Heardle ist Wordle gekreuzt mit Name That Tune

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wordle ist vielleicht nicht mehr die neueste Nachricht, aber der Hit unter den Wortspielen ist immer noch sehr beliebt, wie die Anzahl der Menschen beweist, die ihre Ergebnisse jeden Tag in den sozialen Medien teilen.

Es gibt zahllose Ableger, die von begeisterten Fans des Ratespiels entwickelt wurden, aber eines der neueren Spiele erfreut sich in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit - Heardle.

Einfach ausgedrückt, ist es Wordle, aber für Musik. Anstatt zu versuchen, ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten, müssen Sie sechs Mal raten, um herauszufinden, welchen Song Sie gerade als Intro hören.

Als Ersatz für das Gefühl, mehr Buchstaben zu bekommen, mit denen man arbeiten kann, bekommt man jedes Mal, wenn man falsch rät, eine weitere Sekunde Musik zu hören, die einem hilft, die Melodie zu erkennen.

Das funktioniert wirklich sehr gut und wird jedem bekannt vorkommen, der die Intro-Runde bei Never Mind the Buzzcocks hier im Vereinigten Königreich geliebt hat, oder der Name That Tune gespielt hat.

Noch mehr als bei Wordle (das nur durch deinen Wortschatz begrenzt ist) bist du natürlich jeden Tag ein wenig enttäuscht, wenn du den gespielten Song einfach noch nie gehört hast, aber ein Teil des Spaßes besteht darin, die Bandbreite deines Musikgeschmacks zu testen.

Wenn du es richtig machst, wird deutlich, wie ikonisch das Intro eines Songs sein kann und wie wiedererkennbar selbst die erste Sekunde eines Klassikers ist.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Dieses brillante System spart Ihnen bei jeder Zahlung Zeit und Mühe.

Schreiben von Max Freeman-Mills.