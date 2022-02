Pornoseiten müssen nach dem neuen britischen Gesetz eine robuste Altersüberprüfung hinzufügen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung wird neue Gesetze einführen, um Porno-Websites zu zwingen, echte Altersüberprüfungsmaßnahmen zu verwenden, wenn sie in Großbritannien tätig sein möchten.

Derzeit haben viele nur ein einfaches Popup, in dem gefragt wird, ob ein Benutzer 18 Jahre oder älter ist, aber ein Antippen genügt, um dann explizite Inhalte anzuzeigen.

Das neue Gesetz, das Teil des bevorstehenden Online-Sicherheitsgesetzes der Regierung ist, wird den Besuch von Websites im Vereinigten Königreich verbieten, es sei denn, sie verwenden eine Methode zur Altersüberprüfung, wie z. B. die Eingabe per Kreditkarte oder einen Überprüfungsdienst durch Dritte.

Dies soll Kinder vor dem Zugriff auf unangemessene Bilder und Videos schützen, heißt es.

Das Online-Sicherheitsgesetz wird in den "nächsten Monaten" fertig gestellt und dem Parlament vorgelegt, so die BBC. Es wird dann eine Mehrheit der Abgeordneten brauchen, um Gesetz zu werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung ähnliche Maßnahmen vorschlägt. In den frühen 2010er Jahren wurde sogar über ein vollständiges Verbot von Internetpornografie in Großbritannien nachgedacht , mit der Idee, dass ISPs Pornoseiten an der Quelle blockieren würden, ähnlich wie sie es mit Torrent-Download-URLs wie Pirate Bay tun.

Dies wurde jedoch nie allgemein unterstützt und schließlich aufgehoben.

Zu den neuen Vorschlägen sagte der Minister für digitale Wirtschaft, Chris Philp: „Eltern verdienen die Gewissheit, dass ihre Kinder online davor geschützt sind, Dinge zu sehen, die kein Kind sehen sollte.“

Schreiben von Rik Henderson.