werden auf allen Plattformen vollständig unterstützt.

Ja. Ihr Spielfortschritt wird zwischen den Geräten gespeichert. Das heißt, Sie können ein Spiel auf Ihrem iPhone fortsetzen, nachdem Sie es auf Ihrer Xbox beendet haben.

Roblox bietet eine Spielentwicklungsmaschine namens Roblox Studio. Diese wird von der Roblox-Community verwendet, um Spiele zu erstellen und sie kostenlos zu veröffentlichen, damit andere Benutzer sie spielen können. Sie können es auf Ihren PC und Mac herunterladen und Ihr eigenes Spiel erstellen.

Roblox Studio ist nur für PC und Mac verfügbar.

Wenn Roblox Studio noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie eshier sicher herunterladen.

Nach der Installation von Roblox Studio doppelklicken Sie auf das Desktop-Symbol (Windows) oder auf das Dock-Symbol (Mac). Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm Ihren Roblox-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann aufAnmelden.

Roblox ist eine Plattform für alle Altersgruppen. Das bedeutet, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene sie täglich nutzen. Das liegt daran, dass es verschiedene Arten von Spielen für unterschiedliche Altersgruppen gibt. Ein Ego-Shooter wie Phantom Forces ist zum Beispiel eher etwas für ältere Benutzer.

Wenn Sie sich Sorgen darüber machen, was Ihr Kind auf Roblox tun kann, sollten Sie die elterliche Kontrolle wie folgt einstellen:

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie auf dasZahnradsymbol und dann aufEinstellungen. Klicken Sie auf der rechten Seite derEinstellungsseite aufDatenschutz. Von dort aus können Sie sowohl die Kontakteinstellungen als auch dieanderen Einstellungen anpassen. Wenn Ihr Kind 12 Jahre oder jünger ist, können Sie "Freunde" oder "Niemand" wählen. Wenn Ihr Kind 13 oder älter ist, gibt es zusätzliche Optionen für die Interaktion mit anderen Spielern.

Wenn Sie zusätzliche Kontrolle wünschen, gehen Sie zum Abschnitt Sicherheit auf der Seite Kontoeinstellungen. Dort können Sie eine PIN und andere Kontobeschränkungen festlegen.

Es gibt Berichte, dass es bei einigen Spielen Betrügereien gibt. Wenn du zum Beispiel Robux brauchst, können Betrüger dich dazu bringen, auf Links zu klicken, die dir kostenlose Robux versprechen.

Roblox rät, diese Tipps zu befolgen, damit dein Konto sicher bleibt:

Gib niemals dein Passwort weiter

Machen Sie Ihr Passwort schwer zu erraten

Melde jeden, der dich nach deinem Passwort fragt , über die Funktion "Missbrauch melden ".

, über die Funktion "Missbrauch melden ". So etwas wie kostenlose Robux gibt es nicht: Trauen Sie Spielern oder Websites, die kostenlose Robux anbieten, nicht

Schreiben von Maggie Tillman.