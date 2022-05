Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach der etwas umstrittenen Übernahme von Twitter durch Elon Musk erwägen einige Nutzer den Wechsel zu einer anderen Plattform.

Eine der bekanntesten und überzeugendsten Optionen ist Mastodon.

Aber wir sind sicher, dass Sie wissen wollen, worum es bei Mastodon geht, wie es funktioniert und wie es im Vergleich zu Twitter ist. Also, finden wir es heraus.

Mastodon beschreibt sich selbst als ein dezentrales soziales Netzwerk mit offenem Quellcode. Es gehört der Gemeinschaft und ist völlig werbefrei. Ihr Feed ist chronologisch und nicht algorithmisch, was auf sozialen Plattformen immer seltener zu finden ist. Im Gegensatz zu Twitter handelt es sich nicht um eine einzelne Website, sondern um eine Sammlung von selbst gehosteten Servern, denen Sie je nach Ihren Interessen beitreten können.

Die Funktionsweise von Mastodon wird Twitter-Nutzern sehr vertraut sein: Man kann tooten, was einem Tweet mit 500 Zeichen entspricht. Sie können boosten, was einem Retweet entspricht. Und man kann Favoriten setzen, was wie ein Twitter-Herz funktioniert.

Mastodon ist jedoch nicht nur ein Twitter-Klon, sondern verfügt über einige Funktionen, die sich von dem Microblogging-Riesen unterscheiden, vor allem in Bezug auf den Datenschutz. Sie können die automatische Löschung von Beiträgen einrichten, wobei sich Beiträge ab einem bestimmten Alter selbst löschen. Sie können sich gegen die Indizierung durch Suchmaschinen entscheiden und Sie können eine Genehmigung verlangen, bevor Ihnen jemand folgen kann.

Wie wir bereits angedeutet haben, ist Mastodon kein einzelner Standort, sondern eher eine Sammlung von Servern oder Instanzen. Jeder, der einen eigenen Server hat, kann seine eigene Instanz von Mastodon betreiben, wenn er möchte, und diese kann entweder mit der Hauptplattform verbunden oder als privater Server separat gehalten werden.

Während die Plattform als Ganzes dezentralisiert ist, werden die Server selbst von ihren Besitzern kontrolliert, so dass eine gewisse Zentralisierung der Plattform gegeben ist. Sie ist jedoch nicht mit den größeren sozialen Plattformen vergleichbar, die von einem einzigen Unternehmen kontrolliert werden. In der Serverbibliothek von Mastodon werden nur Gemeinschaften aufgelistet, die sich zu aktiver Moderation gegen Rassismus, Sexismus und Transphobie verpflichtet haben.

Wenn Sie Mastodon nutzen, wird Ihr Konto von einem einzigen Server gehostet, aber Sie können Personen von anderen Servern nahtlos folgen und mit ihnen sprechen, ohne dass Sie mehrere Konten benötigen. Sie können Ihr Konto auch auf einen anderen Server verschieben, ohne Follower zu verlieren.

Die Anmeldung bei Mastodon ist ganz einfach: Besuchen Sie zunächst die Community-Seite von Mastodon und Sie werden mit einer Liste von Kategorien begrüßt, aus denen Sie wählen können. Die Kategorien umfassen alle möglichen Themen von Kunst und Musik bis hin zu Technologie und Spielen. Es gibt auch Server für allgemeine Interessen, von denen der beliebteste Mastodon.social heißt.

Sobald Sie sich für eine Instanz entschieden haben, können Sie sich anmelden und Ihr Profil erstellen, so wie Sie es auch auf anderen sozialen Plattformen tun würden. Die einzige Ausnahme sind Server, für die eine Genehmigung erforderlich ist oder die nur auf Einladung zugänglich sind.

Natürlich wäre keine soziale Plattform vollständig ohne eine mobile App, also können Sie Mastodon auf Android oder iOS installieren, um unterwegs zu tippen. Danach funktioniert die Plattform ähnlich wie Twitter. Es ist also an der Zeit, interessante Leute zu finden, denen man folgt, ein paar heiße Tipps zu posten und sich in den Trends zu verlieren.

