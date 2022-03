Sie können jetzt direkt von Zoom aus auf Twitch livestreamen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Zoom wirklich mögen und sich auch im Live-Streaming auf Twitch versuchen, dann gibt es gute Nachrichten, denn Sie können jetzt direkt von Zoom aus streamen.

Zoom hat angekündigt, dass es die Twitch-Integration direkt in die App integriert hat, so dass die Nutzer direkt von Zoom aus auf die beliebte Live-Plattform streamen können.

Für diese Funktion müssen Nutzer den Zoom-Desktop-Client verwenden, um sich sowohl mit Twitch zu verbinden als auch zu streamen. Bisher war es möglich, von Twitch aus über andere Dienste wie Restream zu streamen, aber jetzt kann man es direkt mit Zoom tun. Das sollte den Prozess nahtloser machen.

Es gibt jedoch einige Vorbehalte. Der wichtigste davon ist, dass Sie die kostenpflichtigen Stufen von Zoom nutzen müssen, um diese neue Funktion zu nutzen.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Nutzer der Pro-, Business-, Enterprise- oder Education-Tiers können die Funktion nutzen, um direkt vom Zoom-Client aus auf Twitch zu streamen.

Dieser Schritt ist sicherlich interessant. Twitch ist nicht nur für Gamer gedacht, und es gibt viele verschiedene Kategorien, in denen Leute alles streamen, von Musiksessions bis hin zu kreativen Kunst- und Handwerksstreams und allem, was dazwischen liegt. Während wir also nicht erwarten, dass Gamer plötzlich über Zoom streamen, gibt es viel Potenzial für Webinare, Trainingseinheiten und Bildungsstreams, die auf der Plattform auftauchen.

Zoom erklärte den Schritt in einem kürzlich erschienenen Blog-Post:

"Um unseren Kunden zu helfen, den Prozess des Teilens von Inhalten innerhalb ihrer Communities zu rationalisieren und ihre Reichweite zu vergrößern, können Kontobesitzer und Administratoren jetzt Gastgebern erlauben, ihr Meeting oder Webinar direkt auf Twitch zu streamen, anstatt den Stream manuell als benutzerdefinierten Livestreaming-Dienst zu konfigurieren. "

Bei Interesse hat das Unternehmen auch einen Leit faden mit allen Schritten und Voraussetzungen für den Einstieg veröffentlicht.

Schreiben von Adrian Willings.