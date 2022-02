Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wordle ist überall. Das Online-Spiel war überall in den sozialen Medien – sogar bevor The New York Times Games es kaufte. Geben Sie es zu: Sie können Twitter oder Facebook nicht überprüfen, ohne diese grünen, gelben und schwarzen (oder grauen) Blöcke zu sehen, die überall in Ihrem Feed gespickt sind. Es war nur eine Frage der Zeit, bis weitere Rätsel auftauchten, die auf dem Original basierten. Tatsächlich gibt es unseres Wissens über 10 Spiele wie Wordle. Aber das bedeutet nur, dass Sie, während Sie auf das nächste Wordle warten, Ihre Sucht nach Wortspielen stillen können, indem Sie einige der vielen lustigen Wordle-Alternativen spielen.

Um es klarzustellen, die Wortspiele unten sind keine vollständigen Abzocke oder Klone von Wordle. Sie sind sicher wie Wordle, aber sie haben jeweils eine Wendung. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Version von Wordle vor, bei der alle zu erratenden Wörter NSFW sind. Erraten Sie, was? Das existiert. Es heißt Lewdle. Wenn Sie das und mehr Spiele wie Wordle spielen möchten, finden Sie hier unsere Auswahl der besten Wordle-Alternativen – oder Spinoffs, wenn Sie so wollen.

Bei dieser neuen Variante des Wordle-Formats dreht sich alles um einen weiteren großen Gaming-Trend der letzten Jahre: Battle Royale.

Bei Squabble trittst du gegen andere Spieler an. Sie müssen Ihre Vermutungen schnell eingeben, und Sie haben immer noch nur sechs Versuche, um das richtige Wort mit fünf Buchstaben zu finden. Spieler haben Trefferpunkte, die sich langsam erschöpfen, und Sie werden einige verlieren, wenn Sie falsch raten. Holen Sie sich einen Buchstaben richtig, um Trefferpunkte zurückzugewinnen und den anderen Spielern Schaden zuzufügen. Sobald alle Ihre Trefferpunkte weg sind oder Sie keine Vermutungen mehr haben, sind Sie aus dem Spiel.

Es gibt zwei Modi. Blitz ist für zwei bis fünf Spieler, während Squabble Royale-Runden zwischen sechs und 99 Konkurrenten haben. Die Spiele werden fortgesetzt, bis ein Spieler übrig bleibt. Ein weiterer cooler Aspekt ist, dass Sie eine Lobby erstellen und Freunde zu einem privaten Spiel einladen können. Es gibt auch einen Wiederholungsmodus, sodass Sie die Vermutungen aller in Echtzeit sehen können.

Sie können Squabble in jedem Webbrowser spielen.

Dieses Spiel sieht genauso aus wie Wordle und verwendet das gleiche Format und die gleichen Farbblöcke. Aber es gibt einen, der es anders macht: Lewdle hat einen Inhaltshinweis, der Sie warnt, dass Sie wahrscheinlich durch die Verwendung von Obszönitäten, Vulgarität oder Obszönität beleidigt werden. Es heißt auch: "Geh stattdessen Wordle spielen!" wenn du das bist. Mit Lewdle erhalten Sie ein Rätsel pro Tag, und die Wörter reichen von mild bis zu voll und ganz nicht sicher für die Arbeit.

Sie können Lewdle in jedem Webbrowser spielen.

In diesem Wordle-ähnlichen Spiel müssen Sie zwei Wörter erraten, die sich wie ein Kreuzworträtsel überschneiden. Es verfügt über schwarz/graue, gelbe und grüne Farbblöcke und es gibt ein Puzzle pro Tag. Aber Sie können so oft raten, wie Sie wollen – bis Sie entweder gewinnen oder aufgeben. Sie können auch Ihr eigenes Kreuzworträtsel erstellen, um es mit Freunden zu teilen, was keine der anderen Wordle-Alternativen bietet.

Sie können Crosswordle in jedem Webbrowser spielen.

