Die Twitch-Desktop-App wird bald verschwinden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Twitch hat angekündigt, seine Desktop-App zu schließen und die Nutzer aufzufordern, in Zukunft einen Browser zu verwenden.

Das Unternehmen hat eine E-Mail an seine Nutzer verschickt, in der es mitteilt, dass die Desktop-App am 30. April 2022 abgeschaltet wird. Twitch hat erklärt, dass diese Entscheidung auf der Grundlage der Nutzung und des Feedbacks der Community" getroffen wurde.

Das Unternehmen sagt, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde und dass es sich in Zukunft auf die Verbesserung der Nutzer- und Creator-Erfahrung konzentrieren wird:

"Dieser Schritt ermöglicht es uns, stärker in die Verbesserung und Hinzufügung neuer Möglichkeiten zu investieren, um mit den Schöpfern und Gemeinschaften, die euch wichtig sind, in Kontakt zu treten. Wenn ihr die Twitch-Desktop-App gewohnt seid, empfehlen wir euch, Twitch.tv in eurem Browser zu bookmarken, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen."

Die Desktop-App wurde ursprünglich im Jahr 2017 eingeführt und bot sowohl Windows- als auch Mac-Nutzern eine einfache Möglichkeit, ihre Lieblingsschöpfer zu sehen sowie einen schnellen Zugriff auf Prime Rewards.

Allerdings war das Design der Desktop-App im Grunde identisch mit der Website des Streaming-Dienstes, weshalb sich viele Nutzer vielleicht nie die Mühe gemacht haben, die App herunterzuladen.

Wenn Sie die App installiert haben und sie von Ihrem System entfernen möchten, bietet Twitch hier eine praktische Anleitung zur Deinstallation.

Schreiben von Adrian Willings.