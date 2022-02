- So entfernen Sie Anzeigen auf Tumblr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tumblr ermöglicht seinen Benutzern, Anzeigen auf dem Desktop und in seinen mobilen Apps abzulehnen.

Indem Sie 4,99 $ pro Monat bezahlen oder ein Jahr werbefreies Surfen für 39,99 $ kaufen, können Sie den Dienst so nutzen, wie die Leute es taten, bevor Tumblr damit begann, NSFW-Inhalte zu sperren und bevor Yahoo ihn 2013 für 1,1 Milliarden $ kaufte und bevor Verizon ihn an den WordPress-Eigentümer Automattic verkaufte Inc. Jetzt kann jeder, der Tumblr verwendet, wieder die werbefreie Version der Website erleben.

Sie müssen nur zahlen.

Tumblr, das für seine erste Einführung von Mikroblogs bekannt ist, bietet weniger als ein Jahr, nachdem es Bloggern die Möglichkeit gegeben hat, für den Zugang Gebühren zwischen 4 und 10 US-Dollar pro Monat zu verlangen, ein Erlebnis ohne Werbung. Es geht eindeutig darum, neue Wege zu erkunden, um Einnahmequellen zu generieren und gleichzeitig Ersteller zu motivieren. Wenn Sie der Typ sind, der verschiedene Dienste wie Twitter Blue abonniert, sind Sie vielleicht bereit, etwas Geld auszugeben, um Anzeigen zu entfernen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es viele Benutzer gibt, auf die diese Beschreibung passt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Anzeigen auf Tumblr abzulehnen:

Gehen Sie auf dem Desktop zu den Kontoeinstellungen. Wählen Sie „Werbefrei“. Wählen Sie zwischen monatlicher oder jährlicher Zahlung. Das ist es!

Sie können jetzt Ihre Lieblingsblogs und -posts ohne Werbung lesen.

Es kostet $4,99 pro Monat. Wenn Sie einen Rabatt mögen, können Sie 33 Prozent Rabatt (oder vier Monate kostenlos) für 39,99 $ für ein ganzes Jahr erhalten.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Blogbeitrag von Tumblr .

Schreiben von Maggie Tillman.