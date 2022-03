Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tile hat eine "Scan and Secure"-Funktion angekündigt, die in seiner mobilen App verfügbar ist. Damit kann jeder, der die Tile-App verwendet, scannen, ob sich unerwünschte Tile-Tracker in seiner Nähe befinden. Diese Funktion gilt als Sicherheitsmerkmal. Scan and Secure" wurde für die neuesten Tracking-Tags von Tile angekündigt und ist sowohl für iOS- als auch Android-Nutzer der Tile-App kostenlos verfügbar.

Siehe auch: Tile-Review: Pro, Mate, Slim, Sticker im Vergleich und Test

Beachten Sie, dass Apple eine ähnliche App für Android-Nutzer anbietet, mit der sie nach unbekannten AirTag-Trackern in der Nähe suchen können . Das liegt daran, dass jeder Objekt-Tracker, egal ob von Tile oder Apple, von Personen mit böswilligen Absichten zum Stalken verwendet werden kann. Das Problem ist jedoch, dass die neue Funktion von Tile(und die Android-App von Apple) voraussetzt, dass die Benutzer eine App herunterladen und einen Scan starten, anstatt automatisch benachrichtigt zu werden, wenn sich ein unbekannter Tracker in der Nähe befindet. Wenn Sie also die Tile-App verwenden möchten, um unbekannte Tile-Tracker in Ihrer Nähe zu finden, erfahren Sie hier, wie.

Sie können einfach die Tile-App herunterladen und nach Tags scannen, ohne sich anzumelden, und Ihre Telefone werden nicht Teil des Tile-Suchnetzwerks.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Scan durchzuführen:

Laden Sie die neueste Version der Tile-App herunter und öffnen Sie sie. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf das Scan-Symbol in der oberen Ecke. Sie können auch zu Einstellungen > Scannen und sichern gehen. Bewegen Sie sich "eine gewisse Strecke" von Ihrem ursprünglichen Standort weg. Auf diese Weise kann die App feststellen, ob Tiles mit Ihnen unterwegs ist.

Die App kann bis zu 10 Minuten brauchen, um einen Scan durchzuführen.

Tile rät davon ab, sie in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verwenden. Die Scan-Ergebnisse zeigen ein Bild der unbekannten Tiles, die erkannt wurden. Benötigen Sie eine detailliertere Anleitung? Siehe die FAQ-Seite von Tile.

Wenn bei einem Scan unerwünschte Tracker in der Nähe gefunden werden, empfiehlt Tile in den FAQ, dass Sie Ressourcen wie die National Domestic Violence Hotline, das Pixel Project oder die örtlichen Strafverfolgungsbehörden kontaktieren.

Die Funktion "Scannen und Sichern" von Tile ist für jeden verfügbar, der ein Tile-Konto besitzt. Sie wird jetzt eingeführt und sollte bis Anfang April 2022 für alle verfügbar sein.

Schreiben von Maggie Tillman.