TikTok erhöht das Videolimit auf 10 Minuten und nimmt es mit YouTube auf

(Pocket-lint) - TikTok hat in aller Stille damit begonnen, seinen Nutzern das Hochladen von Videos zu erlauben, die bis zu 10 Minuten lang sein können - eine weitere bedeutende Änderung der Daseinsberechtigung der App.

TikTok bietet erst seit kurzem die Möglichkeit, Videos mit einer Länge von bis zu drei Minuten zu posten. Es ist also klar, dass die Macher von TikTok der Meinung sind, dass längere Inhalte ein wichtiger Bestandteil der Zukunft der App sind.

Einige Nutzer haben Benachrichtigungen von der App erhalten, um sie darüber zu informieren, dass ihr Upload-Limit angehoben wurde, und TikTok hat gegenüber The Verge bestätigt, dass es die Änderung jetzt weltweit einführt:

"Letztes Jahr haben wir längere Videos eingeführt, um unserer Community mehr Zeit zum Erstellen und Unterhalten auf TikTok zu geben. Heute freuen wir uns, mit der Möglichkeit zu beginnen, Videos hochzuladen, die bis zu 10 Minuten lang sind, was hoffentlich noch mehr kreative Möglichkeiten für unsere Schöpfer auf der ganzen Welt freisetzen wird."

TikTok schleicht sich auf YouTube-Territorium



Ich kann jetzt Videos mit einer Länge von bis zu 10 Minuten hochladen pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV- Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022

Die Änderung erfolgt vor dem Hintergrund der anhaltenden Investitionen von YouTube in seine Shorts-Sektion, was bedeutet, dass die beiden großen Video-Apps nun tatsächlich an allen Fronten um die Aufmerksamkeit der Nutzer kämpfen, wenn es um Videos geht.

Während YouTube natürlich immer noch viele Inhalte beherbergt, die ein 10-Minuten-Limit in den Schatten stellen, ist die Richtung, in die sich TikTok bewegt, in diesem Stadium auffällig.

Wie schnell die Änderung für alle Nutzer ausgerollt wird und wann man damit rechnen kann, längere Videos zu posten, ist nicht ganz klar, aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern.

