Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Angry Birds, eines der ersten sehr beliebten Handyspiele, ist zurück.

Rovio, das Unternehmen hinter dem Spiel, hat die Rückkehr des ursprünglichen Angry Birds angekündigt. Es ist jetzt in den App-Stores mit einer neuen Engine und ohne In-App-Käufe erhältlich. Das Spiel wurde mit der Unity-Engine komplett neu entwickelt und bietet nun ein nahtloses Erlebnis auf verschiedenen Geräten und Plattformen. Aber sonst hat sich nichts geändert; das ursprüngliche Angry Birds-Spiel ist in dieser neuen Version erhalten geblieben.

"Bei der Neugestaltung von Angry Birds haben wir sehr darauf geachtet, das Gefühl des ursprünglichen Angry Birds-Spiels zu bewahren", so Sami Ronkainen, Executive Producer bei Rovio, in einer Pressemitteilung: "Wir wissen, dass unsere Fans sehr anspruchsvoll sind und selbst kleine Unterschiede erkennen können. Es war wichtig, das Gameplay und das Aussehen des Spiels an das Original anzugleichen".

Rovio hatte das erste Angry Birds-Spiel 2019 aufgrund von Kompatibilitätsproblemen aus dem App Store entfernt. Das neue Remaster heißt Rovio Classics: Angry Birds und basiert auf der 2012er Version des Spiels. Im Gegensatz zu anderen Angry Birds-Spielen und -Ablegern handelt es sich nicht um einen Freemium-Titel mit kostenpflichtigen Zusatzinhalten. Mit anderen Worten, es gibt keine In-App-Käufe oder Werbung. Stattdessen kostet es in den USA $0,99.

Rovio Classics: Angry Birds ist ab sofort im App Store und bei Google Playerhältlich .

Beachten Sie, dass es sich von Rovios Angry Birds Reloaded Spiel unterscheidet. Dieses Spiel ist exklusiv für Apple Arcade, und obwohl es auch ein Remaster des Originalspiels ist, hat es neue Charaktere und zusätzliche Level.

Schreiben von Maggie Tillman.