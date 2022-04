So fügst du einen Giphy GIF-Clip zu deinem TikTok-Video hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok führt ein neues Bearbeitungstool ein, mit dem Sie GIFs mit Ton zu Ihren Videos hinzufügen können. Diese werden GIF-Clips genannt und werden von Giphy unterstützt. Sie werden verfügbar sein, wenn die neue Bibliotheksoption in der mobilen App von TikTok live geht. Hier erfährst du alles, was du wissen musst, wie GIF-Clips in TikTok funktionieren und wie du sie selbst in deinen Videos verwenden kannst.

Beginnen wir mit den Grundlagen: Giphy ist sowohl eine Datenbank als auch eine Suchmaschine zum Auffinden von GIFs - kurzen Videos in Endlosschleife und ohne Ton. GIF-Clips hingegen sind eine neue Art von GIFs mit Ton. Giphy hat sich mit Content-Produktionspartnern wie HBO, Hulu, Xbox und Roku zusammengetan, um TikTok-Benutzern eine große Auswahl an GIF-Clips zur Einbindung in ihre Videos zu bieten.

Giphy GIF-Clips sind in der Regel aktuelle, beliebte und kulturbestimmende Momente. Sie können sogar Ausschnitte aus Ihren Lieblingsfilmen und -sendungen sein. Wenn Sie einen GIPHY GIF-Clip in Ihr TikTok-Video einbinden, können Sie nicht nur virale Trends aufgreifen und daran teilhaben, sondern auch Ihr visuelles Storytelling auf unterhaltsame und fantasievolle Weise aufwerten.

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie GIF-Clips zu Ihren TikTok-Videos hinzufügen können.

Öffnen Sie die neueste Version der TikTok-App. Gehen Sie zum Bildschirm Kamera. Tippen Sie auf die neue Option Bibliothek, die unten in der vertikalen Seitenleiste erscheint. Streichen Sie auf der Bibliotheksseite nach oben, um einen Giphy-Clip zu finden. Sie können auch das Suchfeld am oberen Rand verwenden, um bestimmte Ergebnisse zu erhalten. Wenn Sie einen Clip gefunden haben, können Sie ihn zuschneiden, um ihn in Ihrem TikTok-Video zu verwenden. Wenn Sie fertig sind, können Sie mit der Aufnahme Ihres Videos fortfahren und es dann posten.

Das Video unten und das oben eingebettete Video - beide von Giphy - zeigen genau, wie Sie GIF-Clips in einem TikTok-Video verwenden können.

GIF-Clips werden verfügbar sein, wenn die neue Bibliotheksoption für TikTok-Nutzer eingeführt wird. Sie wird zuerst für Android-Nutzer in der ersten Aprilwoche 2022 und für iOS-Nutzer bis Mitte April 2022 eingeführt.

In unserem TikTok-Leitfaden finden Sie weitere Tipps und Tricks.

Schreiben von Maggie Tillman.