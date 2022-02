So verwenden Sie die neue Registerkarte „Entdecken" von Reddit, um Communitys zu finden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Reddit hat ein neues Navigationstool namens „Entdecken“ eingeführt, und es ist auch die erste große neue Funktion von Reddit seit Jahren. Während der ersten Tests im letzten Jahr sagte Reddit, dass einer von fünf Personen mindestens einer neuen Community beigetreten ist, nachdem er die neue Registerkarte „Entdecken“ verwendet hatte, die entwickelt wurde, um die alte Registerkarte „Communities“ zu ersetzen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Registerkarte „Entdecken“ von Reddit wissen müssen.

Das neue Discover von Reddit ist eine Funktion in den offiziellen Reddit-Apps für iOS und Android. Es kuratiert Bilder, GIFs und Videos in einem scrollbaren Raster, um Reddit-Benutzern zu helfen, neue Inhalte und Communities zu finden, denen sie möglicherweise beitreten möchten. Es schlägt auch Communitys vor, die auf der Grundlage von Verlauf und Aktivität erkundet werden können, einschließlich der aktuellen Abonnements eines Redditors und der Zeit, die er in Communities verbracht hat. Beispielsweise können bestehenden Redditoren, die Fußball-Subreddits abonnieren und viel Zeit darin verbringen, andere sportbezogene Inhalte angezeigt werden.

Einfach ausgedrückt: Die Registerkarte "Entdecken" passt sich Ihren aktuellen Interessen an. Wenn Sie also viele Baseball-Abonnements abonniert und viel Zeit in Baseball-Abonnements verbracht haben, werden Sie auf der Registerkarte "Entdecken" mehr Baseball-bezogene Inhalte sehen. Wenn Sie neu bei Reddit sind, sehen Sie Inhalte und Communities, die nach Beliebtheit und hohem Engagement geordnet sind. „Von Zimmerpflanzen und Beizen zu Hause bis hin zu Squid Game und Dungeons and Dragons“, sagte Reddit, „Discover Tab wird eine große Vielfalt an Inhalten auf optisch ansprechende Weise in den Vordergrund stellen“.

Die Registerkarte „Entdecken“ ersetzt die alten Communities/Abonnements.

Öffnen Sie die Reddit-App. Im unteren Navigationsmenü sehen Sie die Registerkarte „Entdecken“ (Kompasssymbol). Es befindet sich rechts neben dem Start-Tab (Haus-Symbol).

Das erste, was Sie auf der Registerkarte „Entdecken“ sehen, ist ein visueller Feed mit ansprechenden Miniaturansichten, die verschiedene Communities auf Reddit darstellen. Sie können durch die Miniaturansichten blättern, sie ansehen und darauf tippen. Reddit nennt diese Erfahrung einen „konsistenten, dynamischen Einstiegspunkt für Redditoren, um zu ihren Communities zu gelangen“.

Wenn Sie die neue Registerkarte „Entdecken“ öffnen, sehen Sie oben eine Suchleiste. Verwenden Sie diesen Bereich, um anhand von Schlüsselwörtern nach Communitys zu suchen.

Unterhalb des Suchleistenbereichs befinden sich mehrere Themen, die Sie sichten und durchtippen können, um potenziell interessante Communities zu finden.

Reddit hat seine Navigation umgerüstet, da die Registerkarte „Entdecken“ die Registerkarte „Abonnement“ ersetzt, die zuvor in der unteren Navigationsleiste zu finden war. Jetzt werden Abonnements in der neuen Community-Schublade vergraben, wo sie sortiert und angepasst werden können. Wischen Sie einfach nach rechts oder tippen Sie auf das Dropdown-Menü oben links auf dem Startbildschirm, um zu Ihren Communities und Feeds zu gelangen.

Die Community-Schublade ist in fünf Bereiche unterteilt:

Ihre Communities – wo die Communities, die Redditoren abonnieren, sortiert und angepasst werden können

Startseiten-Feed-Steuerelemente – Hier können Benutzer auf ihre Startseiten-, beliebten und News-Feeds zugreifen

Following – Zeigt Redditor-Konten an, denen ein Benutzer folgt

Der r/all-Einstiegspunkt

Moderierende Einstiegspunkte, an denen Moderatoren ihren Mod-Feed, die Mod-Warteschlange und die von ihnen moderierten Subreddits sehen können

Reddit sagte, es wolle den Menschen einfach helfen, mehr Communities zu finden und es einfacher machen, neue Inhalte zu entdecken. „Ein Teil davon ist, auf Feedback zu hören und darauf zu reagieren, um Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Empowerment für alle zu schaffen“, sagte das Unternehmen. „Redditoren haben uns gesagt, dass sie sich eine einfachere Möglichkeit wünschen, aktuelle und neue Interessen zu erkunden, also […] führen wir unsere erste neue Oberfläche seit fast zwei Jahren ein – die Registerkarte „Entdecken“. Dieses neue Navigationstool bietet Redditoren eine ansprechende Möglichkeit, dies zu tun Inhalte und Communities auf Reddit leichter finden."

