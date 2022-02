Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wordle , das Online-Worträtsel, das weltweit an Popularität gewonnen hat, ist jetzt offiziell im Besitz und unter der Leitung von The New York Times.

Sein Schöpfer, Josh Wardle,hat es vor ein paar Wochen verkauft . Infolgedessen können Sie jetzt unter einer neuen URL darauf zugreifen: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Obwohl Wardle versprach, dass Streaks, Prozentsätze und geschätzte Verteilungen mit dem Verkauf und dem Übergang zur New York Times erhalten bleiben würden, haben viele Benutzer Probleme gemeldet. Tatsächlich bemerkten Pocket-Lint-Reporter, dass ihre Spielstreaks jetzt als „1“ angezeigt wurden, obwohl sie mehrere Spiele hintereinander gewonnen hatten, was bedeutet, dass es eindeutig ein Problem damit gibt, wie Spielerstatistiken von der alten Version auf die neue übertragen werden. Zuvor sagte die New York Times, dass es Ihre Spielstatistiken automatisch in das neue Zuhause von Wordle auf The New York Times Games übertragen würde, ohne dass Sie etwas tun müssten.

Hier ist, was eine FAQ-Seite der New York Times jetzt darüber aussagt, wie die Statistikübertragung funktionieren sollte:

„Wir haben Ihre Spielstatistiken automatisch auf das neue Zuhause von Wordle bei New York Times Games übertragen. Wenn Ihre Daten etwas anders aussehen, als Sie sich erinnern, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Spiel auf demselben Gerät und in demselben Browser öffnen, den Sie zuvor verwendet haben. Ihre Spieldaten sind lokal in Ihrem Browser gespeichert und Ihre Statistiken werden automatisch übertragen, ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. Bei einigen Verge-Autoren war dies nicht der Fall. Einige haben auf die Schaltfläche „Statistiken“ geklickt, um eine völlig neue Weste zu sehen, mit nein Streak oder Statistik. Man kann sehen, wie viele Spiele sie gespielt haben und wie hoch ihre Gewinnquote ist, aber ihre Streak scheint zurückgesetzt worden zu sein. Und einer unserer glücklichen Mitarbeiter erlebte einen friedlichen Machtwechsel und konnte seine Streak und Statistik behalten. "

Die New York Times enthüllte auch in einem Tweet, dass sie bemerkte, dass Streaks als zurückgesetzt auftauchten, und untersucht die Angelegenheit aktiv.

Hallo Wordler! Uns ist bekannt, dass Ihr "aktueller Streak" heute zurückgesetzt wurde. Unser Games-Team untersucht derzeit das Problem. Bleiben Sie dran für weitere #Wordle- Updates. – NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10. Februar 2022

Das Papier hat auch einige geringfügige Änderungen am Spiel vorgenommen. Die serifenlose Schrift im Titel sieht jetzt sehr NYT-esque aus. Es gibt auch ein neues Menü in der linken Ecke, das Sie öffnen können, um auf andere Spiele von The New York Times zuzugreifen. Und natürlich öffnen sich die Hilfe- und Twitter-Links in Wordle jetzt für die eigenen Konten der New York Times und nicht für die des Schöpfers Josh Wardle.

