Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Steven Cravotta hat vor fünf Jahren ein Wortspiel namens Wordle entwickelt, nein, es ist nicht dieses Wordle , das Sie jeden Tag spielen, aber sie haben denselben Namen.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, verzeichnete Stevens alte und weitgehend vergessene App in den letzten Monaten einen plötzlichen und enormen Zuwachs an Interesse.

Da dieses Wordle- Spiel viele Jahre älter als das neue Wordle ist, war es sicher vor Apples kürzlicher Aussortierung von Wordle-Klonen aus seinem App Store.

Steven Cravotta erklärte auf Twitter, dass seine App bei der Erstveröffentlichung nicht so erfolgreich war, wie er gehofft hatte, „nach ein paar Monaten und insgesamt ~100.000 Downloads habe ich aufgehört, sie zu aktualisieren und zu bewerben“, und daher gingen ihre Zahlen zurück und die App musste sich sammeln Staub.

Das neue Wordle-Spiel ist browserbasiert und hat keine App , aber als es an Popularität gewann und zahlreiche Geschichten in den Medien hervorrief, strömten neugierige Spieler auf der Suche nach dem erfolgreichen neuen Wortratespiel in den App Store.

Steven sagte: „Meine Wordle-App hat in den letzten 7 Tagen 200.000 Downloads erhalten, und sie wird noch nicht einmal langsamer.“

So wurde ein Handyspiel, das ich vor 5 Jahren erstellt habe, plötzlich von der New York Times, dem Wall Street Journal und Jimmy Fallon in die Luft gesprengt.



pic.twitter.com/aun7YM80p4 – Steven (@StevenCravotta) 12. Januar 2022

Plötzlich generierte die alte Wordle-App wieder Einnahmen. Nicht zufrieden damit, sich zurückzulehnen und die Dollars zu zählen, beschloss Steven, sich an den Entwickler des populäreren Wordle, Josh Wardle, zu wenden und anzubieten, den Erlös für wohltätige Zwecke zu spenden.

Im Twitter-Thread gab Steven bekannt, dass er und Wardle das Jugendalphabetisierungsprogramm Boost von West Oakland ausgewählt haben, um Spenden zu erhalten.

Josh Wardle twitterte : „Steven Cravotta hat sich unaufgefordert an mich gewandt und gefragt, ob ich den Erlös spenden könnte. Er ist eine Klasse und Sie sollten ihm folgen.“

Schreiben von Luke Baker.