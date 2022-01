TikTok lässt Ersteller kostenpflichtige Abonnements testen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In Anlehnung an Facebook , Instagram und Twitter hat Tiktok Berichten zufolge angekündigt, die Unterstützung für kostenpflichtige Abonnements zu testen, die es den Erstellern ermöglichen, ihre Follower auf der Kurzform-Videoplattform im Austausch für exklusiven Zugriff auf ihre Inhalte zu belasten.

Laut The Information hat TikTok noch nicht bekannt gegeben, wann kostenpflichtige Abonnements für alle Entwickler in seiner App eingeführt werden könnten, aber einige Entwickler testen die Funktion derzeit. In einer Erklärung gegenüber den Medien beschrieb TikTok das neue Feature als „Konzept“ und dass es „immer über neue Wege nachdenke, um einen Mehrwert für unsere Community zu schaffen und das TikTok-Erlebnis zu bereichern“.

Denken Sie daran, dass TikTok den Creator Next-Hub und eine Trinkgeldfunktion für Entwickler anbietet, sodass eine kostenpflichtige Abonnementoption nicht der erste Ausflug in die Monetarisierung ist.

Wie die Vergütungsstruktur aussehen wird, ist noch nicht bekannt, aber es wird interessant sein zu sehen, ob Abonnements auf TikTok funktionieren können. Die Idee, dass YouTuber ihre besten Videos nur für Abonnenten hinter eine Paywall stellen, scheint nicht lustig zu sein. Wir könnten uns vorstellen, dass einige YouTuber die Funktion nutzen, um Aufnahmen hinter den Kulissen oder „Teil zwei“-Videos mit mehr Kontext zu teilen/auszublenden.

Auch Instagram kündigte diese Woche an, dass es einen Test von Abonnements startet, bei dem Ersteller den Preis ihrer Abonnementstufen zwischen 0,99 $ und 99,99 $ pro Monat auswählen können. Im Wesentlichen zahlen Benutzer diese monatliche Gebühr, um auf Inhalte wie Lives und Stories nur für Abonnenten zuzugreifen. Sie erhalten außerdem neben ihrem Benutzernamen ein violettes Abzeichen, das ihren Status anzeigt.

Vergessen wir auch nicht, dass Facebook eine eigene Version von Abonnements für Ersteller hat . Und Twitter hat kürzlich Super Follows eingeführt. Außerdem gibt es Creator-Plattformen wie Patreon und sogar OnlyFans , die es Influencern allesamt ermöglichen, ihre Follower im Austausch für exklusive – und manchmal rassige – Inhalte zu belasten.

Aber man muss sich fragen, wie viele Abonnements die Leute noch nehmen können.

Schreiben von Maggie Tillman.