(Pocket-lint) - Letztes Jahr führte Pinterest"Idea Pins" ein, eine neue Variante der Story Pins, die es seit einem Jahr getestet hatte. Idea Pins sehen ähnlich aus und funktionieren ähnlich wie die Stories-Optionen, die man in anderen Apps findet. Jetzt macht es Pinterest ganz einfach, Idea Pins in deinen Instagram- und Facebook-Stories zu teilen. Hier erfährst du alles, was du über die Funktion wissen musst.

Idea Pins sind Story-ähnliche Sequenzen von kurzen Videoclips - bis zu 60 Sekunden lang -, die man durch Antippen ansehen kann. Sie können bis zu 20 Bilder zu jeder Idea-Serie hinzufügen. Pinterest bietet auch kreative Tools wie Sticker, Voiceover und Musik. Es gibt sogar ein "Ghost Mode"-Tool, mit dem Sie den vorherigen Frame überlagern können, um Videoübergänge zu steuern. Für Ideen-Pins gibt es auch "Detailseiten" auf Pinterest, auf denen Sie kontextbezogene Informationen hinzufügen können. Sie können auch Themen hinzufügen und andere Pinterest-Ersteller über deren Pinterest-Handle in Idea Pins markieren.

Pinterest beschreibt Idea Pins folgendermaßen:

"Idea Pins sind eine Weiterentwicklung von Story Pins, mit einem neuen Namen, der besser zur Einzigartigkeit eines Produkts passt, das Kreative dazu befähigt, dauerhafte Ideen und keine flüchtigen Geschichten zu teilen. Ab heute stehen den Kreativen eine Reihe neuer Veröffentlichungstools zur Verfügung, darunter die ersten Videofunktionen, neue Bearbeitungstools und Updates, die das Erstellen von Idea Pins einfacher und kreativer machen."

Idea Pins sind über die Profilblasen am oberen Rand der Nutzer-Feeds zugänglich. Hier hebt Pinterest Idea Pins von Nutzern hervor, denen du folgst, und solche, von denen Pinterest glaubt, dass sie dir gefallen könnten. Im Gegensatz zu den meisten Stories in anderen sozialen Netzwerken bleiben die Idea Pins auch auf den Nutzerprofilen und verschwinden nicht nach 24 Stunden. Einzelne Seiten eines Idea Pins können nicht in Ihrem Board gespeichert werden. Laut Pinterest können Sie jedoch einen ganzen Idea Pin in Ihren Boards speichern. Sie können auch Kommentare und Reaktionen zu einem Idea Pin hinzufügen.

Öffnen Sie die Pinterest-App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich bei Ihrem Pinterest-Konto an. Tippe oben in deinem Feed auf einen Idea Pin. Wenn es mehrere Seiten gibt, tippen Sie auf eine Seite, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Um die vorherige Seite anzuzeigen, tippen Sie auf die linke Seite der Seite. Der Ideen-Pin wird in einer Schleife angezeigt und beginnt am Anfang, sobald Sie ihn zu Ende angesehen haben. Nachdem du einen Idea Pin angesehen hast, kannst du: Tippen Sie auf das Lesezeichen-Symbol, um ihn auf einer Pinnwand zu speichern.

Tippen Sie auf das Herz-Symbol, um darauf zu reagieren.

Klicken Sie auf das Dialogsymbol, um einen Kommentar zum Idea Pin hinzuzufügen.

Die folgenden Anweisungen gelten für iOS-Benutzer der mobilen Pinterest-App, obwohl der Vorgang unter Android relativ ähnlich sein sollte.

Öffnen Sie die Pinterest-App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich bei Ihrem Pinterest-Konto an. Tippen Sie auf das Plus-Symbol am unteren Rand des Bildschirms. Tippen Sie auf Idea Pin. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um ein bis zu 60 Sekunden langes Video aufzunehmen. Oder wähle 1 oder mehrere Fotos oder Videos von deinem Gerät aus.

Sie können auf Geschwindigkeit tippen, um Ihren Videoclip zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Tippen Sie auf Weiter und tippen Sie auf eine Seite, um mit der Gestaltung zu beginnen, Text hinzuzufügen oder andere Effekte hinzuzufügen. Tippen Sie auf Fertig. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um bis zu 20 Bilder oder Videos hinzuzufügen. Sie können auf Vorschau tippen, um zu sehen, wie Ihr Ideen-Pin vor der Veröffentlichung aussehen wird. Tippen Sie auf Weiter. Informationen über Ihren Pin ausfüllen: Titel: Fügen Sie einen Titel für Ihren Pin hinzu.

Titelbild: Tippen Sie auf Cover bearbeiten, um eine Miniaturansicht für das Cover Ihres Ideen-Pins auszuwählen.

Liste: Fügen Sie Kontext für Ihren Pin hinzu.

Pinnwand: Wählen Sie optional ein Board aus oder erstellen Sie ein neues, um Ihren Ideen-Pin zu speichern.

Schlagwörter: Suchen und fügen Sie bis zu 10 verwandte Themen hinzu.

Einstellungen: Tippen Sie auf Erweiterte Einstellungen, um Kommentare zuzulassen.

Entwerfen: Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um Ihren Ideen-Pin als Entwurf zu speichern.

Exportieren: Tippen Sie auf das Download-Symbol, um Ihre gesamte Ideen-Anstecknadel auf Ihr Gerät herunterzuladen. Tippen Sie auf Veröffentlichen.

Sie können Idea Pins exportieren, die dann auf anderen Plattformen geteilt werden können, mit Pinterest-Branding.

Die folgenden Anweisungen richten sich an iOS-Nutzer der mobilen Pinterest-App, obwohl der Vorgang unter Android relativ ähnlich sein sollte.

Öffnen Sie die Pinterest-App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich bei Ihrem Pinterest-Konto an. Tippen Sie auf einen Idea Pin oben in Ihrem Feed. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol auf der rechten Seite des Pins. Sie können auf Facebook Stories tippen, um den Ideen-Pin in Ihren Facebook Stories zu teilen. Der Idea Pin wird auf dein Gerät heruntergeladen und Pinterest fordert dich auf, Facebook zu öffnen. Oder Sie können auf Instagram Stories tippen, um den Idea Pin in Ihren Instagram Stories zu teilen. Der Ideen-Pin wird auf dein Gerät heruntergeladen und Pinterest bittet dich, Instagram zu öffnen. Der Idea Pin wird in Ihren Instagram- oder Facebook-Stories geöffnet. Tippen Sie auf das Pfeilsymbol, um den Idea Pin zu Ihrer Story hinzuzufügen.

Du kannst Pinterest Idea Pins auch auf dein Gerät herunterladen. So geht's auf iOS:

Öffnen Sie die Pinterest-App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich bei Ihrem Pinterest-Konto an. Tippen Sie auf einen Idea Pin oben in Ihrem Feed. Tippen Sie auf einen Idea Pin. Tippe auf das Teilen-Symbol auf der rechten Seite des Pins. Tippen Sie auf das Download-Symbol, um den Idea-Pin auf Ihr Gerät herunterzuladen. Jetzt können Sie den Idea Pin überall dort teilen, wo Video-Uploads möglich sind.

Idea Pins sind jetzt in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Erfahren Sie auf der Support-Seite von Pinterest, wie Sie Idea Pins erstellen können .

