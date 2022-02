Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Spieleabteilung der New York Times – unter anderem berühmt für das Kreuzworträtsel – hat bekannt gegeben, dass sie eines der weltweit beliebtesten Wortspiele und kulturellen Phänomene erworben hat: Wordle.

Wordle ist ein browserbasiertes Wortratespiel mit Millionen von täglichen Spielern. Es gibt keine App zum Herunterladen. Sie besuchen einfach die Website und beginnen kostenlos zu spielen. Das Spiel hat eine einfache Prämisse: Sie haben sechs Chancen, ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten, und jeden Tag wird die Webseite mit einem neuen Wort aktualisiert, das Sie erraten können. Das Wort ist für alle Spieler auf der ganzen Welt gleich.

In ihrer Ankündigung stellte die New York Times fest, dass sie The Crossword im Jahr 1942 auf den Markt gebracht hat und seitdem The Mini Crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles und Vertex eingeführt hat – die alle im Jahr 2021 mehr als 500 Millionen Mal gespielt wurden. Jetzt, durch den Kauf von Wordle, will das Unternehmen „jeden Tag mehr Löser mit Rätseln unterhalten – besonders in diesen ängstlichen Zeiten“.

Josh Wardle, ein in Brooklyn ansässiger Softwareentwickler, erstellte Wordle für seinen Partner, damit sie während der Pandemie die Zeit totschlagen konnten. Letzten Oktober veröffentlichte er schließlich Wordle, damit jeder kostenlos spielen kann.

Wardle sagte in seiner eigenen Erklärung , dass er die New York Times seit langem bewundere und dass die Werte der Zeitung mit seinen eigenen übereinstimmen. "Ich bin begeistert, dass sie die Stewards des Spiels in der Zukunft sein werden", sagte er. Wardle erklärte auch, dass das äußerst beliebte Spiel für ihn „ein wenig überwältigend“ war – insbesondere, weil er die einzige Person war, die das gesamte Spiel leitete.

"Dieser Schritt fühlt sich für mich sehr natürlich an", sagte Wardle.

31. Januar 2022

Die New York Times sagte, sie habe Wordle für einen „niedrigen siebenstelligen Betrag“ erworben.

Wenn Sie sich fragen, ob das Spielen von Wordle plötzlich Geld kosten wird, hat die New York Times Folgendes gesagt:

"Zum Zeitpunkt des Wechsels zur New York Times wird Wordle für neue und bestehende Spieler kostenlos spielbar sein, und es werden keine Änderungen am Gameplay vorgenommen."

Der Wortlaut dieser Erklärung lässt die Möglichkeit offen, dass die New York Times Wordle in Zukunft hinter seine Abonnenten-Paywall stellen oder das Spiel auf andere Weise monetarisieren könnte.

Aber vorerst bleibt Wordle frei spielbar, ohne dass sich die Art und Weise ändert, wie Sie es spielen.

Einer der süchtig machendsten Aspekte von Wordle ist, dass Ihre Gewinne in Erinnerung bleiben. Im Wesentlichen können Sie einen Streak generieren, je mehr Sie gewinnen. Es gab einige anfängliche Bedenken, dass Spieler ihre Streaks verlieren würden, nachdem Wordle in sein neues Zuhause umgezogen ist, aber Wardle hat in seiner Erklärung offenbart, dass er daran arbeitet, die bestehenden Siege und Streak-Daten der Spieler zu erhalten, sobald das Spiel zur New York Times wechselt.

Schreiben von Maggie Tillman.