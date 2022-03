Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als ob man eine weitere App zum Posten von Stories bräuchte, hat TikTok mit einer neuen Funktion namens TikTok Stories mit dem Format experimentiert. Noch haben nicht alle Nutzer Zugang zu TikTok Stories. Wenn Sie neugierig auf die Funktion sind oder das Glück haben, an dem Pilotversuch teilzunehmen, finden Sie hier alles, was Sie über TikTok Stories wissen müssen, einschließlich der Funktionsweise.

Auf vielen Social Media-Websites, darunter Snapchat, Facebook und Instagram, können Sie Stories auf Ihrem Profil posten, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. TikTok bietet nun einigen seiner Nutzerinnen und Nutzern die gleiche Funktion. Wenn Sie eine Story auf TikTok teilen, können Sie in einem separaten Tab neben dem Kommentarbereich sehen, wer sie angesehen hat. Außerdem erscheint ein blauer Ring um Ihr Profilbild, der anderen Nutzern anzeigt, dass sie darauf tippen können, um Ihre Stories anzusehen. Sie können auch öffentlich reagieren und kommentieren, was in der Story selbst angezeigt wird.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu TikTok Stories haben, können Sie keine Stories veröffentlichen und auch keine Stories sehen, die andere Nutzer geteilt haben.

Wenn Sie eine neue Story erstellen, können Sie Bildunterschriften, Musik und Text hinzufügen. Und sie bleiben 24 Stunden lang bestehen, bevor sie endgültig verschwinden.

Öffnen Sie die neueste Version der TikTok-Mobil-App.

Tippe unten in der Mitte der Navigationsleiste auf die Schaltfläche "Posten".

Scrollen Sie von dort zu einem Kameramodus. Vergewissern Sie sich, dass Sie unter der rosa Aufnahmetaste "Schnell" ausgewählt haben. Nehmen Sie entweder ein Video an Ort und Stelle auf oder laden Sie eines aus Ihrer Kamerarolle hoch.

Bearbeiten Sie dann Ihre Story. Videos in Stories haben die gleichen Erstellungsoptionen wie normale TikTok-Videos.

Tippe auf das Upload-Symbol "In Story posten", um es zu deiner Story hinzuzufügen.

Wenn das Bild einer Person einen blauen Kreis hat, können Sie darauf tippen, um zu sehen, was die Person geteilt hat.

Die Geschichten werden auch auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Als Betrachter können Sie auf Stories reagieren und sie sogar kommentieren.

TikTok testet TikTok Stories derzeit noch mit einer ungenannten Gruppe von Nutzern. Es ist unklar, wie weit verbreitet der Test ist, und das Unternehmen hat nicht gesagt, wann die Funktion offiziell eingeführt wird.

TikTok erklärte gegenüber The Verge im August letzten Jahres, dass das Unternehmen ständig über neue Möglichkeiten nachdenkt, um der Community einen Mehrwert zu bieten und das TikTok-Erlebnis zu bereichern, und dass es mit Möglichkeiten experimentiert, um "Schöpfern zusätzliche Formate zu bieten, um ihre kreativen Ideen zum Leben zu erwecken". Im Februar 2022 gab das Unternehmen gegenüber TechCrunch ein Update: "Derzeit bauen wir einen Pilotversuch aus, der Kreativen zusätzliche Formate bietet, um ihre kreativen Ideen für die TikTok-Community zum Leben zu erwecken".

