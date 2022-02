Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - MoviePass , der geschlossene Online-Abonnementdienst, mit dem Sie eine bestimmte Anzahl von Filmen gegen eine festgelegte monatliche Gebühr in den Kinos sehen konnten, plant, diesen Sommer neu zu starten.

Mehreren Berichten zufolge kündigte Mitbegründerin Stacy Spikes am 9. Februar 2022 in New York City an, dass der Dienst zurückkehren wird, aber es ist nicht klar, ob Theaterketten bereits eine Partnerschaft mit dem neuen Dienst eingegangen sind, und es wurden keine Preisstufen bekannt gegeben. Der wiederbelebte Service wird zu unterschiedlichen Preisen erhältlich sein, aber Spikes hat nicht viel mehr verraten. Laut Spikes wird es ein Kreditsystem geben, das jeden Monat verlängert wird, und Abonnenten können kostenlos Kredite verdienen, indem sie sich vor Filmen Werbung ansehen. Es wird auch Eye-Tracking-Technologie verwenden, um sicherzustellen, dass der Benutzer zuschaut.

Spikes ist auch der CEO von MoviePass. Er sagte, der neue Service werde es Kinos ermöglichen, unterschiedliche Preise für Zeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten festzulegen. Spikes erwähnte keinen unbegrenzten Plan, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sich der unbegrenzte MoviePass-Plan von 10 US-Dollar von zuvor als nicht nachhaltig erwiesen hat und dazu führte, dass der Dienst 2019 eingestellt wurde. Spikes sagte, er möchte, dass Kinos bei dieser neuen Iteration mit MoviePass zusammenarbeiten. Der Service wird es Abonnenten ermöglichen, einen Gast mitzubringen, obwohl nicht bekannt ist, ob dies auf bestimmte Stufen beschränkt wäre oder ob Credits benötigt würden.

Der ursprüngliche MoviePass-Abonnementdienst bietet Abonnenten für eine monatliche Gebühr von 9,95 USD Zugang zu unbegrenzten Kinofilmen. Zu Spitzenzeiten hatte der Dienst etwa drei Millionen Abonnenten.

Letztes Jahr kaufte Spikes das Unternehmen aus der Insolvenz zurück und plante, den Dienst neu zu starten. Er sah MoviePass von seiner Einführung im Jahr 2011 bis 2018 – als er gefeuert wurde, während der Dienst im Besitz von Helios und Matheson Analytics war.

Es ist erwähnenswert, dass MoviePass im Jahr 2021 von der US-amerikanischen Federal Trade Commission wegen betrügerischer Praktiken und schlechter Datenerfassung beschimpft wurde.

Schreiben von Maggie Tillman.