In diesem Wordle-Spinoff dreht sich alles um Geographie. Sie haben sechs Versuche, um zu erraten, welches Land oder Gebiet angezeigt wird. Aber als Hinweise sehen Sie, anstatt schwarze/graue, gelbe und grüne Blöcke anzuzeigen, Entfernung, Richtung und Näherungsprozentsatz. Wenn Sie also auf die Ukraine tippen, zeigt Worldle Ihnen möglicherweise 55 Kilometer und einen Pfeil nach Nordwesten mit 34 % an. Das bedeutet, dass das richtige Land oder Gebiet 55 km nordwestlich der Ukraine liegt und eine Näherate von 34 % vorliegt. Es gibt nur ein Rätsel pro Tag und es gibt Optionen, um das Spiel schwieriger zu machen.

Sie können Worldle in jedem Webbrowser spielen.

OK, dies kommt einem Wordle-Klon am nächsten, wie Sie auf unserer Liste finden können. Es ist ein Remake, das Ihnen immer noch sechs Versuche gibt, ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten – aber es bietet unbegrenzte Spiele, sodass Sie nicht 24 Stunden warten müssen.

Sie können Word Master in jedem Webbrowser spielen.

Hello Wordl ist ein weiteres Wordle-Remake, bei dem Sie ein Wort erraten und die gleichen farbigen Blöcke verwenden. Es hat sogar unbegrenzte Spiele wie Word Master. Was Hello Wordl jedoch einzigartig macht, ist, dass Sie auch die Anzahl der Buchstaben in dem Wort, das Sie erraten, ändern können. Gehen Sie von einem Wort mit vier Buchstaben zu einem Wort mit elf Buchstaben. Egal wie lang das Wort ist, Sie haben nur sechs Chancen zu erraten.

Sie können Hello Wordl in jedem Webbrowser spielen.

Dieses Wordle-Spinoff ist für die wahren Liebhaber von Wortspielen da draußen. Das liegt daran, dass es aktiv versucht zu vermeiden, Ihnen die Antwort zu geben. Es wählt zu Beginn des Spiels kein Wort aus, das Sie erraten können, und verwendet stattdessen Ihre Vermutungen, um die Wortliste zu kürzen. Das letzte Wort hat möglicherweise nicht einmal einen gelben Buchstaben von einer Ihrer früheren Vermutungen. Aber, hey, Sie können so oft raten, wie Sie wollen.

Anscheinend ist die beste Punktzahl, die Sie bekommen können, vier Vermutungen.

Sie können Absurdle in jedem Webbrowser spielen.

Bist du ein Tolkien-Fan? Dies ist das Spin-off für Sie. Sie haben sechs Versuche, ein Wort mit fünf Buchstaben aus dem Text von Herr der Ringe zu erraten. Orte wie Rohan und Charaktere wie Frodo oder sogar sind alles sichere Wetten.

Sie können Herr der Ringe in jedem Webbrowser spielen.

In diesem Wordle-ähnlichen Spiel haben Sie sechs Versuche, eine fünfstellige Primzahl zu erraten – nur mit Primzahlen. Die grauen, gelben und grünen Farbblöcke sind alle hier, und Sie erhalten nur ein Puzzle pro Tag.

Sie können Primel in jedem Webbrowser spielen.

Denken Sie an Primel, aber für echte Mathe-Nerds. Mit Nerdle haben Sie sechs Chancen, eine Gleichung und Lösung zu erraten. Nach jedem Raten sind Zahlen oder Symbole, die sich an der richtigen Stelle in der Gleichung befinden, grün, Zahlen oder Symbole an der falschen Stelle in der Gleichung lila und Zahlen oder Symbole, die nicht in der Gleichung enthalten sind, schwarz. Sobald Sie ein Puzzle beendet haben, müssen Sie 8 Stunden auf das nächste warten.

Hinweis: Das „=“-Zeichen ist immer im Puzzle.

Sie können Nerdle in jedem Webbrowser spielen.

Schreiben von Maggie Tillman.